Zastanawiasz się ile kosztują lajki? Lajki sprzedawane są w pakietach i możesz mieć je już od kilku złotych! Takie przystępne ceny proponuje Ci jeden z zaufanych portali Wypromowani, który oferuje zakup lajków dla Twoich postów na Instagramie. Co ważniejsze także polskich lajków! Sam wybierasz liczbę lajków, które możesz przeznaczyć na jedno, lub podzielić na różne wybrane zdjęcia. Ponadto ten portal proponuje Ci także usługi dodatkowe, jakich nie mają inni, oferujący sprzedaż lajków.

To Ty decydujesz jaka będzie ilość lajków, czy chcesz otrzymać je od razu czy dostawa ma być rozłożona w czasie. Wreszcie Ty decydujesz czy chcesz je otrzymać od fejkowych czy prawdziwych kont. Ceny lajków zależą więc w dużej mierze od pakietu i usług dodatkowych jakie wybierzesz, ale zaczynają się już od kilku złotych.

Po co kupować lajki?

Może wydawać się głupie by kupić polubienia. Zależy Ci przecież na realnych polubieniach i obserwujących, którzy faktycznie są zainteresowani tym co chcesz przekazać. Mimo Twoich starań, ilość polubień jakie otrzymujesz wciąż jest niezadowalająca. Obserwując konta innych użytkowników załamujesz się i zastanawiasz co robisz nie tak. Jednak chyba zdajesz sobie sprawę z ilości kont, jakie zarejestrowane są na Instagramie? Aby się przebić i docierać do nowych użytkowników, Twoje konto musi być interesujące dla algorytmu tego portalu.

To algorytm Instagrama decyduje o zasięgu Twoich postów. Jeśli chcesz zatem by był on przychylny dla Twojego profilu, musisz go do tego zachęcić. Nagły wzrost polubień konkretnego posta to znak dla algorytmu, że Twój post jest interesujący i tym samym będzie on zwiększać jego zasięg. Otrzymujesz większą szansę na to, że będzie wyświetlał się w zakładce “odkrywaj” i zdobywał kolejne Instagram likes. Na Instagramie lajki są bardzo ważne. Kupione lajki – szybkie lajki to lepsza pozycja Twojego konta.

Czy warto kupić lajki na instagramie?

Pozyskiwanie nowych interakcji organicznie, czyli poprzez hashtagi i wzajemne obserwacje jest trudne i czasochłonne. Twoje zdjęcia giną w lesie wielu innych. Kupno lajków to szybki sposób na realne polubienia, które zwiększą zasięg Twojego posta i sprawią, że dotrze do większej ilosci użytkowników. Pytanie zatem nie powinno brzmieć czy warto, ale dlaczego warto kupować lajki. Bo warto z kilku ważnych powodów:

zwiększasz zasięg posta

zwiększasz popularność i rozpoznawalność Twojego profilu

Twoje konto szybciej się rozwija i zykuje nowych obserwujących

zwiększasz szansę na współpracę z różnymi markami i lokowanie produktów, dzięki czemu możesz zarabiać

Kupowanie lajków na instagramie

Jak widzisz wielkość liczby lajków to nie tylko większy zasięg ale też sposób promocji instagrama. Wpływa on pozytywnie na pozycjonowanie Twojego konta. Jednak możesz mieć jeszcze kilka pytań. Oto odpowiedzi na częste pytania kupujących:

1. Czy kupowanie lajków jest bezpieczne?

Oczywiście. Jeśli tylko dokonasz zakupu od zaufanego dostawcy, jakim jest portal Wypromowani. Nie udostępniasz im żadnych danych do logowania. Dzięki czemu Twoje konto jest bezpieczne.

2. Czy moje konto nie zostanie zablokowane

Wypromowani nie używają botów. Kupując określoną ilość polubień masz pewność, że lajki pochodzą od aktywnych użytkowników Instagrama. Dzięki temu algorytm nie odczytuje ich jako oszustwa a Twoje konto nie zostanie zablokowane.

3. Jak kupić lajki?

To łatwiejsze niż myślisz. Po prostu wybierz ilość lajków, wybierz usługi dodatkowo. Na przykład stopniowe dodawanie, które przez dłuższy czas utrzyma post w atrakcyjnej pozycji. Możesz też wyeliminować sztuczne konta i kupić polskie lajki (decydujesz o ich pochodzeniu). Może Cię też zainteresować gwarancja premium na wypadek spadku polubień. Następnie podaj link do zdjęcia, kup i opłać. Zamówione lajki otrzymasz w wybranym przez siebie czasie. Jak widzisz to prosty sposób na promowanie instagrama.