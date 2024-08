Spierały się kiedyś dwie osoby na temat tego ile czasu powinno się rysować rysunek. Jedna osoba mówiła – 90 minut bo tyle trwa egzamin na architekturę a druga jej odpowiadała – masz utorowany umysł przez to, że chodzisz na kurs na architekturę. Rysunek to 6 godzin rysowania. W tym momencie przechodził ich wykładowca Paweł. “Paweł, powiedz ile powinno się poświęcać czasu na jedną pracę” A paweł na to “Rysunek powinno się rysować …” Rozwinięcie w treści 🙂

Znajdźmy dwa skrajne przypadki – węgiel ws. dot works

Byłem kiedyś na wystawie w Muzeum Narodowym gdzie prezentowano szkice i rysunki Picassa. Szczególną uwagę zwróciłem na arkusz gdzie narysowany był profil nagiej kobiety. Jedną kreską węglem. Rysunek był tak sprawny, że widać było jej piękne krągłości. Mistrz Picasso nie poświęcił temu nawet jednej minuty a wszystko pokazał. To było jakieś arcydzieło! Nie przez przypadek na wystawie w tak wybitnym miejscu jak Muzeum Narodowe.

Można w Googla wpisać: “Picasso animals” albo bardziej dokładnie “Picasso camel” i wyskoczy wam seria szkiców zwierząt. Jedno z nich masz tutaj:

Niesamowite, prawda?

Jedną kreską zostały oddane wszystkie te cechy które ma wielbłąd. Czas wykonania rysunku – poniżej minuty. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że żeby oddać sedno obrazowanego obiektu nie trzeba poświęcać mu wielu godzin.

Tu pada tajemnicze słowo – sedno – czyli oddanie tego co chcemy pokazać na co nakierować widza. Żeby powiedzieć odbiorcy “to jest wielbłąd” wystarczy tylko tyle ile zostało narysowane.

Dot Works i dziesiątki godzin kropkowania

A teraz po drugie stronie barykady stoi ten rysunek:

Jest to praca wykonana w technice kropkowania czyli z angielskiego dot-work. Trzeba przyznać że i jedna i druga robi wrażenie. Pierwsza swoją skrótowością a druga swoją precyzją i fotorealizmem. Rysunek kropkowany po prostu cieszy oko. Powstał on na Inktobera który w naszym Dominowym slangu nosi nazwę Dominktober. Staram się rozszerzać kurs na architekturę o różne aktywności żeby nie tkwić tylko w ołówku i monotematyce.

No to ile powinno trwać wykonanie pracy?

Co odpowiedział Paweł na spór dwóch kursantów?

– Rysunek powinno rysować się tak długo aż osiągnie się stan zamierzony. Trzeba osiągnąć sedno a sedno jest zmienne.

Jeżeli celem jest zrobienie próbnego egzaminu bo jest się kandydatem na architekturę to robi się go w 90 minut. Jeżeli wykonujesz pracę do portfolio to nawet kilkadziesiąt godzin.

Czy dasz wiarę, że ta praca uczestnika naszego kursu na architekturę wykonana została w 110 min? Czyli niecałe 2 godziny?

Oczywiście nie tak łatwo jest tego dokonać. Trzeba poświęcić mnóstwo godzin żeby ręka była tak wyrobiona żeby sprawnie nałożyć plamy farby i kreskę flamastra. A są to techniki których nie da się wytrzeć. Co ciekawe ta praca jest autorstwa Keruzama – Mateusza, który potem na egzaminie zajął I miejsce i odbierał z rąk rektora Politechniki Złoty Indeks.

Z resztą I miejsca na architekturę to nasza specjalność. Nasza rekordzistka Marta zajęła 5 pierwszych miejsc w jednym roku na 5 wydziałach architektury – Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Gliwicach, Łodzi.

Co zrobić żeby rysować szybciej – bardzo częste pytanie.

Co ciekawe kryje się w nim błąd myślenia. Osoby je zadające myślą że jest jakaś tajemna wiedza – Rocket Science a nic takiego nie ma. Są stare jak świat zasady i oto one:

Rysuj jak najwięcej – Ja podczas naszego kursu na architekturę często robię porównanie do gry na instrumencie. Na początku metronom nastawia się na najwolniejsze tempo i tak robi się błędy. Szybkość przychodzi z czasem.

Powtarzaj te same tematy – praca u podstaw – dopiero po zagraniu kilkaset razy tej samej gamy możemy powiedzieć, że wstępnie ją umiemy. U nas nazywamy to konkretnie Graniem Gam . Jak ćwiczysz nos to trzeba narysować go setki razy i to w różnych ujęciach zanim będziemy w stanie go narysować dobrze i z pamięci

– praca u podstaw – dopiero po zagraniu kilkaset razy tej samej gamy możemy powiedzieć, że wstępnie ją umiemy. U nas nazywamy to konkretnie . Jak ćwiczysz nos to trzeba narysować go setki razy i to w różnych ujęciach zanim będziemy w stanie go narysować dobrze i z pamięci Bądź skoncentrowany – niejednokrotnie widzę jak ludzie rysują bez koncentracji. A to rozprasza ich muzyka a to gadka-szmatka i nie koncentrują się na lepszym wykonaniu ćwiczenia. Przez ponad ćwierć wieku ukuliśmy coś co nazywa się Redominizacją a pracujemy Zasadą Pięciu Kropek. Te dwie reguły potrafią dwukrotnie przyspieszyć naukę rysunku.

A naszym mottem jest : “Nie liczy się talent liczą się Dupogodziny”

Szybkość a jakość pracy

Jednak nawet sprawny rysownik jak rysuje zbyt szybko to jego praca staje się niechlujna. Trzeba dostosować sposób rysowania do umiejętności.

Na szybkość pracy wpłynie też technika. Jeżeli pracę będziesz wykonywać ołówkiem automatycznym to nie ma szans żeby jakoś dramatycznie przyspieszyć. Przejście na Kubusia lub Markery gwałtownie przyspieszy ale tymi technikami nie osiągnie się zbytniej precyzji.

W zasadzie to na każdy rysunek trzeba mieć strategię. I poniżej będzie praca która taką strategię niewątpliwie ma.

Study Case – Próbny egzamin na architekturę mieszaną techniką

I znów wracamy na kurs na architekturę. Próbne egzaminy to bardzo specyficzna forma rysowania. Kandydat ma niewiele czasu żeby stanąć do rywalizacji z innymi. My naszych uczniów uświadamiamy, że egzamin na architekturę to konkurs a nie tak jak w przypadku matury że każdy kto przejdzie odpowiedni procent to maturę ma zdaną.

Po prostu trzeba być lepszym od pierwszej osoby pod kreską. A sama kreska też jest ruchoma i zależy od jakości rysowników w danym roku.

Prześledźmy co się dzieje na poniższej pracy i dlaczego autor zastosowała taką a nie inną zagrywkę.

Michał który do zdawania na architekturę podchodził dwa razy zastosował takie triki:

Użył flamastra – tu nie ma co ściubolić, tu trzeba rysować szybko i agresywnie. Flamaster daje dużo większą możliwość zrobienia dobrego detalu niż pędzel. Michał wiedział jednak, że będzie malował akwarelą a na koniec akrylami. W takim przypadku flamaster był niezbędny. Kolor i plama akwareli – po pierwszej próbie już wiedział. Pomimo tego co zapowiada komisja prace charakterne dostają więcej punktów. Oczywiście muszą być na temat i wydobywać sedno. Jeżeli weźmiemy dwa identyczne ideowo rysunki, jeden wykonany szarym ołówkiem a drugi w kolorze i z dramatycznym nastrojem to ten drugi dostanie o 15 punktów więcej niż pierwszy. O tym, że ktoś się na studia dostaje a ktoś nie decyduje czasami jeden punkt! Kryjące akryle – akwarela się leje, flamastrem wydobywa się czernie a najlpszą techniką do świateł jest biały akryl. Popatrz jak subtelnie są zrobione rozbryzgujące się krople fali. Tak samo bliki na architekturze

A tytuł tej pracy brzmiał “Latarnia Morska na Wyspie Faros – jeden z siedmiu cudów świata”

A to jest rysunek któremu poświęcono adekwatną ilość czasu tak żeby osiągnąć zamierzony efekt:

