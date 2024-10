II edycja Naukowego programu szkoleniowo-mentoringowego „Science-Up” organizowanego przez Fundację Projektów Studenckich. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów, doktorantów oraz tegorocznych absolwentów studiów, którzy są zainteresowani rozwojem w dziedzinie nauk społecznych, zwłaszcza w obszarach ekonomii, finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Celem programu jest wsparcie młodych naukowców poprzez indywidualne spotkania mentoringowe oraz specjalistyczne szkolenia i warsztaty, które pomogą uczestnikom w przygotowaniu i realizacji badań naukowych. Mają być one podstawą pod przyszłe artykuły i publikacje naukowe. Udział w projekcie to nie tylko okazja do rozwoju naukowego, ale także możliwość pracy pod okiem doświadczonych mentorów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

Korzyści dla uczestników programu:

udział w 5 sesjach mentoringowych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich z bogatym dorobkiem naukowym;

uczestnictwo w 4 specjalistycznych szkoleniach i warsztatach (łącznie 16 godzin) dotyczących m.in. pisania tekstów naukowych, planowania badań oraz współpracy z czasopismami naukowymi;

opracowanie indywidualnego planu badawczego pod okiem mentora;

możliwość poznania „od środka” jak wygląda praca naukowca;

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie.

Szkolenia i warsztaty w programie:

Jak poprawnie korzystać z baz danych online – prowadzący Julianna Czyż i Daniel Fidala (Biblioteka Główna UE we Wrocławiu)

– prowadzący Julianna Czyż i Daniel Fidala (Biblioteka Główna UE we Wrocławiu) Planowanie badań i opracowywanie indywidualnego planu badawczego – prowadzący dr hab. Jarosław Korpysa (Uniwersytet Szczeciński)

– prowadzący dr hab. Jarosław Korpysa (Uniwersytet Szczeciński) Jak pisać teksty naukowe – prowadzący dr hab. Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

– prowadzący dr hab. Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Współpraca z czasopismem naukowym – prowadzący Jan Majdecki (Warszawska Firma Wydawnicza)

Terminy:

Rekrutacja uczestników: 30 września – 15 października 2024

Inauguracja programu: 24 października 2024

Zakończenie programu: 13 grudnia 2024

Więcej informacji o programie na stronie: www.scienceup.bliskonauki.pl.

Zapraszamy do udziału w programie i wspólnego rozwijania pasji naukowej!