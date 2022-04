Iga Świątek już jako juniorka prezentowała poziom, który świadczył o jej wysokich aspiracjach. Pierwsze starty w zawodach rangi WTA jedynie potwierdziły przewidywania ekspertów. Iga powoli zaczęła piąć się w światowym rankingu i z czasem znalazła się na jego szczycie.

2022 rok przyniósł historyczne wydarzenia w świecie polskiego tenisa. Na początku kwietnia Iga Światek stała się liderką rankingu WTA. Młoda tenisistka przebiła więc historyczne osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej, która niegdyś była wiceliderką tego rankingu. Nic więc dziwnego, że występy Igi doprowadziły do prawdziwego renesansu tenisa nad Wisłą. Widać to choćby po zainteresowaniu zakładami bukmacherskimi, które dotyczą meczów tenisa.

Szalony 2022 rok, czyli trzy triumfy i tytuł liderki rankingu WTA

Rok 2022 od samego początku zapowiadał się bardzo obiecująco dla Igi Świątek. Najpierw nasza tenisistka wyrównała swój rekord w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Polka dotarła w nim do półfinału. Jednak późniejsze wydarzenia zupełnie przyćmiły ten występ, który już sam w sobie był dużym sukcesem.

W pierwszym kwartale roku Iga Świątek dokonała czegoś naprawdę wielkiego. Polka wygrała aż 3 turnieje rangi WTA 1000. Są to najważniejsze imprezy w kalendarzu, które rangą ustępują jedynie wielkim szlemom. Szybko więc stało się jasne, iż Iga Świątek będzie kluczową postacią w obecnym sezonie, a tenisowe typy coraz częściej były kierowane w stronę Polki. Jednak mało kto zakładał, że Polka może jeszcze w tym roku znaleźć się na szczycie rankingu WTA.

Oczywiście stało się to za sprawą szokującej decyzji, która została ogłoszona przez Ashleigh Barty. Dotychczasowa liderka rankingu poinformowała o zakończeniu profesjonalnej kariery w wieku zaledwie 25 lat. Do dzisiaj ta decyzja jest komentowana przez wielu różnych ekspertów. Niemniej rezygnacja Australijki sprawiła, że liderką rankingu WTA stała się właśnie Iga Świątek!

Sukcesy Igi sprawiły, że Polacy jeszcze bardziej pokochali tenis!

Ostatnie mecze rozgrywane przez nową liderkę rankingu WTA biją rekordy popularności. Jest to najlepszy dowód na to, że kibice z Polski ponownie pokochali tenis ziemny. Co ciekawe, miłośnicy typowania coraz chętniej próbują swoich sił w obstawianiu takich spotkań.

Jak obstawiać tenis? Na to pytanie nie ma tylko jednej odpowiedzi, ponieważ istnieje kilka różnych metod typowania takich spotkań. Co jasne, większość graczy skupia się na obstawianiu tego, który tenisista lub tenisistka wygra konkretny mecz. Jednak oprócz tego w ofertach bukmacherów można znaleźć zakłady na:

wynik poszczególnych setów;

liczbę rozegranych gemów;

wynik z uwzględnieniem handicapu.

Osoby zainteresowane typowaniem tenisa mogą więc spróbować swoich sił w różnych zakładach. Dzięki temu z czasem znajdą odpowiednią metodę typowania dla siebie. Później wystarczy jedynie połączyć taką metodę ze zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem, aby trafnie przewidywać wyniki kolejnych spotkań!

Udział‌ ‌w‌ ‌nielegalnych‌ ‌grach‌ ‌hazardowych‌ ‌jest‌ ‌karany.‌ ‌STS‌ ‌S.A.‌ ‌(dawniej‌ ‌Star-Typ‌ ‌Sport‌ ‌Zakłady‌ ‌Wzajemne‌ ‌Spółka‌ ‌z‌ ‌o.o.)‌ ‌posiada‌ ‌zezwolenie‌ ‌wydane‌ ‌przez‌ ‌Ministra‌ ‌ds.‌ ‌Finansów‌ ‌Publicznych‌ ‌na‌ ‌urządzanie‌ ‌zakładów‌ ‌wzajemnych.‌ ‌Hazard‌ ‌związany‌ ‌jest‌ ‌z‌ ‌ryzykiem.‌