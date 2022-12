Pompa ciepła to innowacyjne urządzenie grzewcze, pozyskujące energię ze środowiska. Energia ta wykorzystywana jest do ogrzania domu i wody użytkowej. Wspomniane rozwiązanie jest bardzo wydajne i ekologiczne, dlatego coraz częściej można je spotkać w domach jednorodzinnych w Białymstoku. Jak znaleźć pompę ciepła, która zostanie zamontowana w niespełna 14 dni?

Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła różni się od na przykład kotła gazowego czy też na węgiel. Podczas jej pracy, co istotne, nie zachodzi tradycyjny proces spalania – nie ma więc popiołu, kurzu czy spalin. Pompa do działania wykorzystuje energię ze środowiska naturalnego. Znajdziemy ją w pokładach wody, powietrza i gruntu. Jest to ogromna zaleta, gdyż decydując się na pompę ciepła jako źródło ogrzewania naszego domu, nie musimy tworzyć kotłowni. Owszem, pompa ciepła również powinna mieć swoje dedykowane pomieszczenie, jednak jest to pomieszczenie “czyste”, znacząco różniące się swoim charakterem od standardowej kotłowni.

Pompa ciepła przetwarza pierwotną energię i dostarcza ją do domowej instalacji grzewczej. Możemy bardzo łatwo określać nasze zapotrzebowanie na ciepło i temperaturę podgrzanej wody w danym momencie. Działanie pompy opiera się na energii elektrycznej. Oznacza to, że ponosimy jedynie koszty transportu energii do naszej instalacji, a sama energia pochodząca na przykład z powietrza jest darmowa. Istnieją również pompy, które latem mogą chłodzić wnętrze. Co istotne, cały system tworzy układ zamknięty. Krąży w nim glikol (czynnik roboczy), a jego obieg wymusza pompa obiegowa. Pompa ciepła składa się z tzw. źródła dolnego (które znajduje się na zewnątrz budynku, np. pompa powietrzna) i górnego (najczęściej jest to podłogówka). Do wyboru mamy pompę: gruntową, wodną i powietrzną.

Zalety pompy ciepła

Zalet pompy ciepła jest naprawdę wiele. Przede wszystkim jej obsługa jest niezwykle komfortowa i “czysta”. Wymaga jedynie odpowiedniego zaprogramowania i określenia temperatury, do jakiej pompa ma ogrzać wodę, czy też poziomu ogrzewania domowego (w kilkustopniowej skali). Pompa ciepła, na którą decydują się mieszkańcy województwa lubuskiego, to rozwiązanie maksymalnie ekologiczne. Nie wymaga zakupu węgla czy pelletu, a przy tym nie jest źródłem dodatkowej emisji CO2 do atmosfery. Należy jednak podkreślić, że gdy uzupełnimy naszą domową instalację o fotowoltaikę, koszty działania pompy mogą się zrównoważyć. W innym razie pompa będzie wykorzystywać energię z węgla, co z kolei wpływa na emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Pompa ciepła, m.in. w takim mieście jak Zielona Góra, jest też bardzo przyszłościowym rozwiązaniem.

Pompy zapewniają także o wiele niższe koszty eksploatacji niż kotły gazowe. Niskim kosztem chłodzą też pomieszczenia budynku (jeśli pompa została wyposażona w taką funkcję). Na uwagę zasługuje również ich niezawodność. Co więcej, z roku na rok pompy ciepła zyskują nowych użytkowników, którzy w ogromnej większości nie wyobrażają sobie rezygnacji właśnie z takiego źródła ogrzewania domu. Inwestycja w pompę i instalację jest też niższa niż inwestycja w kotłownię na paliwo stałe, kocioł, wybudowanie komina, kotłowni i magazynu na opał.

Montaż pompy ciepła

Montaż pompy ciepła w Zielonej Górze można przeprowadzić w 14 dni. Nad całością prac czuwa doświadczony zespół specjalistów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ tylko profesjonalnie przeprowadzony montaż jest gwarancją niezawodnego działania całego systemu. Montaż poszczególnych wariantów pomp ciepła jest różny. Inny będzie w przypadku montażu urządzenia powietrze-woda, a inny przy urządzeniu powietrze-powietrze.

Sama usługa montażu zajmuje od kilku godzin do kilku dni, a jej ostateczny czas jest uzależniony od indywidualnych warunków instalacji. W niektórych przypadkach, takich jak np. brak wylewki w domu, montaż pompy ciepła rozpocznie się po ustaleniu w późniejszym czasie.