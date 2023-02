Znajdująca się nad Morzem Śródziemnym Malaga to malownicze hiszpańskie miasto, które ze względu na bogactwo różnorodnych atrakcji przyciąga turystów z całego świata. Dlaczego warto odkryć uroki Malagi oraz które miejsca szczególnie należy odwiedzić? Zachęcamy do poznania odpowiedzi w poniższym artykule.

Malaga – co zwiedzić?

Piękna Malaga to miasto położone w Hiszpanii, a dokładnie w Andaluzji, w otoczeniu Morza Śródziemnego oraz Gór Betyckich. Nie bez powodu mianowane zostało Costa del Sol, czyli Wybrzeżem Słońca – wysokie temperatury występują tutaj nie tylko w okresie letnim, ale i w pozostałych miesiącach. Malownicze widoki i przyjemne ciepło to jednak nie jedyne powody, dla których turyści z całego świata chętnie wybierają ten kierunek. Malaga oferuje również mnóstwo różnorodnych atrakcji, zarówno o charakterze kulturalnym, jak i rozrywkowym, dzięki czemu trudno nudzić się podczas wyjazdu. Które z miejsc jednak szczególnie warto odwiedzić?

Niezwykłe zabytki oferują między innymi Stare Miasto oraz zamek Gibralfaro. Wybierając się na spacer w samym centrum miasta można liczyć na wspaniałe widoki oraz dużą liczbę urokliwych kawiarenek, w których warto przysiąść w ramach chwilowego odpoczynku, degustując lokalne specjały. Jedną z atrakcji Starego Miasta stanowi wiekowa katedra, której budowa rozpoczęła się w 1528 roku. Obecnie można podziwiać jej uroki nie tylko od zewnątrz – do dyspozycji turystów jest jej wnętrze oraz dach, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Znajdujący się na wzgórzu zamek Gibralfaro, wraz z twierdzą Alcazaba, to kolejne z polecanych miejsc: oprócz zwiedzania samego zamku warto wybrać się również na znajdującą się w jego wnętrzu wystawę.

Wśród atrakcji dla miłośników sztuki nie sposób nie wymienić znajdującego się przy Plaza de la Merced Muzeum Picassa – malarza, który przyszedł na świat właśnie w Maladze. Muzeum znajduje się w domu słynnego malarza, dostarczając wielu niezapomnianych wrażeń. Szukając pięknych widoków bliżej natury warto natomiast skierować swoje kroki na gorącą plażę Playa de la Malagueta Puerto de Málaga, czyli port, po którego promenadzie można niespiesznie pospacerować. Tuż obok portu znajduje się też park palmowy Parque de Málaga , na terenie którego znajduje się wiele tropikalnych roślin. Z pewnością jest to miejsce, w którym warto schronić się przed intensywnymi upałami.

Malaga zwiedzanie z przewodnikiem – czy warto?

Malaga zdecydowanie należy do miejsc, w których każdy znajdzie atrakcje dla siebie. Wymienione wyżej propozycje, podobnie jak ruiny teatru rzymskiego czy będące gastronomicznym rajem Mercado de la Merced to wyłącznie niewielka część tego, co do zaoferowania spragnionym wrażeń turystom mają zarówno obrzeża, jak i centrum Malagi. Aby podczas wyjazdu nie pominąć żadnego z najważniejszych zakamarków miasta, warto zdecydować się na zwiedzanie z przewodnikiem, którego znajdą Państwo między innymi na stronie https://granadazprzewodnikiem.pl/moje-wycieczki/Malaga. Zaufany przewodnik po Maladze nie tylko wskaże miejsca warte odwiedzenia i najważniejsze zabytki, ale też podpowie, gdzie warto skosztować lokalnych przysmaków czy gdzie odpocząć i przenocować, aby zregenerować się po pełnym wrażeń dniu. Dzięki wsparciu przewodnika można w pełni skorzystać z wyjazdu, po którym pozostaną wyłącznie przyjemne wspomnienia, a także zwiedzić sekretne zakamarki, znane często wyłącznie mieszkańcom miasta. Jest to zatem doskonały pomysł na przeżycie wyjątkowej przygody, która na długo pozostanie w pamięci podróżującego.