Grand Prix 2023 to największe wydarzenie w kalendarzu każdego miłośnika żużla. Coroczne spotkanie pozwala przeżyć niezapomniane emocje i adrenalinę, podczas podziwiania zmagań wielu najwyższej klasy sportowców. Sprawdź nasze rady i dowiedz się, na czym polega żużel, jak prezentuje się harmonogram tegorocznego Grand Prix oraz kto zwyciężył w poprzednim sezonie!

Na czym polega żużel? Gdzie powstał żużel? Jak wygląda historia sportu żużlowego w Polsce? Czym jest Grand Prix? Grand Prix Szwecji — dobra runda dla Polaka Speedway Grand Prix — poznaj wszystkie terminy!

Grand prix 2023 sezon, podczas którego toczą się międzynarodowe walki o tytuł najlepszego zawodnika. Poszczególne zawody mogą odbywać się na terenie wielu państw. Aż dziesięć rund rozgrywanych przez cały okres wiosenno-letni pozwala sprawiedliwie wybrać faworyta.

Na czym polega żużel?

Żużel, nazywany także sportem żużlowym to specyficzne wyścigi motocyklowe rozgrywane na torach z nawierzchnią sypką. Podczas ścigania zawodnicy wykonują co najmniej 20 biegów w rozgrywkach indywidualnych, a w meczach ligowych po 15. Motocykliści jadą zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Motocykle wykorzystywane przez żużlowców są specjalnie dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Nie zostały wyposażone ani w skrzynię biegów, ani w hamulce. Jest to sport cieszący się ogromną popularnością zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, Danii oraz w Szwecji. Nazwa tej dyscypliny, żużel stosowany wymiennie z określeniem czarny sport pochodzi z czasów, gdy nawierzchnia torów wysypywana była czarnym lub ciemnoszarym żużlem. Obecnie zwykle jest to granit ze sjenitem. Międzynarodowo żużel jest określany mianem speedway.

Gdzie powstał żużel?

Grand prix 2023 to największe zawody żużlowe. Sport ten został zapoczątkowany w pierwszych dekadach XX wieku w Australii. Do Europy został przywieziony w latach 20. XX wieku. Pierwsze zanotowane wzmianki o usystematyzowanym uprawianiu tego sportu pochodzą z 1927 roku, gdy rozegrano pierwsze zawody w Manchesterze.

Jak wygląda historia sportu żużlowego w Polsce?

Gorzów Wlk to obecnie stolica polskiego żużla. Sport ten pojawił się na terenie kraju w latach 30. W 1932 roku rozegrano pierwsze indywidualne mistrzostwa i od tego czasu sport cieszy się nieustanną popularnością. Regularna liga żużlowa została utworzona już w latach 40. i w tym samym czasie zaczęto sprowadzać dopasowane motocykle.

Czym jest Grand Prix?

Grand prix Polski, podobnie jak Grand prix Chorwacji to jedne z lokalizacji, w których rozgrywa się ten turniej. Jest to coroczny festiwal organizowany przez Międzynarodową Federację Motocyklową. W efekcie każdego roku wybierany jest indywidualny mistrz świata. W tej formie turnieje są organizowane od 1995 roku.

Grand Prix Szwecji — dobra runda dla Polaka

Bartosz Zmarzlik to trzykrotny zwycięzca indywidualnych mistrzostw świata w żużlu. Ogromne doświadczenie i determinację przekuł w wieloletnią karierę sportową oraz szereg nagród i wygranych mistrzostw. W tegorocznym Grand Prix uzyskał pierwsze miejsce podczas 3 spotkań (w Chorwacji, w Niemczech oraz w Polsce). Grand Prix Szwecji również przyniosło dobre wyniki dla polskich zawodników, ponieważ oprócz dojścia do półfinału przez Zmarzlika, można pochwalić się 3 miejsce Patryka Dudka.

Speedway Grand Prix — poznaj wszystkie terminy!

Grand prix 2023 terminarz obejmuje 10 spotkań rozgrywanych od 29 kwietnia do 30 września. Pierwsze z nich odbywało się w Chorwacji, a ostatnie będzie miało miejsce w Polsce, w Toruniu.