Zielona Góra, jedna z dwóch stolic województwa lubuskiego, ma wiele atrakcji dla mieszkańców i turystów do niej przyjeżdżających. Sprawdź jednak, gdzie wybrać się na wycieczkę z Zielonej Góry?

Co warto zobaczyć w Zielonej Górze?

Zanim wyjedziemy gdzieś dalej, czas, by poznać atrakcje Zielonej Góry. Może to być świetna okazja do przypomnienia sobie miejsc wartych uwagi i pokazania ich znajomym i rodzinie. Pierwszym, co przychodzi na myśl, są z pewnością małe bachusiki, czyli bogowie winorośli i wina, znajdujące się w obrębie rynku. To jednak nie koniec atrakcji. Nie można pominąć fantastycznego Centrum Nauki Keplera, gdzie dla odwiedzających przygotowano interaktywne doświadczenia aż na dwóch poziomach. Dla miłośników natury i przyrody punktem obowiązkowym jest Muzeum Etnograficzne w Ochli. Dzięki możliwemu do otrzymania w kasie biletowej bezpłatnemu questowi, spacer będzie jeszcze przyjemniejszy. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o Ogrodzie Botanicznym i Mini ZOO Bajkowa Zagroda. Wstęp to koszt kilku złotych. Można karmić króliki, kozy i inne zwierzęta, a przy okazji poznawać baśniowy świat.

Karkonoska przygoda

Wiemy już, co warto zobaczyć w rodzinnym mieście. Jesteśmy przekonani, że choć o jednej atrakcji zapomnieliście. Czas jednak na wyruszenie w góry. Karkonoska przygoda przed nami. Choć pasm górskich w Polsce jest wiele, to właśnie Karkonosze nazywane są Górami Olbrzymimi. Jest to najwyższe pasmo górskie w Sudetach. Nie ma się więc czemu dziwić, że jest to chętnie obierany kierunek przez turystów z całej Polski. Z Zielonej Góry to ok. 2 godzin drogi, warto więc zorganizować sobie tutaj wakacje. Piękne klimatyczne widoki z górskimi porankami i wieczorami pozwolą zregenerować siły. Na terenie Karkonoszy rozpościera się Karkonoski Park Narodowy. Będąc tutaj warto zaplanować wejście na Śnieżkę, Chojnik, czy Szrenicę. Niezależnie, jaki kierunek górski obierzesz, widoki zapierają dech w piersiach. Nie można zapomnieć o przejściu się nad Wodospad Szklarki, Mały Staw, czy Wodospad Kamieńczyka. Zazwyczaj droga jest możliwa do przejścia nawet przez kilkuletnie dzieci.

Atrakcje Karpacza i okolic

Karkonosze to po naszej rodzimej stronie trzy główne turystyczne miasta: Karpacz, Jelenia Góra, Szklarska Poręba. Skoro o nich mowa, warto zaplanować czas na odwiedzenie Karpacza. Niewiele jest miejsc, gdzie dowiemy się więcej na temat tego pasma górskiego, jak właśnie tutaj. Przede wszystkim, na uwagę zasługuje interaktywne miejsce dla małych i dużych, jakim są Karkonoskie Tajemnice. Głównym bohaterem w czasie zwiedzania zostaje Duch Gór, który prowadzi nas przez kolejne stacje. Ogromną rolę odgrywa tutaj gra świateł i dźwięków. Zwiedzający mogą skorzystać z takich atrakcji, jak: słuchanie legend, wywołanie burzy, posłuchać spadających kropli deszczu, czy stworzyć swoją legendarną górską postać. To wszystko sprawia, że wczuwamy się w karkonoski klimat i jesteśmy gotowi na dalsze przygody.

Jeżeli zostanie Wam trochę czasu, koniecznie udajcie się do kolejnego świetnego miejsca. Jest nim Kopalnia Podgórze w Kowarach. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem po nieczynnym już szybie 19A. Na początku wędrówki każdy z turystów otrzymuje latarkę oraz podręczną torbę. Jest to kopalnia, która służyła do wydobywania uranu. Spacer trwa około 60 minut i świetnie wprowadzi nas w karkonoski klimat. Będąc w Kowarach, nie sposób nie zajrzeć też do Parku Miniatur Dolnego Śląska, by dowiedzieć się, jakie jeszcze miejsca czekają do odkrycia w bliskiej okolicy.

Czas na Śnieżkę!

Między innymi z Karpacza jest bardzo przystępne wejście na Śnieżkę. Jest to najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów. Można skorzystać z kolejki, która wjeżdża i zjeżdża z góry, jeśli nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na pieszą wędrówkę. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na wyczerpujący spacer pełen pięknych widoków, sprawdź, o czym należy pamiętać. Wierzchołek Śnieżki sięga wysokości 1603 metrów nad poziomem morza. Tym, co odróżnia ją od innych szczytów, jest występowanie roślinności alpejskiej. Na Królową Gór można wyruszyć spod Świątyni Wang w Karpaczu, wejść z Przełęczy Okraj. Stoi także wybrać dłuższą trasę, wiodącą od dawnego dworca kolejowego i Muzeum Zabawek. Dla miłośników długich wędrówek, odpowiednia będzie ta wiodąca ze Szrenicy w Szklarskiej Porębie. Należy pamiętać o tym, że pogoda w górach jest zmienna. Możemy w jedną stronę wjechać lub wejść i podobnie uczyć w drodze powrotnej.

Gdzie wybrać się na wycieczkę z Zielonej Góry? Do Karpacza, Kowar i, oczywiście, na Śnieżkę.