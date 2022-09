Położona w województwie lubuskim Zielona Góra jest dobrym miejscem na szukanie zatrudnienia zarówno na cały etat, jak i dorywczo. Studenci z Zielonej Góry nie muszą się troskać o brak pracy. Dla nich także przygotowano wiele ofert.

Ile można zarobić w Zielonej Górze?

Zielona Góra i w ogóle województwo lubuskie nie są może tak dochodowe, jak Wielkopolska lub Mazowsze, ale tu też można zarobić całkiem godziwe pieniądze. Dość powiedzieć, że w połowie bieżącego roku średnie wynagrodzenie w województwie lubuskim wynosiło około 6000 zł. To całkiem sporo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że koszty życia w Zielonej Górze nie są tak wysokie, jak w Poznaniu czy Krakowie.

Jeśli chodzi o studentów dziennych studiów stacjonarnych, to są w uprzywilejowanej pozycji, gdy chodzi o wynagrodzenia. Ponieważ pracodawcy nie płacą za nich składek ZUS, ich wynagrodzenie jest wyższe. Podobnie na wyższe stawki mogą liczyć młode osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i nie są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego.

Reasumując: praca w mieście Zielona Góra to dobra decyzja nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przyjezdnych.

Bezrobocie w Zielonej Górze – czy trudno tu o pracę?

Powiedzmy to sobie od razu – bezrobocie w Zielonej Górze co prawda wzrosło na początku pandemii, ale w niedługim czasie zaczęło powoli spadać. Dziś sytuacja wygląda na opanowaną, a stopa bezrobocia nie jest tak wysoka, jak dwa lata temu. Od długiego czasu obserwuje się jej powolny spadek i można optymistycznie założyć, że niebawem wróci do poziomu sprzed pandemii. W połowie 2022 roku wynosiła 4,2, co należy uznać za niski wskaźnik.

Jeśli natomiast chodzi o oferty pracy, to Zielona Góra ma w zanadrzu coś dla każdego. Zapotrzebowanie na pracowników jest tak zróżnicowane, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wieku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Podobnie przedstawia się kwestia studentów szukających pracy dorywczej. Praca w Zielonej Górze dla studenta znajdzie się bez większego problemu i to taka, która pozwoli mu dopasować grafik do obowiązków na uczelni.

Praca dla studenta w Zielonej Górze – w tych zawodach najłatwiej o pracę dodatkową

Praca na pół etatu to coś, co Zielona Góra oferuje nader chętnie, zwłaszcza osobom młodym. Oczywiście nie mówimy tu o stanowiskach managerskich w topowych branżach finansowych i telekomunikacyjnych, gdzie trzeba się wykazać wykształceniem i doświadczeniem. Natomiast w handlu, gastronomii i szeroko pojętych usługach na pewno uda się znaleźć coś ciekawego w nienormowanym czasie pracy.

Studenci bardzo chętnie podejmują pracę w weekendy, co jest na rękę pracodawcom. Z oczywistych powodów ich pracownicy zatrudnieni na cały etat chcą mieć wówczas wolne. Zatrudnianie studentów pozwala dopasować grafik tak, by wszyscy byli zadowoleni. Szukasz pracy w Zielonej Górze? Zacznij tutaj: praca Zielona Góra na Gowork.

Jesteś studentem i interesuje cię praca dorywcza, a Zielona Góra jest twoim rodzinnym miastem? W tych zawodach czekają na ciebie z otwartymi rękami:

Sprzedawca w sklepie dyskontowym lub markecie

Co prawda większość tych sklepów jest w niedzielę nieczynna, ale za to w soboty pracuje się w nich niemal do północy, a to okazja dla studentów, by podreperować zazwyczaj skromny studencki budżet. Zawód kasjera/sprzedawcy nie jest obwarowany szczególnymi wymaganiami. Wystarczy być pełnoletnim i chętnym do pracy. Pracodawca zapewne poprosi także o aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Praca przy wykładaniu towaru

To zajęcie pokrewne sprzedawcy, ale nie wiąże się z obsługą klienta. Polega jedynie na wynoszeniu towaru z magazynu i układaniu go na półkach. Wbrew pozorom nie oznacza to, że praca w Zielonej Górze przy wykładaniu towaru ma wyłącznie charakter nocny. Także w dzień trzeba uzupełniać zapasy na półkach.

Tajemniczy klient

Praca dorywcza chętnie wykonywana przez studentów, ponieważ zapewnia im dużą swobodę czasową. Zadanie jest proste. Trzeba iść do sklepu, zrobić zakupy, a następnie opisać swoje wrażenia.

Kelner

Praca kelnera pod niektórymi względami bardzo przypomina pracę sprzedawcy. Trzeba być komunikatywnym, otwartym, odznaczać się dużą kulturą osobistą i lubić pracę z ludźmi.

Zawód kelnera niewątpliwie jest ciekawy, ale pod wieloma względami wymagający. Studenci jednak chętnie go wybierają ze względu na napiwki. Te potrafią być czasem bardzo wysokie.

Kierowca – kurier, dostawca kateringu

Studenci z prawem jazdy mogą szukać zatrudnienia w charakterze kierowców. Tu plusem jest elastyczny grafik, można pracować w wybrane dni tygodnia lub tylko w weekendy. Kierowcy są poszukiwani głównie przez branżę spedycyjną, ale też gastronomiczną. Po okresie pandemii znacząco wzrosło zapotrzebowanie na catering. Coraz częściej też zamawia się jedzenie i zakupy z dostawą do domu, bo po prostu jest to wygodne.

Pracownik firmy sprzątającej

Firmy sprzątające chętnie zatrudniają młodych ludzi ze względu na ich duże zasoby sił fizycznych. W tym zawodzie zatrudnienie w Zielonej Górze znajdą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jeśli chodzi o grafik, to jest on dość elastyczny, a pracę często wykonuje się wcześnie rano, po południu, wieczorem, a nawet w nocy, czyli wtedy, gdy pracownicy danego obiektu zakończą swój dzień pracy.