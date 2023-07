Jesteś graczem i lubisz pykać na konsoli? Twój sprzęt ma już swoje lata i powoli odmawia posłuszeństwa? A może po prostu chcesz przeprowadzić regularny przegląd sprzętu? Tak wiemy, że brzmi to dwuznacznie, ale profilaktyka jest bardzo ważna i realnie przedłuża żywotność sprzętu! Jeśli szukasz firmy, która oferuje kompleksowy serwis i usługi naprawcze związane z konsolami, to ProFixIT jest tym, czego szukasz.

Poznaj nas lepiej – ProFixIT

Od kilkunastu lat zajmujemy się profesjonalną diagnostyką usterek i naprawą konsol, laptopów, akcesoriów do konsol. W naszej bogatej ofercie znajdują się między innymi usługi takie jak:

serwis konsol PlayStation, Xbox, Nintendo

naprawa laptopów

naprawa padów ps4

serwis telefonów

serwis komputerowy

Działamy kompleksowo, zachowując przy tym bardzo atrakcyjne ceny. Jeśli potrzebujesz fachowca od elektroniki, nie musisz już dalej szukać. Bezpłatnie wycenimy naprawę zepsutej konsoli, zdiagnozujemy problem z padem, sprawdzimy dlaczego Twój laptop się muli i nie pozwala Ci szybko pracować. Sprzęt możesz nam dostarczyć osobiście, zanieść do punktu odbioru albo…wysłać InPostem. Nasi doświadczeni technicy w kilka chwil ustalą co dolega Twojej konsoli i dlaczego padł Twój pad. Później już tylko naprawa, usunięcie usterki i sprzęt gotowy do dalszej pracy.

Co gwarantujemy w ramach naszego serwisu?

Profesjonalne naprawy konsol , serwisowanie padów, usuwanie usterek w laptopach

, serwisowanie padów, usuwanie usterek w laptopach Bezpłatną diagnostykę usterki

Darmową wysyłkę sprzętu w obie strony (Paczkomatem)

Szybką naprawę i krótkie terminy realizacji

Gwarancję rozruchową

ProFixIT żadnej usterki się nie boi!

Niezależnie od tego co dzieje się z Twoim sprzętem, dowiemy się i poradzimy sobie z tym. Tchniemy w Twojego laptopa nowe życie, reanimujemy pada i sprawimy, że Twoja konsola będzie działała jak nowa. Twoja PS4 głośno chodzi i słychać ją na końcu osiedla? A może obraz się nie wyświetla? Pad wiesza się w najbardziej kryzysowym momencie gry, a ty załamujesz ręce? Skończ z tym i oddaj sprzęt do profesjonalnego serwisu. Nie pozwól sobie na kolejne nerwy związane z zamulonym sprzętem czy przerwanie ulubionej gry.

Jak zlecić naprawę sprzętu?

To bardzo proste. Wszystko załatwisz w kilku prostych krokach i zajmie Ci to mniej niż 10 minut. Wypełnij prosty formularz na naszej stronie, wygeneruj kod do Paczkomatu, zapakuj sprzęt i zanieś go do paczkomatu (umieść go w odpowiedniej skrytce). Jeśli w Twoim mieście znajduje się dedykowany punkt odbioru, możesz sprzęt zanieść osobiście. Punkty znajdziesz na naszej stronie www.profixit.eu . Po kilku dniach poinformujemy Cię o tym co jest do zrobienia i jaki będzie koszt naprawy. Po akceptacji wyceny, naprawimy sprzęt i niezwłocznie go odeślemy. Prawda, że to banalnie proste?

ProFIXIT – bo samo się nie zrobi!

Nie czekaj aż konsola się spali. Nie wyrzucaj pada, który się zacina. Nie zwlekaj z serwisowaniem laptopa, który pomaga Ci w pracy. Samo się nie zrobi – zrobi to ProFixIT! Zapewniamy najwyższy poziom obsługi i transparentność wyceny. O wszystkich kosztach wiesz jeszcze przed rozpoczęciem naprawy. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Nas!