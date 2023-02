Prowadzenie specjalistycznej praktyki lekarskiej wiąże się z koniecznością zabezpieczenia regularnych dostaw materiałów eksploatacyjnych i medycznych. W przypadku niektórych specjalizacji, zużywa się ich szczególnie dużo, dlatego też wybór odpowiedniego dostawcy jest jeszcze ważniejszy. Im szerszy zakres oferowanych usług, tym większa ilość przedmiotów, które musisz posiadać na wyposażeniu. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w twoim gabinecie ginekologicznym.

Akcesoria do podstawowego badania ginekologicznego

W każdym gabinecie ginekologicznym powinien znaleźć się zapas środków przeznaczonych do wykonywania zestawu podstawowych badań, takich jak wziernikowanie czy USG. Przeprowadza się je niemal podczas każdej wizyty, a więc wiele razy w ciągu dnia. Na https://mercant.pl/wzierniki-ginekologiczne,c129,pl.html znajdziesz szeroki wybór akcesoriów, z których pomocą wykonasz najbardziej typowe badania – np. wzierniki ginekologiczne jednorazowe i wielorazowe, żele i osłonki do USG, a także stosowane nie tylko przez ginekologów narzędzia takie jak kulociąg, pęseta i kleszczyki.

Większość narzędzi możesz kupić w wersji jednorazowej lub wielorazowej. W tym drugim przypadku warto od razu zaopatrzyć się również w rękawki do sterylizacji, niezależnie od tego, czy przeprowadzasz ją we własnym autoklawie czy zlecasz innemu podmiotowi.

Materiały do badań specjalistycznych

Część wizyt u ginekologa wiąże się z koniecznością przeprowadzenia bardziej zaawansowanego badania, niż oględziny wykonane z użyciem wziernika czy USG. Upewnij się, że ich również nie brakuje w twoim gabinecie, aby mieć pewność oferowania pacjentkom bezpiecznych usług wysokiej jakości.

W tym celu powinieneś zaopatrzyć się m.in. w szczoteczki cytologiczne (a jeżeli badanie przeprowadzasz sam – również w niezbędny sprzęt laboratoryjny) czy w dilatatory, niezbędne w przypadku konieczności przeprowadzenia histeroskopii.

Środki antykoncepcyjne

Bardzo wielu ginekologów oferuje możliwość założenia pacjentce wkładki antykoncepcyjnej. Jest to jedna z najskuteczniejszych, a jednocześnie przyjaznych zdrowiu kobiety, metod zapobiegania ciąży, jednak jej specyfika wymaga wizyty w gabinecie, po której pacjentka ma już spokój nawet na kilka kolejnych lat (czas utrzymywania się skutków antykoncepcyjnych zależy od wielu czynników).

Możesz wybierać spośród licznych modeli, różniących się tak rozmiarem, jak i materiałem, z którego zostały one wykonane – w tym przypadku liczy się dobro pacjentki oraz jej preferencje a wkładka przeważnie sprowadzana jest do gabinetu na specjalne zamówienie – ze względu na ograniczoną przydatność do użytku, sprowadza się najczęściej pojedyncze sztuki.

Leczenie niepłodności

Niektórzy ginekolodzy specjalizują się w leczeniu niepłodności. Oczywiście, muszą Oni również posiadać unikatowe wyposażenie, dzięki któremu nastąpi badanie, diagnoza i leczenie bezdzietnej pary. Do akcesoriów w tej kategorii należą m.in. akcesoria do przeprowadzania biopsji, wstrzykiwacze do HSG, ale również cewki do inseminacji oraz teksty na płodność, dostępne w wersji dla kobiet i dla mężczyzn.

Warto przy tym pamiętać, że nie każdy gabinet ginekologiczny musi bezwzględnie zajmować się leczeniem niepłodności – w przypadku dostrzeżenia problemu, można więc pokierować dotkniętą nim parę do fachowca.

Materiały dla pacjentek

W żadnym gabinecie ginekologicznym nie może również zabraknąć materiałów przeznaczonych do wykorzystania przez pacjentki – przed przygotowaniem się do badania oraz w jego trakcie. Najczęściej znajdują się one w łączniku i pacjentka może z nich korzystać zgonie z własnym uznaniem. Poza typowymi środkami higienicznymi, takimi jak papier toaletowy czy chusteczki, warto zadbać również o kilka innych.

O szacunku do pacjentki świadczy zaoferowanie jej jednorazowych ubrań diagnostycznych. W trakcie badania umożliwiają one łatwy dostęp do egzaminowanych obszarów, są wygodne i dyskretne. Mowa tutaj o jednorazowych spódniczkach, fartuchach, koszulach czy kapciach. Również prześcieradła, na których leżą pacjentki, powinny być solidne ale i łatwe w ich zmienianiu – najczęściej kupuje się więc wersje jednorazowe, w arkuszach lub w rolce.

W gabinecie ginekologa nie może też zabraknąć wszystkich materiałów wykorzystywanych przez lekarzy większości specjalizacji – tj. środków higienicznych i dezynfekcyjnych, papieru do USG, rękawiczek i maseczek ochronnych. Najwygodniej jest zaopatrywać się we wszystko w jednym sklepie, co pozwala zaoszczędzić czas na składanie zamówienia oraz pieniądze, wydawane na dostawę.