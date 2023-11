Ogrzanie domu w sezonie jesienno-zimowym nie zawsze jest takie oczywiste. Jeżeli nie mamy dostępu do centralnego ogrzewania, musimy poradzić sobie we własnym zakresie. Jednym z lepszych materiałów opałowych przeznaczonych do wykorzystania w domowych piecach jest ekogroszek workowany. Jego kaloryczność stoi na bardzo wysokim poziomie, a forma pakowania ułatwia przechowywanie, transport i zarządzanie naszymi zapasami. Czy warto wybrać go na opał do domu? Jakie są największe zalety ekogroszku?

Czym jest ekogroszek workowany?

Ekogroszek workowany to szczególny rodzaj paliwa do ogrzewania domów wyposażonych w piec. Wykonuje się go z wysokokalorycznego węgla kamiennego lub brunatnego o niskiej zawartości siarki, wody i substancji niepalnych przez co jest to paliwo bardziej ekologiczne. Ekogroszek ma formę drobnych grudek, przez co jest go również łatwo przechować, jak i użytkować. Aby móc palić ekogroszkiem potrzebujemy pieca, który jest zdolny obsłużyć ten rodzaj paliwa. Niewielka wilgotność opału sprawia, że jest on bardziej wydajny i daje więcej ciepła.

Czym charakteryzuje się dobry ekogroszek workowany?

Dobrej jakości ekogroszek zapewnia nam długie spalanie, dzięki czemu możemy uzyskać dość energii i ciepła, jednocześnie nie zużywając zbyt wiele opału. Jego ważnym aspektem jest niewielka zawartość wody, która umożliwia tak ekonomiczne wykorzystanie. Dodatkowo ekogroszek powinien zawierać niewiele siarki i związków nie rozkładających się w procesie spalania, dzięki czemu nie emitujemy w atmosferę wielu szkodliwych związków, a jego wartość opałowa jest bardzo wysoka. Jeżeli zależy nam na najlepszej jakości paliwie, powinniśmy zaopatrywać się w nie tylko w sprawdzonych miejscach.

Kiedy warto skorzystać z ekogroszku workowanego?

Węgiel workowany w formie ekogroszku to opcja dla osób, które posiadają piec zdolny pracować z podobnym paliwem. Jeżeli go posiadamy, zakup opału zapakowanego będzie dużo prostszy, niż tego dowożonego do klienta luzem. Nie tylko sami przetransportujemy ekogroszek, ale także zajmie on mniej miejsca i będzie nam go łatwiej przechować. Dodatkowo materiał opałowy zgromadzony w workach jest łatwiej porcjować i wykorzystywać do palenia w piecu. Ekogroszek jest dodatkowo dość ekonomicznym paliwem, w związku z tym jeżeli zastanawiamy się nad wymianą lub modernizacją naszego domowego systemu ogrzewania, zdecydowanie warto rozważyć zakup pieca, który będzie zdolny sobie z nim poradzić.

O czym pamiętać ogrzewając dom ekogroszkiem?

Ogrzewając dom paliwem stałym powinniśmy przede wszystkim zadbać o jego odpowiednią ilość oraz przechowywanie. Ponieważ kupujemy opał w worku, nie musimy martwić się o wpływ czynników zewnętrznych na jego jakość (jak na przykład zawilgocenie, kurz, czy nieodpowiednia temperatura). Kolejna kwestia to miejsce na przechowywanie, które warto wygospodarować jeszcze przed zakupem opału. Ostatecznie też musimy zadbać o sprawność pieca, a także wykorzystywać odpowiednią ilość ekogroszku na raz, tak aby nie doprowadzić do zapchania czy nagromadzenia nadmiernej ilości popiołu.

Ekogroszek workowany to bardzo dobrej jakości paliwo, które często jest zauważalnie tańsze, niż zwykły węgiel. Jeżeli tylko nasz piec jest w stanie go spalać, jak najbardziej możemy przerzucić się na ten sposób ogrzewania domu lub innych należących do nas budynków.



