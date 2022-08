Mieszkanie nad jeziorem ma swój urok nie tylko latem. Oczywiście miło mieć możliwość schłodzenia ciała w wodnym akwenie podczas upałów. Łowienia ryb. Uprawiania sportów wodnych. Jednak o każdej porze roku masz możliwość obserwowania fauny zamieszkującej okolicę. Możesz też chodzić na długie spacery, jeździć na rowerze lub konno. Roślinność w pobliżu zbiorników wodnych jest bardzo obfita, co umili Ci Twoją aktywność.

Jest tylko jeden problem. Działki nad jeziorem trzeba sprawdzić bardzo świadomie. Wystarczy przy tym trzymać się czterech zasad, by łatwo odróżnić dobrą ofertę sprzedaży od tej, na którą nie warto poświęcać ani minuty.

Przejrzyste dokumenty działki na sprzedaż to czysta intencja sprzedawcy

Kupując działkę nad jeziorem, przede wszystkim zapoznaj się z opinią geotechniczną. Im bliżej linii brzegowej położone są grunty, tym prawdopodobnie wyżej będzie poziom wód gruntowych. I większe ryzyko przedostania się wody do piwnicy podczas wiosennych roztopów. Zerknij też na warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Gminy miewają niejednokrotnie swoje pomysły dotyczące przeznaczenia atrakcyjnych terenów i lepiej znać je na zapas.

Co jeszcze? Księga wieczysta. Zawiera wszelkie informacje o właścicielach działki, hipotece, powierzchni w m2 oraz służebności gruntowej. W dzisiejszych czasach taką dokumentację można dość łatwo zamieścić w ogłoszeniu nieruchomości. Jeśli jej nie widzisz, sprzedający może mieć coś do ukrycia.

Dobrej jakości zdjęcia nieruchomości są wyrazem szacunku dla inwestora

Biorąc pod uwagę cenę za jaką sprzedaje się grunty, profesjonalna sesja zdjęciowa naprawdę nie jest dużym wydatkiem. Dlaczego więc część sprzedających cyka fotografie telefonem, nie dbając nawet o ich ostrość? Takie podejście ze strony sprzedających jest mało poważne. Jest spore ryzyko, że interesując się taką ziemią, zmarnujesz swój czas i wydane na podróże pieniądze.

Zwracaj uwagę na ogłoszenia z wyraźnymi fotografiami. Zdjęcia robione dronem są dodatkowym atutem. Gdy sprzedający wykorzystuje takie technologie, oznacza to, że naprawdę stara się pokazać działkę ze wszystkich stron.

Kompletne dane działki nad jeziorem. Co powinny zawierać?

Co najmniej cenę i powierzchnię działki. Jednak to wciąż za mało, by oszczędzić Twój czas przeznaczony na rozmowę ze sprzedawcą. Solidny kontrahent poda również kompletne dane dotyczące lokalizacji, gminy, wsi lub miasta. Nie ukryje też rodzaju działki. Oboje wiecie, że dom jednorodzinny można zbudować na działce budowlanej. A działki rekreacyjne są przeznaczone pod zabudowę letniskową. Po co to ukrywać, skoro ta informacja i tak w końcu wyjdzie na jaw?

Naprawdę poważnie podchodzące do inwestorów osoby podają również wszelkie informacje na temat drogi dojazdowej. Pokażą też, czy na działce znajdują się media takie jak prąd, woda, kanalizacja, gaz czy internet.

Oferta z działką budowlaną na Mazurach i Kaszubach. Dodatkowe dane

Po czym rozpoznasz, że sprzedający działkę nad jeziorem naprawdę dba o Twój komfort? Po pełnym opisie atrakcji znajdujących się w okolicy.

Pewnie, że możesz sprawdzić to samodzielnie. Wystarczy wejść w Google Maps lub przejechać się po bezpośredniej okolicy. Jednak dane na temat zabytków, lokalizacji rekreacyjnych i uzdrowiskowych po prostu oszczędzają Twój czas. Dopiero wówczas możesz wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać życie w danym miejscu i jak będziesz spędzać wolne chwile.

Czy te wymagania są wygórowane? Absolutnie nie. Osoby, które mają do sprzedania działkę, są tego zresztą coraz bardziej świadome. Dlatego nie zaniżaj swoich oczekiwań i nie trać czasu na błądzenie po pełnych nieaktualnych ofert portalach ogłoszeniowych. Wejdź na buylando.pl i znajdź działkę, jakiej szukasz.