Nie ulega właściwie żadnym wątpliwościom, że duszności rozumiane jako stan, w którym dana osoba odczuwa poważne trudności w oddychaniu, to poważny problem natury zdrowotnej. Co ważne, stan ten raczej nie jest chorobą samą w sobie; wręcz przeciwnie, praktyka pokazuje, powodują go na przykład takie czynniki jak przewlekłe płuc i układu krążenia (serca), a także astma, choroby alergiczne. Nie bez znaczenia są również czynniki zewnętrzne np. w postaci zanieczyszczeń powietrza. Jakie mogą być przyczyny duszności? W jaki sposób przebiega leczenie? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, nie zwlekaj i przeczytaj nasz tekst. Zobaczysz – nie pożałujesz!

Objawy duszności

Jak zapewne się tego domyślasz, głównym objawem duszności pozostaje trudność w oddychaniu; warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że dusznościom mogą towarzyszyć także inne niepokojące objawy, przez co rozumie się między innymi:

silny, utrzymujący się przez dłuższy czas ucisk w klatce piersiowej,

ból w klatce piersiowej (w szczególności w okolicy serca),

mrowienie,

uczucie zaciśniętego gardła,

trudności w nabraniu powietrza (lub brak takiej możliwości),

szybsze bicie serca.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, jak często pojawiają się duszności oraz pozostałe, niepokojące objawy towarzyszące. Jeśli dojdzie do tego np. tylko jeden raz i miało to związek z silnym stresem, raczej nie ma powodów do zmartwień. Zupełnie inaczej wygląda to jednak w sytuacji, gdy zarówno duszności, jak i pozostałe objawy nawracają i/lub utrzymują się przez dłuższy czas. Taki stan rzeczy może wskazywać na poważne problemy zdrowotne i choroby przewlekłe.

Jakie mogą być przyczyny duszności?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż duszności mogą zostać spowodowane przez różne czynniki. Zazwyczaj zalicza się do nich przewlekłe schorzenia układu oddechowego, w tym na przykład rozedmę płuc. W takim wypadku duszności pojawiają się w szczególności wskutek większego wysiłku fizycznego.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ przyczynami duszności mogą być również choroby serca oraz całego układu krążenia. Rozumie się przez to w szczególności niewydolność serca oraz chorobę niedokrwienną serca. Co gorsza, w przypadku takiego problemu groźne objawy mogą wystąpić zarówno jako konsekwencja dużego wysiłku fizycznego, jak i efekt spoczynku.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ duszności mogą być spowodowane alergiami na pyłki, roztocza czy kurz. Powód występowania takich objawów jest wówczas dość oczywisty: wzmożone występowanie danego alergenu.

Oprócz powyższych trzeba mieć na uwadze również takie szkodliwe czynniki z bezpośredniego otoczenia jak na przykład szkodliwe substancje znajdujące się w wydychanym przez palacza dymie papierosowym, zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez substancje chemiczne czy długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach, w których mamy do czynienia ze słabą wentylacją powietrza.

Leczenie duszności – w jaki sposób przebiega kuracja?

Po raz kolejny musimy Cię rozczarować – nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ leczenie duszności zależy w dużej mierze od przyczyny tego problemu zdrowotnego. Przykładowo, w przypadku chorób w obrębie płuc lub serca leczenie sprowadza się najczęściej do stosowania przepisanych przez lekarza leków (mowa tu w szczególności o lekach, które mają za zadanie rozszerzać naczynia krwionośne). Oprócz tego zalecane jest wówczas stosowanie inhalatora.

Z kolei w przypadku alergii – oprócz leków – duży nacisk kładzie się na profilaktykę, czyli unikanie alergenów. Jesteś uczulony na niektóre gatunki roślin? W takim wypadku unikaj w okresie wiosenno-letnim tych lasów, parków czy ogrodów, w których rośnie dany gatunek. Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o osoby borykające się z dusznościami wywołanymi przez papierosy itp. – konieczne jest wówczas nie tylko pokonanie nałogu, ale także trzymanie się w odpowiedniej odległości od palaczy, ponieważ bierne palenie również jest problemem.

