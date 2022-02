Ćwiczenia w domu to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu, chęci czy pieniędzy na wyjście do profesjonalnej siłowni. Ponadto tego rodzaju aktywność może być wykonywana o każdej porze i mieć dowolną długość. By codzienny trening był ciekawy oraz co najważniejsze skuteczny warto korzystać z dodatkowych akcesoriów i narzędzi sportowych. Jednym z nich jest drążek rozporowy do ściany.

Drążek rozporowy do ściany — cechy i wybór odpowiedniego modelu

Drążek rozporowy to produkt, który przede wszystkim jest bardzo wygodny. Tego rodzaju sprzęt charakteryzuje się przede wszystkim wytrzymałością. Wykonany jest najczęściej ze stali, w wielu przypadkach pokryty antypoślizgową powierzchnią lub pianką w miejscu uchwytu.

Przykładem jest drążek rozporowy Sensei. Jego teleskopowa konstrukcja umożliwia montaż sprzętu pomiędzy dwiema powierzchniami znajdującymi się od siebie w różnej odległości — w zakresie 65-100 cm. Kolejną ważną cechą tego rodzaju drążka jest wysoki udźwig. Wyżej wymieniony model utrzyma sportowca o wadze nawet 150 kg. Drążek jest bardzo solidnie wykonany i zapewnia komfortowe oraz bezpieczne ćwiczenie.

Przy wyborze drążka warto również zwrócić uwagę na materiał wykonania, dodatkowe zabezpieczenia montażowe, teleskopową konstrukcję lub stałą budowę sprzętu, elementy wykorzystane do instalacji, jak również akcesoria zawarte w zestawie.

Jak zamontować tego rodzaju sprzęt? Czy instalacja jest trudna i jak długo trwa?

Montaż drążka do ściany lub futryny

Drążek rozporowy do ściany to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ćwiczyć w domu. Dzięki tego rodzaju akcesoriom możliwe jest zawieszenie sprzętu do treningu siłowego pomiędzy drzwiami czy innymi powierzchniami. Montaż samego produktu jest bardzo prosty. W zakupionym zestawie załączone są wszystkie elementy do instalacji. Dzięki odpowiednio dopasowanym kołkom mocującym możliwe jest jeszcze bardziej stabilne ułożenie drążka.

Drążek rozporowy Sensei można zamontować w czterech prostych krokach. Pierwszym etapem jest rozsunięcie blokad znajdujących się na obu końcach sprzętu. Kolejno należy rozkręcić teleskopową konstrukcję i dopasować szerokość urządzenia do ścian, futryn czy innych powierzchni. W przedostatniej fazie należy kręcić drążkiem za piankowe uchwyty do momentu, aż zostanie napotkany opór. Ostatnim krokiem jest zabezpieczenie zębatkowych blokad. Tak zaledwie w kilka minut można zamontować drążek rozporowy Sensei i inne podobne artykuły.

Jak ćwiczyć na drążku?

Ćwiczenia na drążku rozporowym przynoszą wiele korzyści i widocznych efektów. Tego rodzaju trening siłowy może być wykorzystywany zarówno do budowania siły, masy, rzeźbienia sylwetki czy kształtowania wytrzymałości. Dzięki tego rodzaju sprzętowi możliwe jest uaktywnienie wszystkich partii mięśniowych. Ćwiczenia na ręce, nogi, mięśnie brzucha, obręczy barkowej czy grzbietu powinny być wykonywane na przemiennie, a stopień trudności czy ilość powtórzeń regularnie dostosowywany do możliwości i doświadczenia osoby ćwiczącej.

Popularnym i najbardziej znanym ćwiczeniem jest podciąganie z pozycji wiszącej. Uginanie ramion i przyciąganie ciała do dłoni powoduje reakcję wszystkich mięśni. Do znanych i wykonywanych przez sportowców ćwiczeń można również zaliczyć: unoszenie wyprostowanych nóg w pozycji wiszącej, uginanie nóg do klatki piersiowej czy aktywny zwis z napięciem mięśni pleców i brzucha.