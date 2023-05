Papryczka Jalapeno należy do jednej z najbardziej popularnych odmian ostrych papryczek, który najczęściej wykorzystujemy w naszej kuchni. Ma ona stosunkowo szeroką skalę ostrości, co pozwala na jej wykorzystywanie zarówno przez osoby, które lubią lekką ostrość jak i tę bardzo wyrazistą. Z powodzeniem możemy hodować Jalapeno na naszym balkonie lub parapecie okiennym. Jak to zrobić?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

papryka Jalapeno – jakie ma zalety

papryka Jalapeno – jak uprawiać ją na balkonie

Gdzie kupić papryczkę Jalapeno i nasiona do uprawy balkonowej

Uprawa balkonowa różnych odmian papryczek jest bardzo prosta. Wystarczy mieć odpowiedni zestaw do uprawy papryczki chili bądź Jalapeno i postępować zgodnie z instrukcją. Uprawa papryczek jest równie prosta jak uprawa rzodkiewki czy szczypiorku na balkonie.

Świeża papryka Jalapeno – jakie ma zalety

Papryka chili Jalapeno pochodzi z Meksyku. Jest to jedna z najpopularniejszych odmian papryk uprawianych i spożywanych na całym świecie. Jej bardzo ostry smak sprawia, że papryczki Jalapeno znajdują zastosowanie jako przyprawa w wielu daniach na całym świecie. Owoce papryki Jalapeno są niezastąpionym dodatkiem do dań, sosów, zup, dipów, a także do marynowania i faszerowania. Dodatkowo papryczki Jalapeno mają mnóstwo właściwości prozdrowotnych, szczególnie dzięki zawartej w papryce Jalapeno kapsaicynie. Kapsaicyna zawarta w różnych warzywach odpowiada za ich ostrość. Jak wiele warzyw, są bombą witaminową. Dlatego papryczki Jalapeno to doskonały składnik każdej diety dla osób, które lubią pikantny smak.

Papryka chili Jalapeno na balkonie

Jalapeno możemy spokojnie uprawiać na słonecznym balkonie w niewielkich doniczkach. Wystarczy tylko postępować zgodnie z instrukcją i odpowiednio pielęgnować. Taki gotowy zestaw do uprawy papryczki Jalapeno kupimy w sklepie ogrodniczym zarówno tym stacjonarnym jak i internetowym (np. latwauprawa.pl/produkt/papryka-jalapeno). W zestawie znajdziemy między innymi doniczkę, paczkę keramzytu, odpowiednio użyźnioną ziemię pod uprawę papryczki, mały nawóz do nawożenia oraz nasiona papryczki. Wystarczy zgodnie z instrukcją posiać papryczkę, a następnie właściwie ją podlewać i nawozić, aby wyrosła nam uprawa papryki, którą potem będziemy mogli swobodnie skonsumować.

Uprawa papryczki Jalapeno oraz innych warzyw na balkonie – jak się do tego zabrać?

Przede wszystkim na słonecznym balkonie warto przygotować sobie miejsce pod uprawą papryczki lub innych warzyw. Po pierwsze zwróćmy uwagę na termin wysiewania poszczególnych papryczek czy też innych ziół i warzyw. Na balkonie z powodzeniem możemy sadzić papryczki chili, w tym papryczkę Jalapeno i inne odmiany ostrych papryczek, rzodkiewkę, pietruszkę, szczypiorek. Musimy jedynie zwrócić uwagę na to, aby w odpowiednim czasie przygotować sobie miejsce do uprawy naszych warzyw i odpowiednio je potem pielęgnować. Dlatego warto kupować gotowe zestawy do wysiewania odpowiednich warzyw takich jak właśnie papryczki chilli.

Dostając gotowy zestaw dostajemy także instrukcją postępowania oraz odpowiednie materiały, bez których nie moglibyśmy tego zrobić. Warto korzystać z takich gotowych zestawów, ponieważ dostajemy odpowiednio użyźnioną glebę, właściwe elementy pod podłoże i nie musimy sami zastanawiać się jaką ziemię kupić, a przecież jest jej w sklepach ogrodniczych wiele do wyboru. To znacznie ułatwia powodzenie uprawy. Warto zatem korzystać z takich możliwości, ponieważ gotowe zestawy do uprawy papryczek Jalapeno lub innych papryk lub warzyw nie są drogie. Pozwalają nam wykonać uprawę na miarę naszych możliwości oraz ilości warzyw do samodzielnego skonsumowania. To także nisko skalowana uprawa, która w razie niepowodzenie nie sprawi, że przepalimy nasz domowy budżet znacznej wysokości. Warto zatem pobawić się w małego ogrodnika i wyhodować własną papryczkę jalapeno oraz inne warzywa na swoim własnym balkonie.