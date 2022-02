Geometria kół jest niezwykle ważnym zabiegiem, którego przeprowadzenie pozwala zwiększyć komfort i bezpieczeństwo jazdy. O regularnym wykonywaniu tej czynności powinien pamiętać każdy kierowca, który chce bez żadnych problemów poruszać się swoim autem. Dlaczego warto wyregulować geometrię kół?

Czym jest geometria kół?

Geometria kół to bardzo ważny czynnik, który ma duży wpływ na dalszą jazdę każdego pojazdu. Czym tak naprawdę jest? Zabiegiem tym nazywamy na ogół ustawienie kół, które co jakiś czas każdy kierowca powinien korygować. Na geometrię składają się parametry regulowane takie jak zbieżność, kąt pochylenia koła oraz kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy. Wyróżnia się także parametry nieregulowane: promień zataczania, kąt pochylenia osi zwrotnicy, przesunięcie osi zwrotnicy względem koła oraz różnicę kątków skrętu koła wewnętrznego i zewnętrznego. Każdy model samochodu charakteryzuje się innymi właściwościami geometrii kół, dlatego powinny być one regulowane przez doświadczonych serwisantów.

Dlaczego ustawienia geometrii kół ulegają zmianom?

Jak w przypadku większości usterek, zmiany w geometrii kół pojawiają się wraz z użytkowaniem pojazdu. Im samochód jest starszy, tym regulacja parametrów geometrii może być trudniejsza. Rozbieżności uwidaczniają się również po niepoprawnej wymianie opon, jeżdżeniu po bardzo wymagającym i nierównym terenie, czy po wypadku. Nieprawidłowości w geometrii mogą być również znakiem zużytych elementów zawieszenia albo ogólnego złego stanu samochodu, na co głównie wskazuje bardzo niekorzystne ustawienie parametrów nieregulowanych.

Jakie skutki niesie za sobą niewłaściwie ustawiona geometria kół?

Poprawne ustawienie geometrii kół wpływa przede wszystkim na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Kiedy dojdzie do pewnych rozbieżności w parametrach kół, przyczepność samochodu do nawierzchni diametralnie spada. Wyczuwalne może być „ściąganie” auta na jedną stronę, a do tego opony będą zużywać się nierównomiernie. Szybszemu zużyciu mogą ulec również elementy zawieszenia i układu kierowniczego. Co ciekawe, wzrasta także spalanie. Dlaczego? Geometria kół decyduje o przenoszeniu sił pomiędzy podłożem a oponami, gdy jest ona niepoprawnie ustawiona, opory wzrastają, a zużycie paliwa wzrasta.

Gdzie i kiedy wykonać ustawienie geometrii kół?

Geometrię kół zaleca się przeprowadzać raz w roku. Aby to zrobić, należy skorzystać z usług wyłącznie profesjonalnych warsztatów, które wyposażone są w fachowe sprzęty.