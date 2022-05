Ogrodzenie panelowe nie bez powodu w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Kiedyś wykorzystywano je głównie na terenach przemysłowych lub jako płot tymczasowy, a obecnie zabezpiecza coraz więcej obiektów użyteczności publicznej, a także prywatne posesje zarówno w mieście, jak i na wsi. Dlaczego warto wybrać ogrodzenie panelowe? Sprawdźcie.

Czym charakteryzuje się ogrodzenie panelowe?

Minimalistyczna ażurowa konstrukcja płotu panelowego doskonale wpisuje się we współczesne trendy. Nowoczesny charakter ogrodzenia podkreślają cienkie pionowe pręty skrzyżowane pod kątem prostym z poziomymi, co tworzy uporządkowaną geometryczną kompozycję. Grubość stalowych prętów uzależniona jest od typu ogrodzenia panelowego. W panelach prostych 2D są one grubsze, natomiast ogrodzenie panelowe 3D zawiera charakterystyczne przetłoczenia w kształcie litery V, które dodają mu sztywności i pozwalają na zastosowanie cieńszych prętów. Stopień gęstości prostokątnych oczek może być różnorodny, podobnie jak i wielkość samych paneli. Można do nich dobrać w takim samym stylu furtkę i bramę wjazdową. Lekka konstrukcja panelowa pozwala na montaż bez podmurówki i stawiania fundamentów pod całą linią ogrodzenia. Płoty panelowe widuje się w różnych kolorach, dzięki czemu każdy dobierze odpowiedni do otoczenia.

Jakie zalety ma ogrodzenie panelowe?

Oprócz eleganckiego minimalistycznego designu, który dla wielu jest niewątpliwym plusem i oznaką nowoczesności, ogrodzenie panelowe ma wiele zalet, których nie widać na pierwszy rzut oka, a które docenia się później. Oto niektóre z nich:

– wytrzymałość i trwałość

Swoją wytrzymałość na trudne warunki atmosferyczne płot panelowy zawdzięcza ocynkowanej stali, z której się go wykonuje. Dodatkowym zabezpieczeniem przed korozją jest malowanie proszkowe, które może przedłużyć jego trwałość nawet do kilkudziesięciu lat, jak twierdzą eksperci. Nie wymaga przy tym żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych.

– szybki i łatwy montaż

Gotowe panele montuje się do zakotwiczonych w betonie słupków ogrodzeniowych za pomocą obejm, co pozwala nawet na samodzielny montaż bez konieczności zatrudniania ekipy. Można dzięki temu znacznie obniżyć koszty. Taki płot da się równie łatwo zdemontować i przestawić w inne miejsce, a w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, wystarczy wymienić zniszczony panel bez konieczności demontażu całości.

– atrakcyjna cena

Cena ogrodzenia panelowego jest często dużo niższa niż innych płotów. Podyktowane jest to zużyciem mniejszej ilości materiałów do jego produkcji, a nie ich gorszą jakością. Dodatkowo obniża ją samodzielny montaż i brak konieczności stawiania ciągłych fundamentów. W efekcie tego można mieć tanie nowoczesne ogrodzenie w dobrej jakości, które przetrwa długie lata.

– duże możliwości aranżacyjne

Ogrodzenie panelowe ze względu na minimalistyczny charakter, dobrane w odpowiednim kolorze, może wtopić się w otoczenie i być wizualnie neutralne, ale można je także ozdobić, obsiewając płot zieloną lub kwitnącą roślinnością, co nada posesji indywidualny charakter. Łatwo też da się je zamienić w pełny płot, pokrywając je matami lub taśmą ogrodzeniową.

Przedstawione powyżej plusy płotu panelowego to tylko niektóre z jego licznych zalet. Pozwalają jednak uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego warto wybrać ogrodzenie panelowe. Jest nowoczesne, trwałe i tanie oraz ma duży potencjał aranżacyjny. Czyż to nie cechy, których najczęściej poszukuje się przy wyborze ogrodzenia?