Coraz większą popularność zyskują dezodoranty, które mają naturalny skład, a tym samym są pozbawione szkodliwego aluminium. Takie produkty są też bezpieczne dla skóry i sprawdzą się nawet u osób z wrażliwą skórą lub alergiami. Nadal nie jesteś przekonany lub przekonana do tego rozwiązania? Zatem poznaj wszystkie zalety, jakie ma dezodorant naturalny.

Naturalny i bezpieczny skład

Oczywiście najważniejszym argumentem, który przemawia za korzystaniem z naturalnych dezodorantów, jest czysty i bezpieczny skład. Nareszcie przestaniesz aplikować na swoją skórę rakotwórcze substancje np. aluminium, formaldehydy, syntetyczne substancje zapachowe czy triclosan. Te składniki są nie tylko szkodliwe, a do tego nie likwidują potu, a jedynie go maskują. Dlatego tak naprawdę likwidują jedynie skutek, a nie przyczynę.

Zamiast tego dezodorant naturalny może mieć w składzie sodę oczyszczoną, olejek eteryczny z drzewa herbacianego, olej kokosowy i masło shea. Te składniki sprawiają, że pot jest niewyczuwalny lub w ogóle się nie pojawi. Dzięki temu nareszcie zyskasz produkt, który faktycznie blokuje wydzielanie potu, co zwiększy Twoją pewność siebie i komfort nawet podczas aktywności fizycznej.

Produkt bezpieczny dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież mają jeszcze bardziej wrażliwą skórę, dlatego ważne jest stosowanie produktów z odpowiednim składem. Na pewno dobrze sprawdzi się dezodorant naturalny, ponieważ takie kosmetyki mają certyfikaty i są w pełni bezpieczne. Tym bardziej że z łatwością przeanalizujesz skład, a tym samym w pełni świadomie wybierzesz produkt odpowiedni dla Twojego dziecka.

Tak naprawdę wybieranie naturalnego dezodorantu dla dzieci i młodzieży ma jeszcze jedną wartość – chodzi tu o edukację. Po prostu od najmłodszych lat nauczysz wybierania bezpiecznych i naturalnych produktów, które są dobre nie tylko dla zdrowia człowieka, ale również dla środowiska.

Brak zabrudzeń na ubraniach

Masz już dość dezodorantów i antyperspirantów, które niszczą Twoje ubrania? W takim razie skorzystaj z naturalnych produktów, z którymi na stałe zapomnisz o tym problemie. Wystarczy, że będziesz nakładać cienką warstwę dezodorantu w kremie. Następnie odczekaj kilka minut i dopiero później załóż bluzkę, dzięki temu zapomnisz o nieestetycznych plamach lub zniszczonych ubraniach.

Zapobiega powstawaniu brzydkiego zapachu

Tak naprawdę nie musisz stosować antyperspiranty, żeby pozbyć się brzydkiego zapachu. Zamiast tego wystarczy, że zadbasz o prawidłową higienę i odpowiedni poziom nawodnienia organizmu. Oczywiście bardzo pomocny będzie też naturalny dezodorant, ponieważ ma w swoim składzie sodę oczyszczoną. Z jej pomocą produkt skutecznie będzie zwalczać bakterie, które są odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Dbają o to m.in. olejki eteryczne np. z drzewa sandałowego lub herbacianego.

Ma wiele ciekawych form

Kolejną zaletą dezodorantów naturalnych jest przyjazna forma tych produktów. Oprócz tego, że bardzo często są dostępne w ekologicznych opakowaniach, które można poddać recyklingowi, to mają też ciekawe konsystencje. Wśród najpopularniejszych opcji są dezodoranty w kremie. W końcu są bardzo łatwe w aplikacji, możesz też nałożyć ilość dopasowaną do Twoich potrzeb. Nie będziesz też mieć problemów z reaplikacją już w ciągu dnia. Zwróć również uwagę na higieniczną formę takiej konsystencji. Wystarczy, że nałożysz lub wyciśniesz odpowiednią ilość produktu. Następnie wetrzesz pod pachami. Do dyspozycji masz również dezodoranty w kostce. Korzystanie z nich jest bardzo podobne do tradycyjnych produktów. Wystarczy, że potrzesz taką kostką o skórę – bez konieczności brudzenia rąk.