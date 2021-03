Ich historia zaczyna się dokładnie 40 lat temu. To wtedy japoński konstruktor Kikuo Ibe postanowił stworzyć niezniszczalne czasomierze. Zegarki Casio G-Shock okazały się strzałem w dziesiątkę i szybko podbiły światowe rynki. Dziś ponownie są w modzie. Uznanie zdobywają zarówno najnowsze modele, jak i odświeżone wersje klasyków z lat 80. Dlaczego?

– Zegarki Casio-G-Shock są praktycznie niezniszczalne – mówi ekspert do spraw sprzedaży z sieci Zegarki Centrum . – Sami sprawdzaliśmy je w trudnym terenie, a nawet przeprowadziliśmy serię testów. Zegarki G-Shock nie uległy uszkodzeniu ani w bębnie pralki, ani pod kołami samochodu osobowego. Nawet po upadku z dziewiątego piętra mechanizm funkcjonował poprawnie, pojawiły się tylko zadrapania na kopercie i zapięciu. System antywstrząsowy Casio G-Shock Protection działa.

Innowacja, jaką wprowadził Kikuo Ibe, opiera się na umieszczeniu mechanizmu w amortyzującej konstrukcji. Zegarki G-Shock są zbudowane w taki sposób, aby uderzenia i wstrząsy zatrzymywały się na solidnej obudowie. Wnętrze pozostaje nienaruszone.

System Casio G-Shock Protection to jednak nie wszystko. O sukcesie tej serii czasomierzy decydują także design i unikalny zestaw funkcji. Opowiemy o nich za chwilę!

Ergonomiczne zegarki G-Shock

Niska waga, dopasowany do nadgarstka kształt, łatwy dostęp do wszystkich funkcji – te cechy decydują o komforcie użytkowania. Konstruktorzy Casio dobrze o tym wiedzą i potrafią sprawić, że nawet masywny czasomierz jest przyjemny dla użytkownika. Swoją rolę odgrywają tu także wygodne paski gumowe, rekomendowane do większości modeli. Dostępna jest jednak alternatywa w postaci stalowych bransolet.

Aby odpowiedzieć na różnorodne potrzeby, japońska marka stworzyła serię damską – Baby-G. Należące do niej zegarki mają mniejsze rozmiary i są dostosowane do kobiecej ręki. Różnią się także kolorystyką – znajdziemy tu sporo odcieni pastelowych albo jaskrawych.

Zegarki męskie Casio G-Shock dla aktywnych

Mimo wszystko w kolekcji dominują modele dla mężczyzn. Najchętniej sięgają po nie ci, którzy prowadzą aktywny tryb życia. Zwolennicy biegów i jazdy na rowerze chętnie sięgają po G-Shocki. Podczas treningów czy rywalizacji ze znajomymi przydają się takie funkcje jak stoper czy pamięć okrążeń. Z kolei timer przydaje się podczas treningów siłowych.

Szukasz zaawansowanych funkcji? Sprawdź zegarki męskie G-Shock

Wymienione powyżej funkcje, razem z podświetleniem i alarmem należą do standardu japońskiej marki. Droższe modele to już bardzo złożone urządzenia, które służą mężczyznom pracującym w trudnych warunkach i zwolennikom sportów ekstremalnych. Szczególnie popularny jest zegarek G-Shock GW 9400, znany także pod nazwą Rangeman.

Tarcza przypominająca komputer pokładowy pozwala kontrolować szeroki pakiet funkcji. Mamy tu między innymi barometr, termometr kompas i godzinę w różnych strefach czasowych. Biorąc pod uwagę cenę – około tysiąca złotych – jest to jedna z najlepszych opcji na rynku.

Jeśli chodzi o najbardziej wyspecjalizowane zegarki męskie Casio G-Shock, na uwagę zasługuje Mudmaster. To konstrukcja o najwyższej klasie zabezpieczeń przed wilgocią, brudem i kurzem. Jednocześnie jest wyposażona w system Bluetooth i GPS, jak również większość funkcji, które znamy już z Rangemana. Dlatego zdaniem wielu Mudmaster to bezkonkurencyjny zegarek terenowy.

Podsumowując, zegarki Casio G-Shock są nie tylko modne, ale też praktyczne. Zastosowane w nich systemy zabezpieczeń gwarantują bezproblemowe użytkowanie. A dzięki zaawansowanym funkcjom japońskie gadżety sprawdzają się podczas wszelkich aktywności. Przetrwały ekspansję smartfonów i mają przed sobą jeszcze długą przyszłość.