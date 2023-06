Usługi niskiej jakości.

Niektóre firmy mogą oferować “darmowy” transport samochodów jako sposób na przyciągnięcie klientów, ale jakość usług może pozostawiać wiele do życzenia. Może się okazać, że samochód jest transportowany w nieodpowiedni sposób, bez odpowiedniego zabezpieczenia, co może prowadzić do uszkodzeń lub innych problemów.