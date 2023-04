Flebolog jest to specjalista, który diagnozuje choroby żył. W jego zakresie leży leczenie żylaków, pajączków czy zapaleń żył, a także profilaktyka chorób. Poniższy artykuł przybliży, czym dokładnie zajmuje się ta osoba.

Flebolog – kiedy udać się do tego specjalisty?

Flebolog to specjalista, którego należy odwiedzić, jeśli mamy podejrzenia pewnych schorzeń bądź już zdiagnozowane choroby. Jeżeli zobaczymy, że pojawiają nam się żylaki kończyn dolnych oraz wytwarzają się pajączki, warto pomyśleć o wizycie u tego specjalisty. Kolejną z przyczyn jest mrowienie i drętwienie kończyn dolnych. Kolejnym powodem są zasinienia na skórze, które tworzą się wskutek zmniejszonego przepływu krwi. Flebolog powinien również pomóc, gdy pojawia się nadmierne puchnięcie kończyn dolnych. Ogólnie flebologia to dziedzina nauki, która skupia się na chorobach żył.

Dość poważnym powodem jest miażdżyca, głównie dolnych kończyn. Także choroby zapalne układu krążenia, zespół stopy cukrzycowej oraz owrzodzenia podudzi czy ostre choroby żył i tętnic.

Kiedy wykonać USG Doppler?

Badanie USG żył służy do oceny stanu żył w organizmie człowieka. Podczas badania specjalista zajmujący się leczeniem chorób żył używa specjalnego urządzenia, które wyposażone jest w głowicę ultrasonograficzną. Urządzenie to emituje fale ultradźwiękowe, które odbijają się od tkanek przepływających w nich krwi.

USG doppler pozwala na ocenę kształtu, rozmiaru oraz przepływu krwi w żyłach. To badanie jest profilaktyką chorób naczyń krwionośnych, więc warto je wykonywać, gdy mamy podejrzenia takich chorób. Badanie Doppler jest bezbolesne i w pełni bezpieczne dla pacjenta. Dodatkowo na wynik nie trzeba długo czekać.

Jak przygotować się na badanie?

Badanie nie wymaga odpowiedniego przygotowania, ważne jest, by pojawić się w stroju, który będzie dla nas wygodny. Powinniśmy bez problemu móc odsłonić badany obszar ciała. Lekarz flebolog musi powiadomić nas, że na badaną okolicę nie powinniśmy aplikować kosmetyków bądź leków. Na badanie obrazowe żył warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną. Natomiast osoby, które przyjmują leki, powinny przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza. Warto wiedzieć, że do badania w obrębie kończyn dolnych nie ma wielu przeciwwskazań. Problemem może być rozrusznik serca bądź inne urządzenie, jakie znajduje się w organizmie człowieka. Także obecność w ciele człowieka ciał obcych metalowych, niektóre tatuaże, czy choroby takie jak trądzik różowaty. Niewskazane jest też, by w obrębie badania były otwarte rany.

Czym jest zakrzepica żylna?

Zakrzepica żył jest to choroba, która inaczej nazywana jest jako zakrzepica żył głębokich. W przebiegu choroby dochodzi do powstawania zakrzepów krwi w żyłach. Takie zatory żylne same w sobie nie zagrażają życiu, ale ich oderwanie się od ścianki już może. Oderwany zakrzep może przemieścić się do płuc i spowodować śmierć. Powikłania również są niezwykle niebezpieczne, dlatego warto wziąć się za leczenie chorób żył.

Przyczyny powstawania zakrzepicy?

Zakrzepica jest powikłaniem choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy. Do czynników jej powstawania można zaliczyć: dietę, która jest bogata w cukry i tłuszcze zwierzęce, natomiast uboga w owoce i warzywa, występowanie innych chorób, jak cukrzyca czy nowotwór, unieruchomienie, którego skutkiem jest inna choroba, nadwaga, otyłość, odwodnienie. Także stosowanie leków, na przykład tabletek hormonalnych, palenie papierosów oraz picie alkoholu. Również do choroby może przyczynić się siedzący styl życia. Jeżeli podejrzewamy, że może u nas wystąpić zakrzepica warto udać się na wizytę do lekarza flebologa.