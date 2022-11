Kupując smartfon, konieczne jest porównanie specyfikacji technicznej każdego modelu. Oznaczeń jest mnóstwo, ale tylko niektóre z nich rzeczywiście wpływają na jakość urządzenia i jego funkcjonalność. Jednym z najważniejszych podzespołów w smartfonie jest oczywiście wyświetlacz. Producenci wykorzystują technologie dostępne na rynku, starając się dopasować je do poszczególnych modeli z różnych półek cenowych. Podpowiadamy, na które parametry warto zwrócić uwagę, wybierając najlepszy wyświetlacz.

Typy ekranów – IPS czy OLED?

Na komfort użytkowania telefonu ogromny wpływ będzie miał typ ekranu. W budżetowych wersjach nadal królują wyświetlacze typu IPS LCD, czyli ciekłokrystaliczne. Znajdziesz go między innymi w Huawei P30 Lite (https://gsmok.pl/wyswietlacze-huawei-p30-lite-m2559-c106). Do budowy takiego wyświetlacza wykorzystuje się diody LED, które podświetlają piksele. Matryca IPS na pewno zadowoli przeciętnego użytkownika, oferuje bowiem bardzo dobrą jakość obrazu, dobrze odwzorowuje kolory oraz oczywiście jest atrakcyjna cenowo. Jednak posiada kilka wad, przez które bardziej wymagający użytkownicy decydują się na technologię OLED i zamiast Huawei P30 Lite wybierają wersję Pro (https://gsmok.pl/wyswietlacze-oryginalne-huawei-p30-pro-m2510-c107). Technologia OLED znacznie lepiej odwzorowuje głębię czerni, gwarantuje doskonałe kąty widzenia. Wyróżnia się również energooszczędnością oraz cieńszą konstrukcją, dzięki czemu cały smartfon jest znacznie lżejszy i cieńszy.

Rozmiar wyświetlacza – czy zawsze większy znaczy lepszy?

Przekątną wyświetlacza warto dopasować do swoich rzeczywistych potrzeb. Jeśli nie korzystasz z telefonu do odczytywania szczegółowej dokumentacji, do grania w rozbudowane gry lub oglądania seriali, lepiej nie celuj w jak największy ekran. Producenci z każdym rokiem wypuszczają na rynek większe telefony, przez co już dawno przestały być one poręczne. Dodatkowo warto pamiętać, że to wyświetlacz jest największym pożeraczem paska ładowania, a im większy, tym więcej energii potrzebuje. Każde ładowanie pobiera jeden cykl z ogólnej puli – po ich wyczerpaniu bateria szybko się nagrzewa i możesz zaobserwować charakterystyczne spadki mocy. Wówczas konieczna będzie wymiana baterii. Bez względu na to, czy posiadasz urządzenie marki Apple, Samsung, Xioami, Sony, Motorola, czy Huawei (https://gsmok.pl/huawei-p22), wszystko, co niezbędne do naprawy, znajdziesz w hurtowni GSMOK.

Obecnie wszystkie modele smartfonów gwarantują wysoki komfort użytkowania, zatem możesz być pewien, że zarówno budżetowa, jak i flagowa wersja będzie po prostu w porządku, a niewymagający użytkownik nawet nie zauważy różnicy. Jeśli jednak cenisz sobie nowoczesne technologie, szukasz energooszczędnego rozwiązania, które gwarantuje lepszy kontrast i wyraźny obraz nawet pod dużym kątem, postaw na wyświetlacze typu OLED, AMOLED lub SuperAMOLED.