Olej silnikowy ma decydujący wpływ na stan techniczny jednostki silnikowej w pojeździe. Odpowiada zarówno za dokładne smarowanie elementów silnika, utrzymanie go w czystości, a także za chłodzenie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów olejów silnikowych — który najlepiej będzie pasował do twojego silnika?

Rodzaje olejów silnikowych

Obecnie stosuje się podział olejów silnikowych ze względu na użycie oleju bazowego (75-90% składu). Wyróżnia się tym samym oleje: syntetyczne, półsyntetyki i oleje mineralne.

Oleje syntetyczne

Najpopularniejsze wśród kierowców są oleje syntetyczne. Zapewniają one najwyższą ochronę silnika, a także sprawdzają się zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach pracy. To nowoczesne oleje z wysoką odpornością na proces utleniania, co wpływa na ich żywotność. Dobrze czyszczą silniki.

Oleje półsyntetyczne

Oleje mineralne

Obecnie stosowane są w jednostkach napędowych starszych generacji, najczęściej mocno wyeksploatowanych, które mają zwyczaj “brać olej”. Dzięki dużej lepkości oleju mineralnego, to zjawisko jest minimalizowane.

Po co są dodatki w olejach silnikowych?

Oprócz oleju bazowego, w składzie olejów do silnika znajdziemy: detergenty, antyoksydanty, środki dyspersyjne i przeciwkorozyjne oraz modyfikatory tarcia. Każdy z dodatków jest ważny i ma do spełnienia swoją misję. Mają one za zadanie utrzymać silnik w czystości oraz neutralizować kwasy, usuwać sadzę i szlamy. Tworzą one chemiczną, ochronną powłokę na częściach ruchomych, a także zmniejszają opór pomiędzy ruchomymi częściami silnika.

Jaka lepkość oleju?

Ważnym parametrem olejów silnikowych jest ich klasa lepkości. To ona określa zdolność i szybkość przepływu oleju w określonej temperaturze. Na rynku mamy obecnie oleje zimowe (6 klas) oraz oleje letnie (6 klas). Pierwsza cyfra w klasyfikacji oznacza, w jakiej najniższej temperaturze może pracować olej. Natomiast druga cyfra wskazuje parametry dla temperatur maksymalnych. Przykładowe oznaczenie oleju: 15W40.

Dobry olej = bezpieczna i wydajna praca silnika

Dokonanie odpowiedniego wyboru oraz postawienie na wysokiej jakości olej będzie miało ogromny wpływ na działanie silnika każdego samochodu. Warto sięgać po oleje silnikowe pomagające dbać o kondycję silnika. Dobry olej to gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowego działania samochodu.