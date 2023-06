Wyliczany każdego roku podatek od nieruchomości muszą płacić m.in. właściciele gruntów, budynków lub ich części oraz budowli. Aby prawidłowo obliczyć należność, po nabyciu lub przejęciu nieruchomości w użytkowanie musisz złożyć w urzędzie gminy deklarację na podatek od nieruchomości. Sprawdź, kogo obowiązuje ten dokument i jak w praktyce go wypełnić.

Deklaracja na podatek od nieruchomości – obowiązek osób prawnych

Przede wszystkim należy podkreślić, że dla nabywców nieruchomości przewidziano dwa rodzaje dokumentów. O wyborze decyduje posiadanie (bądź nie) przez kupującego osobowości prawnej.

Deklarację na podatek od nieruchomości na druku DN-1 składają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. Dla osób fizycznych – niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie – właściwym dokumentem będzie informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Obowiązuje dla niej formularz IN-1.

Jak widać, deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych. To istotna informacja, ponieważ w potocznym użyciu terminem „deklaracja” bywają nazywane oba dokumenty. Rozróżnienie ich jest jednak bardzo istotne. Chociażby z tego względu, że osoby prawne w deklaracji DN-1 wyliczają podatek od nieruchomości samodzielnie. Natomiast za osoby fizyczne robi to urząd gminy – po otrzymaniu informacji IN-1, wylicza należność, a o jej wysokości informuje podatnika listownie drogą decyzji.

Jak złożyć deklarację DN-1

Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest urząd miasta lub gminy właściwy według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. To właśnie tam trzeba złożyć deklarację na podatek od nieruchomości DN-1.

Przygotowując dokument DN-1, pamiętaj o uważnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól. Wymaga to sporządzenia konkretnych obliczeń. Konieczna okaże się znajomość nie tylko powierzchni gruntu lub powierzchni użytkowej budynków, ale też stawek podatkowych określonych indywidualnie przez daną gminę. Sprawdź też, czy nie przysługują Ci zwolnienia z podatku od nieruchomości. Poza wymienionymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązują zwolnienia ustalone we własnym zakresie przez każdą gminę.

W zależności od rodzaju nieruchomości, do deklaracji musisz dołączyć jeden z załączników:

ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Ważne! Deklarację na podatek od nieruchomość musisz złożyć nawet wtedy, gdy wszystkie twoje grunty i obiekty budowlane są zwolnione z opodatkowania.

Problemy z deklaracją na podatek od nieruchomości

Wypełnianie formularza DN-1 może wywołać pewne trudności – szczególnie wśród osób, które obowiązku tego dopełniają pierwszy raz. Niewyjaśnione wątpliwości nieraz przyczyniają się do błędnego wyliczenia podatku, a co za tym idzie powstania jego niedopłaty lub nadpłaty. Zamiast po tradycyjny druk, warto sięgnąć po Przyjazne Deklaracje – intuicyjny kreator, który krok po kroku prowadzi podatnika przez cały proces generowania deklaracji DN-1. System sprawdzania i wykrywania błędów oraz luk pozwala uniknąć nieprawidłowości. Dodatkowo jest to znacznie szybszy i prostszy sposób na tworzenie deklaracji. Po zakończeniu pracy, gotowy dokument można wysłać on-line przez ePUAP lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu bądź wysłać pocztą.