Ashwagandha to popularna nazwa na wykorzystywany od tysięcy lat w medycynie indyjskiej, żeń-szeń indyjski. Można także się spotkać z innymi jego nazwami, takimi jak witania ospała, czy też zimowa wiśnia. Chociaż na subkontynencie indyjskim wykorzystywany jest jeszcze od czasów przed naszą erą, to w Polsce dopiero od niedawna zyskuje na popularności, której powodem są prozdrowotne właściwości ashwagandhy. Co ciekawe, właściwości ashwagandhy zdają się być skrojone na miarę potrzeb ludzi w dzisiejszych czasach. Ciągła gonitwa, narastający stres, masa obowiązków – na to wszystko ma pomóc właśnie ashwagandha. Warto przyjrzeć się jej zastosowaniom.

Jakie właściwości posiada ashwagandha?

Witania ospała jest zaliczana do grona adaptogenów, czyli roślin które pomagają zachować i przywrócić (w razie potrzeby) równowagę w organizmie. Co więcej, adaptogen można skojarzyć od “adaptacji”, ponieważ rośliny tego typu mają za zadanie pomagać w dostosowaniu się organizmu do trudnych lub/i zmieniających się warunków otoczenia.

Warto zaznaczyć, że ashwagandha w całości może być wykorzystywana przez człowieka – zarówno jej liście, jak i korzenie zawierają substancje, które mają pozytywny wpływ na organizm człowieka. Wyróżnia się przede wszystkim witanolidy, alkaloidy, flawonoidy, witaferyny oraz saponiny. Co ciekawe, dzięki tym wszystkim związkom chemicznym, ashwagandha posiada właściwości przeciwzapalne, a także przeciwbakteryjne. Jednak co najciekawsze – dzięki witaferynie może być ona stosowana także w terapii przeciwnowotworowej.

Liczne właściwości prozdrowotne ashwagandhy sprawiają, że jest ona coraz bardziej popularna, a to wpływa także na liczbę dostępnych suplementów diety. Warto jednak pamiętać, że nie warto ryzykować i ufać produktom tego typu, które pochodzą z niewłaściwych źródeł.

Dlaczego warto stosować witanie ospałą?

Ashwagandha ma zastosowanie m.in. w sytuacjach stresowych. Wpływa ona na kortyzol, który jest nazywany hormonem stresu, a tym samym wspomaga radzenie sobie ogólnie z sytuacjami stresowymi i może umacniać i ułatwiać zachowanie stanu homeostazy (wewnętrznej równowagi organizmu). Co więcej, witania ospała w mniejszym lub większym stopniu wpływa także na układ immunologiczny oraz nerwowy, nie zapominając o także hormonalny poprzez wpływ na poziom kortyzolu.

To wszystko powoduje, że ashwagandha może być wykorzystywana na potrzeby wielu chorób, takich jak cukrzyca, depresja, choroby krążenia, a nawet choroby nowotworowe oraz innego rodzaju choroby, na których rozwój i występowanie ma wpływ stres. Jednak warto także wspomnieć o bardziej “przyziemnym” działaniu ashwagandhy. Świetnie sprawdzi się jako sposób na uspokojenie, a także różnego rodzaju lęki, fobie, napady paniki, nerwicę, czy po prostu zmęczenie.

Warto jednak pamiętać, że stosowanie ashwagandhy jest niezalecane przy zażywaniu określonych leków. To powoduje, że przed zdecydowaniem się rozpoczęcia jej suplementacji, najlepiej skonsultować to z lekarzem, który wprost przekaże informacje, czy w danej sytuacji jest to możliwe, czy też nie.

