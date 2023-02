Celem aeracji gleby jest pobudzenie trawy do prawidłowego krzewienia się i lepszego wzrostu. Już ukształtowany trawnik wymaga regularnego stosowania aeratora.

Czym jest aerator?

Aerator do trawnika to urządzenie do użytku w ogrodach i na działkach, które jest niezastąpioną pomocą w przypadku problemów z odpowiednim krzewieniem się trawnika. Aerację często wykonuje się po zimie, aby pobudzić wzrost trawy poprzez spulchnienie i napowietrzenie gleby. Metodę tę można również wielokrotnie powtarzać w ciągu sezonu, aby jeszcze bardziej wzmocnić ten efekt. Warto wspomnieć o najważniejszej części urządzenia. Są to zęby lub rurki przymocowane do obracającego się wału. Wykopane w ziemi otwory mają średnicę 15-18 mm i głębokość 8-10 cm.

Dlaczego warto stosować aerator w swoim ogrodzie?

Jeśli posiadasz ogród lub ziemię i chcesz, aby wyglądały jak najlepiej, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, to aby to osiągnąć, zazwyczaj po każdej zimie należy rozpocząć podstawową pielęgnację trawnika. Niskie temperatury i stała wilgotność zdecydowanie działają destrukcyjnie. Jest to szczególnie widoczne w pierwszych chwilach wiosny, kiedy cała przyroda budzi się do życia. W tym momencie warto zdecydować się na użycie aeratora.



Aerator służy do pielęgnacji trawnika, a jego precyzyjne działanie polega na wykonaniu w ziemi niewielkich otworów, przez które może dostawać się powietrze. Dzięki temu trawnik jest bardziej elastyczny i wspomaga wzrost źdźbeł trawy.

Zalety stosowania aeratorów

Warto wiedzieć, że napowietrzanie nie tylko pomaga napowietrzać glebę, ale także sprzyja przenikaniu wody i nawozów. Ma to pozytywny wpływ na wzrost trawnika. Zwiększa to również zdolność regeneracyjną trawy. W rzeczywistości oznacza to, że trawa odrasta łatwiej i szybciej, gdy zostanie zdeptana.



Jeśli masz w ogrodzie duży trawnik, aerator to urządzenie stworzone specjalnie dla ciebie. Ubijając murawę płasko i pionowo, usuwa się „starą” martwą warstwę, która wygląda jak filc. Jest to bardzo ważne, ponieważ w tej starej warstwie mogą rozwijać się patogeny i grzyby. Jej usunięcie daje chwastom dawkę tlenu i światła, a woda, tlen i składniki pokarmowe z nawozu łatwiej przenikają do gleby, dzięki czemu efekt jest wręcz natychmiastowy.



Aeracja trawnika ma również inne zalety. Jednym z nich jest fakt, że pomaga pozbyć się niechcianego mchu i chwastów. To szczególnie dobra wiadomość dla tych, którzy próbują ograniczyć stosowanie chemicznych środków chwastobójczych. Wentylacja jest zabójcza dla chwastów, ale jednocześnie nie szkodzi ukorzeniającym się roślinom – idealna metoda do stosowania w przydomowych ogródkach.

Kiedy stosować aerację?

Optymalnie proces aeracji powinien odbywać się dwa razy w roku: wiosną i późnym latem. Pierwszy odświeża trawnik po zimie, a drugi przygotowuje trawnik na nadchodzące chłody. Należy pamiętać, że proces aeracji można przeprowadzić dopiero od drugiego roku po założeniu trawnika. Trawę przed aeracją należy skosić na wysokość około 2-3 cm i obficie podlać, ponieważ gleba pod trawnikiem powinna być bardzo wilgotna.