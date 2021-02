Branża IT rozwija się obecnie wyjątkowo prężnie, a zapotrzebowanie na specjalistów stale rośnie. Wiedza z zakresu informatyki jest niezbędna w niemal każdej branży. Szacuje się, że w przeciągu kilku lat umiejętności informatyczne będą wymagane również w branżach niezwiązanych bezpośrednio z IT. Programowania można nauczyć się poprzez różnego rodzaju kursy. Obecnie istnieje możliwość uczestnictwa w kursach odbywających się online. Nowe szkolenia pojawiają się w internecie jak grzyby po deszczu. Ale czy warto uczyć się programowania zdalnie na kursie?

Co daje umiejętność programowania?

Programowanie to niezwykle szeroki i rozległy temat. Umiejętności informatyczne są coraz bardziej pożądane w różnych miejscach pacy. Przez niektórych programowanie nazywane jest nawet trzecim językiem, który warto znać, aby nadążać za współczesnym światem. Do najważniejszych korzyści posiadania wiedzy z zakresu IT zaliczyć można:

możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy rozwijanie kreatywności rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia zdobywanie umiejętności przydatnych w różnych dziedzinach życia rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów

Jakie są zalety kursów zdalnych?

Współczesna technologia daje ludziom wiele możliwości i ułatwia życie na różnych poziomach. W sieci można załatwić niemal wszystkie sprawy, od umówienia wizyty u lekarza po zrobienie zakupów spożywczych. Innym taki udogodnieniem współczesnego świata jest kurs programowania zdalnie. Pozwalają one na zdobycie wiedzy i podniesienie kwalifikacji bez wychodzenia z własnego domu. Obecny rynek proponuje szeroką gamę kursów różnorodnych tematycznie, między innymi z zakresu IT. Dlaczego warto uczyć się programowania właśnie poprzez system zdalny?

Łatwy dostęp

Jest to jedna z głównych zalet nauki zdalnej. Kurs można włączyć z dowolnego miejsca na Ziemi. Wystarczy telefon czy inne urządzenie mobilne, a przyswajanie wiedzy możliwe będzie w poczekalni u lekarza czy podczas jazdy autobusem.

Oszczędność czasu

Jest to również ogromny plus. Nie trzeba tracić czasu na dojazdy w określone miejsca tak jak w przypadku kursów stacjonarnych. Wiedzę można przyswajać we własnym domu o dowolnej porze, w przerwach między zawodowymi czy domowymi obowiązkami.

Oszczędność pieniędzy

Oprócz tego, że nie trzeba wydawać pieniędzy na dojazdy czy hotele, kursy w systemie zdalnym są dostępne zazwyczaj w korzystniejszych cenach niż kursy tradycyjne.

Możliwość nauki we własnym tempie

Kursy zdalne dają możliwość nauki we własnym tempie. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu na przyswojenie pewnych informacji. Nauczanie zdalne gwarantuje dużą swobodę w tym zakresie i brak presji związany z nienadążaniem za grupą. Istnieje również możliwość ponownego powrotu do przerobionych zagadnień. Plusem jest także nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych.

Monitorowanie postępów

Platformy do nauki online posiadają opcję monitorowania i analizowania postępów. Cały kurs zazwyczaj podzielony jest na kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt poszczególnych lekcji czy zagadnień, a każda taka lekcja zakończona jest krótkim sprawdzeniem wiedzy z tego jednego obszaru. Często też system takich kursów zaprojektowany jest tak, że nie pozwala przejść do kolejnego zagadnienia bez otrzymania pozytywnego wyniku z poprzedniej lekcji.

Nauka programowania przy pomocy kursów zdalnych posiada oczywiście wiele innych pozytywnych aspektów. Jednak, aby kurs przynosił pożądane efekty, warto wybrać taki wysokiej jakości, który został przygotowany przez specjalistów posiadających rzetelną wiedzę. Wiele kursów i szkoleń z zakresu branży IT znaleźć można między innymi na stronie alx.pl. Szkoła programowania ALX posiada w swojej ofercie szeroki wybór kursów różnorodnych tematycznie. Warto poświęcić trochę czasu i wybrać wysokiej jakości kurs, który zaowocuje w przyszłości.