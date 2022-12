Komputery Mac są ogólnie rzecz biorąc mniej podatne na wirusy niż komputery z systemem Windows. Nie oznacza to jednak, że wirus nie zainfekuje Twojego MacBooka. Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś zainstalować oprogramowanie antywirusowe na swoim Macu, oto kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać, zarówno podczas wybierania antywirusa, jak i jego testowania.

Czy MacBook to bezpieczny laptop?

Być może zastanawiasz się, jak komputery Mac mogą zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, skoro są one znane z tego, że nie są tak podatne na ataki, jak komputery PC z systemem Windows. W rzeczywistości komputery Mac są znacznie mniej narażone na infekcje złośliwym oprogramowaniem niż komputery PC, ale nie są całkowicie bezpieczne. Pojedyncza luka w zabezpieczeniach może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa komputera. Chociaż wirusy są stosunkowo rzadkie na platformie Mac, nadal należy instalować na MacBooku oprogramowanie antywirusowe w celu ochrony przed innymi zagrożeniami, takimi jak ransomware czy pishing.

Wirusy i co jeszcze?

Wirusy nie są jedynym złośliwym oprogramowaniem, które może zaatakować Twój komputer: istnieją również trojany (które podają się za coś legalnego, ale w rzeczywistości wyrządzają szkody), robaki (które replikują się przez Internet) i oprogramowanie typu ransomware (które blokuje komputer, abyś nie mógł z niego korzystać, dopóki nie zapłacisz). Tego typu oprogramowanie może dostać się do laptopa za pośrednictwem wiadomości e-mail typu phishing lub zainfekowanych plików pobranych z witryn internetowych, lub sieci P2P. Internet to niebezpieczne miejsce. Złośliwe oprogramowanie, wirusy i inne złośliwe kody ciągle szukają nowych ofiar. Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo swojego Macbooka przed tymi zagrożeniami, ważne jest, abyś podjął kroki w celu ochrony online. Najlepiej zainwestuj w wysokiej jakości antywirus Mac, wartym uwagi jest ten od firmy G DATA dostępny tutaj: https://gdata.pl/antivirus-for-mac.

Wirus na MacBooku – jak sobie poradzić?

Jeśli uważasz, że zostałeś zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, ważne jest, abyś jak najszybciej podjął działania. Najlepszym sposobem na to jest uruchomienie skanowania antywirusowego na komputerze za pomocą programu antywirusowego, takiego jak G DATA Antivirus Mac. Antywirus przeskanuje cały dysk w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, a następnie zablokuje niebezpieczne pliki lub odeśle je na kwarantannę.

Wybierz antywirusa mądrze!

Pierwszą rzeczą, której powinieneś szukać w antywirusie, jest to, czy jest on kompatybilny z Twoim systemem operacyjnym. Jeśli używasz komputera Mac, wybierz program antywirusowy, który nie wymaga zbyt wielu zasobów komputera (pamięci RAM i miejsca na dysku). Jeśli nie jesteś pewien, jaki program antywirusowy zainstalować, spróbuj najpierw przetestować darmowy program antywirusowy, zanim zdecydujesz się zapłacić. Darmowy antywirus oferuje, chociażby firma G DATA, która udostępnia swoje oprogramowanie na 30 dni do testów, możesz je pobrać tutaj: https://gdata.pl/wyprobuj-przez-30-dni.