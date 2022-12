Kończysz szkołę średnią – i co dalej? Nie wszyscy mają możliwość pójścia na studia lub zwyczajnie nie chcą poświęcać kolejnych wielu lat na edukację. Zamiast tego wolą szybko zdobyć konkretny zawód. W takich sytuacjach pojawia się myśl o szkole policealnej. Jest też chętnie wybierana przez tych, którzy liceum mają już dawno za sobą i od dawna funkcjonują na rynku pracy, a teraz planują się przebranżowić. Czy to rzeczywiście właściwa droga, a dobrze płatne zawody po szkole policealnej istnieją? Odpowiadamy!

Dobra praca bez studiów – czy to możliwe?

Przyjęło się, że aby mieć dobrą pracę, trzeba iść na studia. To stwierdzenie, które od lat przekazują młodzieży nauczyciele oraz rodzice, chcąc zmotywować młodych do dalszego rozwoju. Oczywiście mają przy tym dobre intencje – ukończenie studiów rzeczywiście pomaga w znalezieniu zatrudnienia w wymarzonym zawodzie, szczególnie gdy dotyczy on konkretnej specjalizacji. Co więcej, przed laty studia faktycznie były złotym kluczem do dobrze płatnej pracy, a wykształcenie wyższe kojarzyło się z prestiżem.

Dziś sytuacja jest nieco inna. Studia wciąż są godne uwagi, a edukacja ważna, ale nie pozostają jedyną opcją na znalezienie opłacalnej pracy. Na rynku od lat funkcjonują szkoły policealne, które umożliwiają szybkie zdobycie wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych kompleksowo przygotowujących do wykonywania określonego zawodu. Tym samym udowadniają, że dobra praca bez studiów jak najbardziej istnieje.

Zależnie od kierunku, wystarczy rok albo dwa lub trzy lata nauki w trybie zaocznym, czyli weekendowo, by sprawnie się przebranżowić. Dzięki temu nie trzeba poświęcać każdego dnia na wykłady. Wystarczą zjazdy w dwa weekendy miesięcznie, co pozwala na pogodzenie dalszego rozwoju z obecną pracą lub życiem osobistym – np. opieką nad dziećmi. A praca po szkole policealnej może się naprawdę opłacać! Co więcej, do zapisania się na wybrany kierunek nie trzeba mieć matury.

Dobrze płatne zawody po szkole policealnej

Wybór kierunków w szkołach policealnych jest tak szeroki, że każdy znajdzie coś dla siebie – nie tylko gwarantującego dobrze płatną pracę, ale też połączenie jej ze swoimi zainteresowaniami. Doskonałym przykładem jest szkoła Żak, która oferuje medyczne szkoły policealne, a także kierunki artystyczne, opiekuńcze, kosmetyczne, rachunkowe i wiele innych.

Nie masz pewności, co chcesz robić? Sprawdź zatem wybrane przez nas dobrze płatne zawody po szkole policealnej, na które jest na rynku spory popyt:

Opiekun osoby starszej – czyli zawód dla tych, którzy chcą pomagać innym. Umożliwia znalezienie zatrudnienia w domach pomocy społecznej, hospicjach, organizacjach pozarządowych, środowiskowych domach samopomocy czy zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wciąż nie brakuje również ogłoszeń, w których poszukiwani są opiekunowie do prywatnej opieki, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

– czyli zawód dla tych, którzy chcą pomagać innym. Umożliwia znalezienie zatrudnienia w domach pomocy społecznej, hospicjach, organizacjach pozarządowych, środowiskowych domach samopomocy czy zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wciąż nie brakuje również ogłoszeń, w których poszukiwani są opiekunowie do prywatnej opieki, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Technik BHP) – technicy BHP prowadzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują warunki w firmach czy świadczą usługi doradcze i konsultacyjne. Są potrzebni w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach ze wszystkich branży, gdzie mogą działać w ramach własnej praktyki, a także w firmach specjalizujących się w doradztwie w zakresie BHP i szkoleniowych.

– technicy BHP prowadzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kontrolują warunki w firmach czy świadczą usługi doradcze i konsultacyjne. Są potrzebni w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach ze wszystkich branży, gdzie mogą działać w ramach własnej praktyki, a także w firmach specjalizujących się w doradztwie w zakresie BHP i szkoleniowych. Technik usług kosmetycznych – praca bez studiów dla osób, które kochają piękno i mają zmysł artystyczny oraz chcą związać swoją karierę z wizażem, upiększaniem ciała czy manicurem/pedicurem. Pracę po tej szkole policealnej oferują centra urody, gabinety i salony kosmetyczne oraz odnowy biologicznej, hotele, salony fryzjerskie czy kosmetyczne, studia wizażu – i wiele innych miejsc związanych z urodą/odnowią biologiczną.