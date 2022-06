Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie wspomina o tym, że ubezpieczenia OC są niezbędne i każdy samochód powinien takim ubezpieczeniem być objęty. Czy to jednak dotyczy również samochodów, które stoją nieużywane w garażach? A jeżeli tak, to jaka jest kara za brak ubezpieczenia dla takiego samochodu? I co można zrobić, jeżeli taki pojazd się ma?

Co zrobić z nieużywanym samochodem – czy trzeba je ubezpieczyć?

Obowiązkiem wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych jest posiadanie również ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy danym pojazdem się jeździ, czy też stoi on wyłącznie w garażu – tak, czy siak musi być ubezpieczony. I trzeba o tym pamiętać bo w innym przypadku można nawet zapłacić dość dużą karę. A chyba nie warto?

Polisa OC – ile wynosi kara jeżeli ubezpieczenie oc samochodu nieużywanego nie jest wykupione?

O ubezpieczeniu OC należy pamiętać, ponieważ bez niego można zapłacić karę, nawet jeżeli w teorii nie jeździ się danym samochodem nawet do najbliższego sklepu. Ile może wynosić taka kara za brak odpowiedniego ubezpieczenia OC? To zależy, jak długo nie będziesz mieć ubezpieczenia. Jeżeli do trzech dni, to zapłacisz 1200 złotych, jeżeli od czterech dni do dwóch tygodni to 3010 zł, a jeżeli spóźnisz się z opłatą ponad dwa tygodnie, to musisz się liczyć z karą o wysokości 6020 złotych – a to już całkiem spora kwota! Więcej możesz dowiedzieć się na: https://kalkulator-ubezpieczen.pl/brak-ubezpieczenia-oc-nieuzywanego-samochodu/.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za nieużywany samochód – jak odwołać się od kary?

Jeżeli już opłacisz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to możesz ubiegać się o odwołanie kary. Jak możesz tego dokonać? Będziesz musiał udowodnić, że zaniechanie obowiązku kupna ubezpieczenia wynikało z tego, że miałeś trudną sytuację majątkową. Jeżeli więc byłeś w tym czasie w szpitalu – to warto mieć to udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem. To samo tyczy się przypadku zaświadczenia o inwalidztwie.

Co zrobić mając nieużywany samochód – jakie działania można podjąć?

Jeżeli masz nieużywany samochód, oczywiście możesz wybrać taki zakres ubezpieczenia OC, który nie będzie wymagał od ciebie wysokich opłat. Z łatwością podpiszesz umowę ubezpieczenia OC przez internet. Jeżeli jednak nie chcesz płacić polisy, to wyrejestruj samochód – szczególnie wtedy, gdy został skradziony bądź go zezłomowałeś. Oprócz tego, możesz oczywiście pojazd sprzedać. W takiej sytuacji nie będziesz musiał się dłużej zastanawiać nad tym, kiedy mija ubezpieczenie i kiedy trzeba je dokupić. Tym wszystkim będzie martwić się nowy właściciel pojazdu, bo to będzie jego obowiązek.

Jak znaleźć ubezpieczenie samochodu dla pojazdu nieużywanego?

Jeżeli masz nieużywany samochód to nadal musisz go ubezpieczać, możesz jednak zrobić to najtaniej jak tylko się da. Wystarczy, że wejdziesz na stronę kalkulator-ubezpieczen.pl i wyszukasz dla siebie odpowiednie ubezpieczenie. Nie musisz nawet wychodzić z domu, aby trafić na najlepszą cenowo ofertę. Co więcej, cały proces zawierania umowy ubezpieczenia może dziać się w trybie online, dzięki czemu nie będziesz musiał fatygować się do filii ubezpieczalni. A to wszystko jest bardzo wygodne.