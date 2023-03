Na jakie korzyści możesz liczyć montując na oknach moskitiery ramowe? Kiedy warto się zdecydować na tego typu rozwiązanie?

Skuteczny sposób na owady

Od miesięcy tęsknisz za ciepłym powietrzem i śpiewem ptaków, przez ostatnie tygodnie zimy z nadzieją przeglądasz prognozy pogody, by w końcu zobaczyć obietnicę upragnionego słońca, a gdy nareszcie nadchodzi wyczekana wiosna, wraz z nią do życia budzą się owady. Muchy uparcie pchają się do talerza, komary nie dają spać, a bąble po ich ukąszeniach utrudniają zarówno sen, jak i skupienie się na czymkolwiek w ciągu dnia. Jedni mówią “coś za coś” i starają się udawać, że problem nie istnieje, inni gromadzą spraye na owady, żele na komary, specjalne świece, spirale, elektrofumigatory lub odstraszacze na ultradźwięki. W efekcie oni i ich domownicy również wdychają, wcierają w skórę chemiczne substancje, które niekoniecznie są neutralne dla ich zdrowia. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, która zaopatruje się w moskitiery na okna i całkowicie bezpiecznie cieszy się świeżym powietrzem. Drobna siateczka zamontowana na ramie okiennej doskonale chroni wnętrze domu nawet przed tymi najdrobniejszymi insektami.

Moskitiery ramowe na okna – jak to wygląda i jak działa?

Jeśli zależy Ci na zakupie solidnej, wysokiej jakości moskitiery ramowej, skorzystaj z oferty marki Karnix, którą znajdziesz na stornie: https://www.karnix.pl/moskitiery-ramowe.html. Produkty te są wykonane z trwałych materiałów i pasują na każdego rodzaju okna, szczególnie że zamówienia dokonujesz na wymiar, by moskitiera idealnie przylegała do ramy. Siatka zatrzymująca owady wykonana jest z włókna szklanego pokrytego warstwą PCV, ramka zaś z lekkiego, a przy tym mocnego aluminium. Co ważne, wśród modeli Karnix możesz wybrać moskitierę ramową w kolorze, który najlepiej będzie współgrał z kolorem okna, sprawiając wrażenie jego integralnej części.

Montaż moskitiery ramowej jest bezinwazyjny. Nie wymaga naruszania struktury okna, dzięki czemu nie wpływa na jego gwarancję, szczelność oraz estetykę. Ty z kolei nie potrzebujesz fachowca ani specjalistycznych narzędzi. W zupełności wystarczy Ci zakupiony zestaw, nożyk oraz śrubokręt. Moskitierę bez problemu również zdejmiesz na zimę lub jeśli uznasz, że przydałoby jej się gruntowne mycie.

Zalety moskitiery ramowej

Przede wszystkim jest to produkt o bardzo wysokiej skuteczności. Drobna siatka zatrzyma wszelkie owady, ale również ograniczy dostawanie się do domu pyłków. Łatwo się ją myje, bo wystarczy wilgotna miękka ściereczka. W trudniejszych przypadkach można użyć płynu do mycia naczyń, a by ułatwić proces, umieścić moskitierę w wannie.

Jednocześnie moskitiera ramowa prezentuje się bardzo stylowo i nie ogranicza dostępu naturalnego światła do pomieszczenia. Jeśli poza oknem chcesz zabezpieczyć również duże okno tarasowe lub drzwi balkonowe, sprawdź wygodne w użytkowaniu moskitiery Karnix plisowane oraz rolowane: https://www.karnix.pl/moskitiery-na-drzwi-balkonowe.html.

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że moskitiery ramowe to dobry wybór. Są funkcjonalne, estetyczne, a przy tym niedrogie i całkowicie bezpieczne w porównaniu z innymi sposobami na owady.