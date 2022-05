Co kupić dziecku w ramach prezentu? Na urodziny, Dzień Dziecka oraz inne okazje

Znaleźć prezent dla dziecka nie powinno być trudno – niemal każdy kilkulatek ucieszy się z nowej zabawki. A gdyby tak pokusić się o coś bardziej oryginalnego? Niektórzy powiedzieliby, że w tym momencie „zaczynają się schody”, ale wcale tak być nie musi.

Wybór oryginalnego prezentu dla dziecka pod pewnymi względami będzie stanowił wyzwanie, aczkolwiek rodzice dobrze znający swoje pociechy bez wątpienia poradzą sobie z nim bez najmniejszego problemu – tym bardziej że istnieją dobre na to sposoby. Jednym z nich jest sięgnięcie po upominek personalizowany.

Prezenty personalizowane można wręczyć każdemu niezależnie od sytuacji – nadają się zarówno na rodzinne okoliczności, jak i na bardzo formalne czy oficjalne okazje. Czym się wyróżniają? Przede wszystkim tym, że można idealnie dopasować je do obdarowywanej nimi osoby. Wystarczy umieścić na nich samodzielnie wybrane napisy – a w niektórych przypadkach także zdjęcia – tworząc unikatowy projekt. Najlepiej rzecz wyjaśnią przykłady.

Personalizowany prezent dla dziecka? Zdecydowanie tak!

Jednym z pomysłów na upominek jest duża poduszka ze zdjęciem PUPIL. To wspaniała atrakcja dla każdego właściciela zwierzęcia, niezależnie od wieku (zarówno właściciela, jak i zwierzęcia). Nadruk na poduszce zdobić będą fotografie pupila, co nada jej wyjątkowego charakteru, ale i nieco humorystycznego wymiaru. Taka poduszka będzie wspaniałą ozdobą domu. Ozdobą, która wzbudzi zainteresowanie – obdarowanego nią dziecka, pozostałych domowników, zaproszonych gości, a także – co wcale nie najmniej istotne – głównego bohatera uwiecznionego na poszewce.

Nieco inną propozycję stanowi mały leżak dla dziecka PREZENT ZE ZDJĘCIEM. Jak można słusznie zauważyć, dziecko małe, to i leżak nie za duży… I faktycznie, jest to zdecydowanie propozycja dla najmłodszych, najwyżej kilkuletnich użytkowników. Dorosły – nawet pomimo najszczerszych chęci – się na takim leżaku nie zmieści, ale nie ma w tym przecież nic złego. Każdy – włącznie z dzieckiem – lubi mieć swoje własne przedmioty, z których nie będzie korzystał nikt inny. Leżaczek ze spersonalizowanym oparciem tę właśnie potrzebę skutecznie zaspokoi.

Niespodzianka – pomysł na urodziny i Dzień Dziecka

Jeżeli prezent dla dziecka wręczany jest przy jakiejś konkretnej okazji, warto uczcić ją w jakiś dodatkowy sposób – nie tylko upominkiem. Ten jest oczywiście jak najbardziej wskazany, ale nie zaszkodzi pokusić się o coś więcej. Tym czymś może być wspólne wyjście do kina lub do teatru, nawet niewielka wycieczka czy… piknik. Chodzi o to, aby w tym dniu inaczej spędzić czas.

Można też zorganizować imprezę tematyczną z dekoracjami nawiązującymi do ulubionych bajek dziecka… zresztą sprawdzają się nie tylko bajki (czego najlepiej dowodzi popularność imprez związanych z dinozaurami – i bynajmniej nie dinozaurami rocka).

Skoro więc zbliża się sprzyjająca okazja, już dzisiaj zaplanuj dla córki lub syna coś specjalnego – zajrzyj też na https://www.crazyshop.pl/prezenty-dla-dzieci,1557 w poszukiwaniu najlepszych pomysłów na prezent dla dziecka!