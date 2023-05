Domowy warsztat to z pewnością marzenie każdego majsterkowicza. Może to być także miejsce dla osób pasjonujących się technikami DIY (zrób to sam) lub zwolenników samodzielnych remontów. Jednak zagospodarowanie odpowiedniego miejsca może być czasem dużym problemem, dlatego właśnie w tym artykule dowiesz się co warto mieć w domowym warsztacie. Podpowiemy także jak dobrać meble wyposażenie warsztatu domowego.

Domowy warsztat – najważniejsze wyposażenie

Podstawowe narzędzia ręczne powinny znaleźć się w każdym gospodarstwie, dzięki temu możemy uniknąć wzywania specjalisty przy lekkich usterkach. Domowy warsztat powinien być miejscem, gdzie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy do majsterkowania są pod ręką, dlatego też w zależności od tego ile miejsca mamy do zagospodarowania musimy skupić się na najważniejszych przyborach.

Domowy warsztat majsterkowicza powinien zawierać przede wszystkim skrzynkę z narzędziami ręcznymi, w której powinny znaleźć się zestaw śrubokrętów, imbusy, gwoździe, klucze płaskie i oczkowe, szczypce, dłuta i wiele innych.

Skrzynka narzędziowa to bardzo przydatne i podręczne akcesorium, które możemy zabrać w każde miejsce. Dzięki temu wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia możemy zabrać w miejsce usterki i nie musimy niepotrzebnie wracać do warsztatu.

Aby urządzić domowy warsztat majsterkowicza nie należy także zapominać o podstawowych narzędziach pomiarowych takich jak miarki, linijki czy kątowniki stolarskie. Jeśli pasjonują nas także prace w drewnie warto zainwestować w dobrej jakości piłę, wiertarko-wkrętarkę oraz szlifierkę. W wyposażeniu warsztatu warto pamiętać także o naszym bezpieczeństwie w postaci rękawic, maski przeciwpyłowej czy ochraniacze na uszy.

Meble a domowy warsztat majsterkowicza

Warsztat domowy niezależnie czy zostanie urządzony w garażu, piwnicy, na dworze czy w specjalnym pomieszczeniu musi mieć odpowiednie meble, które pozwolą wykorzystać całą przestrzeń. Pomieszczenie robocze musi dobrze spełniać swoją funkcję, ale to nie znaczy, że nie może przy tym wyglądać estetycznie. W schludnym i uporządkowanym miejscu praca idzie o wiele sprawniej, a my mamy dużo miejsca na realizacje wszystkich celów.

W wyposażeniu warsztatu domowego nie może zabraknąć solidnego i wytrzymałego stołu, którego wymiary należy dobrać w zależności od charakteru pracy. Do tego warto dobrać stabilny stołek o odpowiedniej wysokości.

Nie zapomnijmy także o miejscu, gdzie będziemy przechowywać narzędzia. Mogą być do np. półki naścienne, które pozwolą zaoszczędzić dużo miejsca w naszym wart szacie. Wyposażenie domowego warsztatu nie obejdzie się bez szafek i szuflad, jednak jeśli brakuje nam na nie miejsca, dobrym rozwiązaniem jest zakup wózka narzędziowego na kółkach. Jest on nie tylko bardzo poręczny, ale posiada też dużo miejsca na przechowywanie najpotrzebniejszych rzeczy.

Aby dobrze urządzić domowy warsztat trzeba pomyśleć o odpowiednim oświetleniu miejsca pracy. Poza lampą sufitową przyda się także kilka kierunkowych źródeł światła, które pomogą przy bardziej precyzyjnych pracach.

Jeśli chcemy zainwestować w profesjonalne miejsce do majsterkowania, warto zastanowić się nad umieszczeniem domku narzędziowego w ogrodzie lub na tarasie. Jest to świetne rozwiązanie na przechowywanie sprzętów ogrodowych, ale i ciche miejsce pracy dla domowej złotej rączki.