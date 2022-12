Filtry cząstek stałych są obowiązkowo montowane w pojazdach z silnikiem diesla. Wraz z upływem czasu może dojść w nich do kumulacji sadzy – można jednak skutecznie się jej pozbyć. Co warto o tym wiedzieć? Po czym poznać, że filtry dpf uległy zapchaniu? O tym poniżej!

Zanieczyszczony filtr cząstek stałych – powody

Na czym polega czyszczenie filtra DPF i jakie ma to zalety?

Chcesz na własną rękę wyczyścić filtr dpf?

Ekologia i skuteczność w zakresie czyszczenia filtra? Tak to możliwe!

Jakie mogą być przyczyny zatkanego filtra dpf? Jeżeli dochodzi np. do nieprawidłowej eksploatacji auta z filtrem np. w ramach pokonywania zbyt krótkich odległości lub doszło do usterki układu paliwowego – wówczas zapchany filtr dpf może wkrótce dawać o sobie znać. Kolejne powody, w wyniku których filtr dpf ulega nadmiernemu zanieczyszczeniu to np. usterki układu paliwowego czy niewłaściwe działanie czujki lub sondy. Regeneracja filtra cząstek stałych może być także konieczne wówczas, gdy doszło do uszkodzenia turbosprężarki lub w sytuacji, gdy nieumiejętnie stosowano dodatki do paliwa i oleju.

Zależy Ci na tym, aby mieć realne dowody świadczące o tym, że czyszczenie filtra cząstek stałych zostało przeprowadzone nie tylko prawidłowo, ale także z troską o najdrobniejsze detale? Warto zgłosić się do takiego miejsca, które pracuje z użyciem ultradokładnych urządzeń przeznaczonych do czyszczenia filtra cząstek stałych. Przykład stanowi choćby: https://turbokrymar.pl/regeneracja-filtrow-i-katalizatorow/.

Regeneracja filtrów cząstek stałych może odbywać się w zgodzie ze środowiskiem, bez konieczności zużywania chemikaliów w dużej skali. Jak to możliwe? Odpowiedź stanowi czyszczenie filtrów wodą. Regeneracja dpf odbywająca się dzięki podwójnemu obiegowi wody to szybkie, ekologiczne, sprawdzone oraz w pełni bezpieczne rozwiązanie.

Chcesz na własną rękę wyczyścić filtr dpf?

Samodzielne oczyszczanie filtra może być polecane tym osobom, które dysponują odpowiednią wiedzą techniczną. W przeciwnym razie czyszczenie dpf powinno być przeprowadzone u doświadczonych specjalistów. W przeciwnym wypadku, jeżeli terminy są zbyt odległe, możesz spróbować samodzielnego czyszczenia filtra dpf bez demontażu. Taka tymczasowa regeneracja filtrów może odbyć się za pomocą sprawdzonych preparatów od renomowanych producentów. Inne sposoby polegają np. na użyciu wody w odpowiedniej temperaturze oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Takie działanie wymaga już jednak wprawy i ręki fachowca. Jeżeli zatem chcesz mieć pewność, że czyszczenie filtra dpf odbędzie się zgodnie ze sztuką – skorzystaj z pomocy specjalistów.

Ekologia i skuteczność w zakresie czyszczenia filtra? Tak to możliwe!

Proces czyszczenia cząstek stałych może być jak najbardziej proekologiczny i bezpieczny. Jeżeli zależy Ci właśnie na takim rezultacie – zgłoś się do zaufanego miejsca, w którym osiągniesz oczekiwane rezultaty. Czyszczenie filtrów wodą zrewolucjonizowało dotychczasowe metody i zyskuje coraz większą popularność. Ma na to wpływ nie tylko skuteczność, ale także aspekt dotyczący ekologii. Żyjemy bowiem w czasach, w których coraz częściej zwracamy uwagę na to, aby nasze wybory nie przyczyniały się wyrządzania szkód w kontekście środowiska naturalnego. Jeżeli zatem kierujesz się tym aspektem także podczas działań konserwacyjnych związanych z Twoim pojazdem – czyszczenie dpf wodę powinno spełnić Twoje oczekiwania w tej materii.