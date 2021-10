Jeśli zaczynamy zabawę z akwarystyką, to powinniśmy pamiętać, że istnieje kilka rzeczy, bez których nasz podwodny świat szybko obumrze lub nie będzie się rozwijał. Dlatego też w niniejszym artykule dowiesz się więcej o zakupach, które są niezbędne przy zakładaniu akwarium.

Oświetlenie

Załóżmy, że masz już swój wymarzony zbiornik. Wiesz już także, że początkowym akwarystom łatwiej jest zacząć z wodą słodkowodną, chociaż forma morska jest zdecydowanie tą ciekawszą. Teraz kwestia oświetlenia naszego akwarium. Może ono być naświetlane w sposób naturalny lub sztuczny. Pierwsza forma jest raczej ciężka do spełnienia przy większości zbiorników, a w szczególności przy tych, które znajdują się w zamkniętym wnętrzu. Dlatego większość akwarystów stawia na oświetlenie sztuczne. Do wyboru mamy w takim razie żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe oraz jodowe oraz LEDy. Żarówki powinniśmy od razu skreślić, bo są mało wydajne i nieopłacalne. Natomiast ciekawym rozwiązaniem są z pewnością świetlówki T5 lub T8 oraz oświetlenie ledowe. Najbardziej wydajne i odpowiednie w stosunku jakości do ceny. Pod uwagę wziąć musimy również wielkość naszego zbiornika oraz światłolubność planowanych roślin.

Rośliny i inne dekoracje

Wybór oświetlenia mamy już za sobą, teraz czas na aspekt florystyczny. Rośliny są niezwykle ważnym elementem naszego akwarium, gdyż są naturalnym filtrem wody oraz dotleniają ją. Dzięki czemu nasze podwodne stworzenia są w stanie normalnie funkcjonować i się rozwijać. Na samym początku warto postawić na mało wymagające rośliny, takie jak chociażby rogatki, mchy czy moczarki.

Filtry do akwarium

Kolejną sprawą są filtry akwariowe. Są one nam potrzebne do regularnego czyszczenia wody z zanieczyszczeń oraz dodatkowego natleniania wody. Szeroki wybór tychże urządzeń znajdziesz chociażby w sklepie akwarystyczny24.pl, który jest uznanym specjalistą w zakresie akwarystyki.

Bakterie do akwarium

Kolejną kwestią, która jest często niezauważana przez początkujących akwarystów, jest sprawa zakupu bakterii do akwarium. Są one potrzebne nam do wzmocnienia ekosystemu i flory naszego podwodnego świata. Chociażby bakterie nitryfikacyjne, które oczyszczają nasze akwarium ze szkodliwego amoniaku, tworząc przy tym energię i pożywienie dla roślin. To z pewnością ważny element naszego zbiornika, który pomoże nam w zapobiegnięciu wodnych chorób oraz uzdatni rozwój flory i fauny.