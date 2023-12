Sezon jesienno-zimowy 2023 rozpoczęty! Jeśli jeszcze nie zdążyłaś się przygotować, nic straconego. Pogoda we wrześniu i październiku nie szczędziła słonecznych dni, ale nic nie trwa wiecznie. Skoro wiatr coraz silniej wieje w okna, warto pomyśleć o swojej garderobie.

Modne obuwie na jesień i zimę

Ile stylów i preferencji, tyle obuwia. Nie ma znaczenia, czy wybierzesz eleganckie kozaki, klasyczne botki czy dodające stylizacji pazura workery – tej jesieni wszystko jest dozwolone. Grunt, to wiedzieć, jak buty nosić i do czego pasują.

Zacznij od butów, a konkretnie botków. Jak widać np. na https://answear.com/m/calvin-klein/ona/obuwie/botki , są to klasyczne modele kończące się maksymalnie za kostką. Uniwersalność botków rzutuje na ich szerokie zastosowanie. Sprawdzą się w stylizacjach eleganckich, jak i tych na co dzień do pracy. Oczywiście botki różnią się między sobą. Od lat niesłabnącą popularnością cieszą się modele na płaskiej podeszwie. Co z obcasami? Oprócz botków na szpilce znajdziesz ultramodne botki na słupku lub na grubszej podeszwie, która doda Ci nieco centymetrów.

Innym lubianym typem obuwia są kozaki. Sprawdzą się na każdej parze nóg. Szczególnie te wysokie, sięgające kolan, a nawet wyżej. Pięknie modelują i eksponują kobiece nogi, przez co sprawdzą się w eleganckich stylizacjach z sukienkami i długimi swetrowymi tunikami. Pod kozaki najlepiej założyć grube rajstopy. A co ze spodniami? Celuj w spodnie o wąskiej nogawce. Najlepiej sprawdzą się rurki, które bez problemu włożysz do środka.

Wreszcie warto zwrócić uwagę na workery, glany, trzewiki i martensy. Ich zadaniem jest urozmaicić każdą stylizację. Jak możesz sprawdzić tu https://answear.com/h/dr-martens-1460 , buty te wyróżniają się szeroką paletą kolorów i wzorów.

Modne okrycie wierzchnie

Przede wszystkim chodzi o kurtki i płaszcze. Niezależnie od tego, które z nich wolisz, miej na uwadze najmodniejsze kolory sezonu. Są nimi barwy ziemi, a więc czerń, beż, brąz i écru. W zestawieniu jesienno-zimowych kolorów nie może jednak zabraknąć niezwykle kobiecej czerwieni oraz królewskiego fioletu. Warto eksperymentować z kurtkami zimowymi, w końcu to one będą stanowiły trzon Twoich stylizacji. Inne dostępne barwy kurtek i płaszczy możesz podejrzeć tu: https://answear.com/h/plaszcze-z-kapturem-damskie .

Jednak okrycie wierzchnie to nie tylko kurtki! Jak co roku mile widziane są kardigany, żakiety i marynarki. Zwróć uwagę na szalenie modną brytyjską kratkę, bo wszystko wskazuje na to, że ten design pozostanie z nami na dłużej.

Dodatki na sezon jesienno-zimowy

Na koniec koniecznie przyjrzyj się dodatkom. Są one wisienką na torcie każdej starannej stylizacji, ale nie wolno Ci zapomnieć o aspekcie praktycznym. Jesienno-zimowymi dodatkami będą czapki, szaliki i rękawiczki, lecz w twojej garderobie nie może zabraknąć miejsca na torebkę.

Oprócz stonowanych odcieni brązu i beżu rządzić będzie wyrazista czerwień. Taka torebka ściągnie na siebie wzrok. Jeśli wolisz bezpieczniejsze, ale równie modne rozwiązania, rozejrzyj się za torebkami na łańcuszku.

Odświeżając szafę, nie bój się selekcjonować i robić miejsce na nowe ubrania. Każde wejście w nową porę roku to dobry pretekst na porządki w garderobie i małe zmiany.