Z roku na rok jest coraz trudniej. Nawet kilkadziesiąt uczniów przypada na jedno miejsce podczas rekrutacji na wyższe uczelnie medyczne. Studiować na nich będą tylko ci licealiści, którzy perfekcyjnie przygotują się do egzaminów maturalnych z biologii i chemii.

Korepetycje z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji na medycynę, w ostatnich latach stały się bardzo popularne. Skończyły się jednak czasy, kiedy rodzice licealistów podejmowali ryzyko, kierując swoje dzieci na zajęcia do studentów czy też osób, które posiadają tytułu egzaminatora maturalnego.

Dziś maturzyści z Zielonej Góry zwracają się o pomoc do profesjonalnych firm, które specjalizują się

w przygotowaniu licealistów do matury – Dzięki temu zarówno rodzice, jak i uczniowie mają gwarancję, że zajęcia poprowadzi sprawdzona kadra. Co więcej, jako nieliczni w marcu przenieśliśmy nasze zajęcia do Internetu i bez większych zakłóceń dokończyliśmy tegoroczne kursy – tłumaczy Michał Kołkowski z zielonogórskiego oddziału “Ratajczuk – Edukacja”.

Potencjalni studenci uczelni medycznych muszą perfekcyjnie zdać maturę z biologii, chemii, matematyki, a w niektórych przypadkach – także fizyki, aby studiować na wymarzonej uczelni. To olbrzymia ilość materiału do opanowania. Nie może więc dziwić, że zdecydowana większość kandydatów na studia medyczne uczęszcza na dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury. To wielokrotne zwiększenie swoich szans w zbliżającej się rekrutacji.

– Najwięcej chętnych zgłasza się do nas z drugich klas liceów. Powód jest prozaiczny. Ci, którzy chcą dostać się na uczelnie inne niż medyczne, o kryteriach przyjęć mogą zacząć myśleć dopiero w klasie maturalnej. Natomiast przyszli lekarze, aby mieć szansę na realizowanie marzeń, powinni poświęcić nauce przynajmniej ostatnie dwa lata szkoły średniej – mówi Michał Kołkowski. Jego zdaniem, firma “Ratajczuk – Edukacja” zatrudnia najlepszych nauczycieli, dzięki czemu posiada dobrze skonstruowaną ofertę zarówno dla pierwszo-, drugo-, jak i trzecioklasistów.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na kierunki medyczne w całej Polsce oraz trwającym naborze do nowych grup znajdą Państwo na stronie internetowej firmy organizującej kursy: www.ratajczuk.pl