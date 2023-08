Budujesz lub remontujesz dom? Na placu budowy z pewnością zalega sporo gruzu i innych odpadów. Trzeba je wywieźć, ponieważ jego składowanie może doprowadzić do poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Jest kilka sposobów na zaprowadzenie porządku na budowie. Jednym z nich jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, która zajmuje się wynajmem kontenerów na odpady oraz ich wywozem i utylizacją. Teraz możesz zrobić to szybko, łatwo i niedrogo za pośrednictwem Internetu.

1. Wywóz gruzu i odpadów budowlanych

2. Kontenery na odpady remontowo-budowlane

3. Co można wrzucić do kontenera?

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Plac budowy to miejsce, które powinno być zawsze czyste, przejezdne dla maszyn i łatwo dostępne dla pracowników. Jak wiadomo, w czasie procesu budowy, przebudowy lub kapitalnego remontu, powstaje duża ilość odpadów budowlanych. Należą do nich m.in gruz, stare tynki, płyty gipsowo-kartonowe, zużyta armatura, papa i wiele innych. Ze względu na przepisy prawa oraz dbałość o ochronę środowiska, inwestor powinien zapewnić regularny wywóz odpadów budowlanych. Obecnie nie jest to trudne zadanie, ponieważ można skorzystać z usług firmy, która świadczy usługi w zakresie wywozu gruzu oraz innych śmieci z placu budowy. Najlepiej zdecydować się na podstawienie kontenera na gruz, papę, cegły czy starą zaprawę. Jak zorganizować wywóz gruzu przeczytasz na redskip.pl. Kontenery budowlane to najlepszy sposób na oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy i utylizację odpadów. Można zamówić je do wielu miejsc w Polsce. Wystarczy odwiedzić stronę internetową firmy oferującej wywóz śmieci i sprawdzić listę miast, na terenie których możliwe jest zamówienie kontenera. Znajdziesz je na lokalizacje Redskip. Dostępny jest tam także cennik wywozu gruzu oraz formularz kontaktowy.

Kontenery na odpady remontowo-budowlane

Przez Internet lub telefon możesz dokonać bezpłatnej wyceny wywozu śmieci. Zazwyczaj w cenie usługi jest podstawienie pojemnika, jego postój, wywóz kontenera i utylizacja odpadów. W przypadku papy, opłata za utylizację naliczana jest oddzielnie, w zależności od jej ciężaru. Wynajem kontenerów na odpady jest najszybszym i najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Pojemnik może być podstawiony następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. Standardowy czas postoju to 4-7 dni, ale na twoje życzenie kontener może zostać odebrany wcześniej lub później. Kontenery dostępne są w różnych wymiarach od 4 mkw. do 14 mkw. Na gruz i odpady budowlane najczęściej wybierany jest kontener o pojemności 7 mkw. Jeśli pojemnik ma stanąć na drodze, chodniku lub fragmencie terenu zielonego, musisz postarać się o pozwolenie na zajęcie pasa ruchu. Jego uzyskanie trwa od kilku do kilkunastu dni, zatem warto pomyśleć o nim odpowiednio wcześniej.

Co można wrzucić do kontenera?

Ze względu na kwestie związane z ochroną środowiska, w kontenerach można umieszczać tylko określone typy odpadów. Należy do nich czysty gruz, czyli odpady pochodzące tylko z materiałów budowlanych np. cegły, beton i ceramika. W kontenerze mogą się znaleźć także ziemia i odpady zielone czyli trawa, liście, gałęzie i krzewy. Dozwolone jest wrzucanie śmieci poremontowych np. drewna, styropianu, tynków, folii czy płyt. Także papier, plastik, metal bez problemu można umieścić w kontenerze. Natomiast zabronione jest wyrzucanie odpadów komunalnych, czyli zwykłych śmieci które “produkujesz” w domu. Nie wyrzucisz również zepsutego sprzętu AGD czyli lodówek, zamrażarek czy pralek. W kontenerach nie wolno umieszczać odpadów niebezpiecznych np. baterii i akumulatorów, odpadów medycznych, azbestu i eternitu.