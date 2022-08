Marzeniem wielu osób jest lot balonem. Jeśli i Ty należysz do tego grona, nie musisz już dłużej odkładać realizacji swoich życzeń. Takie atrakcje są teraz na wyciągnięcie ręki i tylko od Ciebie zależy, kiedy podejmiesz decyzję. Wykup voucher na lot balonem i ciesz się niezapomnianymi chwilami!

Lot widokowy balonem – niezapomniane chwile dla Ciebie

W ekscytujący lot balonem możesz wybrać się sam, we dwoje lub z przyjaciółmi. Grupa może liczyć maksymalnie 14 osób. Z całą pewnością będą to niezapomniane chwile. W ofercie znajdziesz mnóstwo ciekawych lokalizacji, w których realizowane są loty. Dostępne są vouchery na loty widokowe odbywające się nad przepiękną Jurą Krakowsko-Częstochowską, monumentalnymi Tatrami, uroczymi Dolinkami Podkrakowskimi lub nad zabytkowymi miastami i miasteczkami. Wybór jest duży, a emocje i widoki naprawdę wspaniałe. Każdy lot to okazja do podziwiania znanych miejsc z nowej perspektywy. Może uda Ci się odkryć coś nowego?

Jak kupić i wykorzystać voucher?

Zakup vouchera to jeden ze sposobów na to, by móc rozkoszować się radością lotu balonem. Do wyboru masz dwie główne opcje: lot na uwięzi i lot na wyznaczonej trasie. Jedna i druga przygoda z pewnością na długo zapisze się w Twojej pamięci. Podczas lotu możesz wykonać fantastyczne zdjęcia, które będą doskonałą pamiątką tego wydarzenia. Niektórzy organizatorzy nagrywają cały lot i udostępniają ten materiał swoim klientom. Voucher możesz kupić np. na stronie www.wyjatkowyprezent.pl. Jest to świetny pomysł na wyjątkowy prezent dla kogoś bliskiego lub dla siebie. Jeśli czujesz, że to jest to, na co masz ochotę, spraw sobie radość i wykup lot balonem.

Kto może wziąć udział w locie balonem?

Dolna granica wieku osób, które mogą brać udział w locie balonem to 4 lata, jednak czasami minimalny wiek może się różnić i być nieco wyższy. Niepełnoletni mogą odbyć lot tylko pod opieką dorosłego. W zależności od wybranej opcji, w locie może uczestniczyć 1, 2, 3 lub więcej osób. Pozostałe osoby towarzyszące mogą obserwować wydarzenie z bezpiecznej odległości.

Jak przygotować się do lotu balonem?

Loty odbywają się przez cały rok w sprzyjającej pogodzie. Musisz liczyć się z tym, że atrakcja zostanie przełożona, gdy prognozowane są trudne warunki pogodowe – szczególnie opady śniegu i wiatr. Loty balonem zazwyczaj mają miejsce wcześnie rano lub wieczorem. Wtedy zwykle są najlepsze warunki, a widoki są z całą pewnością niezapomniane. Zapierające dech w piersi chwile potrafią zaskoczyć, wprowadzić w doskonały humor lub być tłem dla romantycznego spotkania. Na miejsce realizacji zwykle trzeba dotrzeć we własnym zakresie. Załóż wygodne ubranie, w którym nie zmarzniesz. Pamiętaj o wzięciu butów sportowych! Sam lot trwa około godziny, natomiast cały czas wydarzenia liczony wraz z napełnianiem balonu i jego pakowaniem jest około 3 razy dłuższy.

Oglądanie znanych miejsc z lotu ptaka to wspaniałe doświadczenie. Dzięki temu poznasz zupełnie nową, ciekawą perspektywę. Wybierz się w szalony lot balonem i kolekcjonuj wspomnienia!