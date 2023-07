Beton to produkt budowlany, po który sięgamy niezwykle często. Wykorzystujemy go zarówno do drobnych prac w obrębie domu, mieszkania czy ogródka, jak również do poważniejszych prac budowlanych. Jeśli planujemy wykonać prace konstrukcyjne, które mają przetrwać długie lata, warto postawić na produkt wysokiej jakości, który będzie niezawodny. Jaki beton wybrać? Której firmie zaufać?

Promotor – jeden z liderów polskiego rynku

Firma Promotor od kilkunastu lat produkuje beton w jednej z lubuskich miejscowości. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, Promotor doskonale rozumie polski rynek i wie czego oczekują Klienci. Zapał do pracy, uwielbienie do innowacyjności i pasja do betonu sprawiają, że firma nie ustaje w rozwoju i stale szuka nowych rozwiązań. Promotor to producent, który odpowiada na potrzeby Klientów, zapewniając szeroką gamę produktów budowlanych, która stale się powiększa.

Suchy beton w workach – bogaty i różnorodny asortyment

Jeśli szukasz produktu takiego jak suchy beton w workach , który spełnia najwyższe normy jakościowe, wybierz produkty marki Promotor. Warto tutaj wspomnieć, że firma Promotor była pionierem, który wprowadził ten typ produktów na polski rynek. Mieszanki betonowe były odpowiedzią na potrzebę polskich konsumentów. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę – suchy beton w workach przyjął się i jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych. W asortymencie Promotora dostępne są różne rodzaje betonu o zróżnicowanej wytrzymałości. Obejmują one beton b-10 chudziak, beton b-20, beton b-25 oraz bardzo wytrzymały beton b-50 monolit. Prawdziwym hitem są produkty używane na niemal każdej polskiej budowie: beton b-30 i beton b30 rapid, który bardzo szybko wiążę i umożliwia prace już po kilku godzinach. Aby zapewnić wygodę zakupów, Promotor udostępnia platformę sprzedażową promotor.store, gdzie można łatwo i szybko złożyć zamówienie. Ponadto, firma oferuje betoniarki i mieszadła, które są nieocenione na placu budowy i ułatwiają przygotowanie mieszanki betonowej.

Własny sklep internetowy – kolejna innowacja Promotora

Promotor jest uznawany za pioniera w swojej branży, który stale podejmuje nowe wyzwania, dążąc do doskonalenia swoich produktów i zaspokojenia potrzeb klientów. Jednocześnie firma nie zapomina o dotychczasowej ofercie i stale dba o utrzymanie najwyższej jakości w każdym opakowaniu betonu. Jednak zakupy w sklepie Promotor.store to nie tylko gwarancja doskonałej jakości produktu. Klienci doceniają również niezwykłą wygodę, ponieważ mogą dokonać zakupów online, a zamówiony beton zostanie dostarczony bezpośrednio pod wskazany adres, czy to do domu, czy na plac budowy. Sklep Promotor obsługuje zarówno klientów hurtowych, jak i detalicznych, zapewniając możliwość zakupów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Dodatkowym atutem firmy jest obecność zaangażowanych i kompetentnych pracowników, którzy służą pomocą na każdym etapie procesu zakupowego. Profesjonalnie doradzą w wyborze odpowiedniego rodzaju betonu, udzielą wskazówek dotyczących mieszania różnych rodzajów betonu oraz oszacują ilość potrzebnych worków. Dzięki temu nawet niedoświadczeni klienci mogą bez obaw dokonywać zakupów w sklepie internetowym. Doskonałe produkty i fachowe doradztwo zapewniają klientom wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy, a także gwarantują bezpieczeństwo, co jest szczególnie istotne w branży budowlanej i wykończeniowej.