Baterie umywalkowe są jednymi z ważniejszych elementów łazienkowego wyposażenia. Zresztą chyba nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie łazienki właśnie bez nich. Jak się okazuje wybór optymalnej baterii umywalkowej wcale nie jest prosty. Na rynku znajduje się tak wiele ich modeli, że można wręcz pogubić się w gąszczu ofert. Baterie umywalkowe różnią się między innymi sposobem montażu. Która bateria, sprawdzi się zatem w jakiej łazience: ścienna czy stojąca? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie – koniecznie zapoznaj się z naszym poniższym wpisem. Zapraszamy!

Baterie umywalkowe sztorcowe – do jakich łazienek?

Baterie umywalkowe sztorcowe (stojące) cieszą się obecnie ogromna popularnością! Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Chociaż jak podkreślają eksperci – zainteresowanie nimi wynika wprost z wyboru umywalek nablatowych a nie tych wpuszczanych w blat. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o baterie umywalkowe wysokie, które montowane są na blacie w pobliżu umywalki. Produkty te nie tylko są niezwykle funkcjonalne, to jeszcze posiadają ciekawy design, mają duży wpływ na charakter łazienki.

Producenci prześcigają się we wprowadzaniu na rynek coraz to nowszych modeli baterii umywalkowych stojących. Obecnie największą popularnością cieszą się modele czarne, a także i złote, chociaż sporym zainteresowaniem cieszą się także baterie chromowane. Do zalet tych baterii należy zaliczyć stosunkowo prosty montaż oraz łatwe utrzymanie w czystości. Ze względu na formę i ogólny design baterie te wybierane są przede wszystkim do łazienek nowoczesnych.

Baterie umywalkowe ścienne – dla kogo najlepsze?

Ogólnie baterie umywalkowe ścienne dzieli się na te natynkowe oraz podtynkowe. Baterie umywalkowe ścienne natynkowe były częstym wyborem kilkanaście lat temu, chociaż dziś nie można powiedzieć, by modele te przeszły do lamusa. Baterie te posiadają dwa kurki, często stylizowane są na modele z dawnych epok i wybierane do aranżacji retro. Można znaleźć też u niektórych producentów modele klasyczne.

Sporym zainteresowaniem cieszą się natomiast baterie umywalkowe podtynkowe. Jak podkreślają eksperci właśnie te modele zaliczane są do najtrwalszych. Cały mechanizm, głowica – schowane są w ścianie i dlatego nie są elementy te narażone na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, na uszkodzenia. Pomimo bardzo dobrych parametrów pracy największą zaletą baterii umywalkowych podtynkowych, jest ich design. Do zewnętrznych elementów zalicza się tylko wylewkę i uchwyt. Tym samym produkty te sprawdzą się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych. Atutem ich jest także dużo łatwiejsze utrzymanie armatury w czystości.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając baterię umywalkową?

Decydując się na zakup baterii umywalkowej https://www.lazienkiabc.pl/Baterie-umywalkowe-c11, trzeba zwracać uwagę nie tylko na estetykę produktu, ale także i na parametry techniczne, które mają wpływ na jakość jej użytkowania. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na materiał, z którego bateria została wykonana.

Najkorzystniej jeśli będzie to mosiądz – materiał, który nie tylko jest trwały, ale także nie koroduje. Poza tym istotne jest także to czy bateria wyposażona jest w ceramiczną głowicę. To właśnie one są gwarantem jej długiej i bezawaryjnej pracy. Poza tym ze względu, że to właśnie baterie umywalkowe są najczęściej użytkowane w domu powinny posiadać specjalne technologie, funkcje, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie zużycia wody. Mogą to być różnego typu ograniczniki przepływu wody, a także obowiązkowo perlator na końcu wylewki.

Decydując się natomiast na zakup baterii umywalkowej czarnej lub złotej – generalnie innej niż chromowana, należy zwrócić uwagę z czego wykonana została powłoka zewnętrzna. Te najlepszej jakości to powłoki PVD, które gwarantują nie tylko jej trwałość, ale także i sprawiają, że bateria jest idealnie gładka.