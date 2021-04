Trend hampton łączy nowojorski styl i motywy marynistyczne z ekskluzywnymi dodatkami. Jest jednocześnie luksusowy i przytulny. Aranżacje zainspirowane tym nurtem cechuje przestronność oraz lekkość. Wnętrza są skąpane w bielach, błękitach, odcieniach jasnego drewna. Znajdą tu zastosowanie rustykalne elementy wyposażenia wnętrz, a także cieszące oko designerskie meble.

Skąd się wziął styl hampton?

Kolebką stylu hampton są nadmorskie miejscowości na Long Island w południowo-wschodniej części Nowego Jorku. To tutaj aż roi się od luksusowych letnich rezydencji należących do zamożnych Amerykanów i celebrytów. Wnętrza domów gwarantują najwyższy komfort, zachwycają piękną, wakacyjną kolorystyką. Są urządzone z rozmachem, a jednocześnie urzekają harmonią i wyczuciem smaku.

Czy da się odtworzyć klimat nadmorskiego kurortu we własnym domu lub mieszkaniu? Jak najbardziej! Zachęcamy do lektury niniejszego artykułu.

Aranżacja salonu w stylu hampton

Na co zwrócić uwagę aranżując wnętrze w stylu hampton?

jasne kolory ścian, mebli, elementów wykończeniowych – w tego typu aranżacjach dominują kolory przywodzące na myśl letnie wakacje nad morzem, piaszczyste plaże, błękitną toń; są to przede wszystkim biele, pastelowe błękity, beże i szarości, a także granat, głębokie zielenie oraz turkusy, szlachetne złoto, srebro i rzecz jasna naturalne odcienie drewna; bardziej wyraziste akcenty kolorystyczne pojawiają się w dekoracjach (poduszki, tekstylia, pamiątkowe bibeloty itd.);

dbałość o detal – styl hampton jest harmonijny i bardzo elegancki; znajdziemy tu sztukaterię na ścianie i suficie, piękne kominki oraz portale kominkowe wykonane z naturalnych materiałów, marmurowe okładziny ścienne, czy też drewniane parkiety;

meble powinny być komfortowe, zachwycać formą, a jednocześnie funkcjonalnością – muszą tworzyć spójną całość; wśród typowych dla stylu hampton elementów znajdziemy pikowania na sofach i meblach tapicerowanych , oryginalne ornamenty na frontach witryn i szafek, dekoracyjne uchwyty i nóżki; w aranżacjach tego rodzaju można śmiało zestawiać nowoczesność z klasyką oraz motywami retro (np. stara toaletka lub sekretarzyk, stół z bielonego drewna, szafa z kunsztownym rzeźbieniem);

w aranżacjach utrzymanych w stylu hampton znakomicie będą wyglądać pamiątki z podróży, motywy orientalne, na przykład tekstylia z wzorem marokańskiej koniczyny;

w stylu hampton poza bielą i drewnem znajdziemy szkło oraz inne transparentne materiały – przezroczyste lampy, stolik ze szklanym blatem, przeszklone witryny i całe ściany; przytulności dodadzą natomiast meble i dekoracje z wikliny – abażury, kosze, fotele, podnóżki;

w strefie dziennej utrzymanej w stylu hampton ważną rolę odgrywa… ładny widok za oknem, który „otworzy” przestrzeń; alternatywą może być efektowny pejzaż na ścianie.

Meble do salonu w stylu hampton – luksus i komfort

Jesteś miłośnikiem ekskluzywnych aranżacji, które są jednocześnie komfortowe i funkcjonalne? Wystrój w stylu hampton będzie strzałem w 10! Centralną część salonu wyposaż w zgrabną kanapę tapicerowaną. Przykładem może być model MOZAMBIK z pikowaniami na oparciu. Sofa z tej kolekcji sprawdzi się również jako łóżko do spania (po rozłożeniu oferuje powierzchnię 195×150 cm). Mebel pokryto wysokiej jakości tkaniną NOVO. Całą konstrukcję kanapy wyprodukowano z naturalnego drewna. Model MOZAMBIK dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych.

Drugą propozycją może być kanapa OVIEDO GLOSS z funkcją spania i praktycznym pojemnikiem na pościel. Model ten znakomicie współgra z marynistycznym stylem hampton. Można ułożyć na kanapie dekoracyjne poduszki z orientalnym lub roślinnym wzorem.

Obok kanapy znakomicie będzie się prezentować elegancka ława MORIA z okrągłym blatem z czarnego szkła i metalowym stelażem w odcieniu miedzi. W ten sposób wyczarujemy w salonie ekskluzywny kącik wypoczynkowy – i to bez wydawania fortuny.

Stylowe meble, które podkreślą unikalny charakter aranżacji

W sklepie internetowym Mebline.pl znaleźć można unikalne produkty wyposażenia wnętrz, z pomocą których wykreujesz wyjątkowy klimat nadmorskiego kurortu. Przykładem mogą być stylowe fotele i krzesła do pokoju dziennego lub jadalni. Jedną z propozycji e-sklepu jest fotel wypoczynkowy AMORINO w oryginalnym kształcie muszli. Pokryto go jasnoniebieską tkaniną odporną na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne. Nogi ze stali chromowanej pomalowano na złoty kolor, co doda aranżacji charakteru.

Wygodny fotel (najlepiej z podnóżkiem) sprawdzi się także przy kominku, w kąciku do czytania lub w wykuszu, skąd przez okno można podziwiać okolicę. Model CASTEL przypadnie do gustu zwolennikom nowoczesnego designu. Wyprofilowane oparcie obite elegancką tkaniną velvetową sprzyjać będzie relaksowi w domowym zaciszu. Nogi fotela wykonano ze stali malowanej proszkowo. Przy stole jadalnianym można ustawić niezwykle piękne krzesła VERDI o zaokrąglonym oparciu i finezyjnie giętych nóżkach. Ten model to kwintesencja stylu hampton. Krzesło wykonano z litego drewna bukowego i wyposażono w miękkie siedzisko.

W otwartym pokoju dziennym przyda się funkcjonalny mebel służący do przechowywania i eksponowania książek, pamiątek z egzotycznych wojaży i innych cennych bibelotów. Sklep internetowy Mebline.pl oferuje m.in. ponadczasową witrynę FLAWIA z białymi, efektownie zdobionymi frontami oraz korpusem w odcieniu dębu. Witrynę wyposażono w przeszklone półki, szuflady i szafki. W kolekcji FLAWIA nie zabrakło także stylowych komód oraz półek ściennych, wpisujących się w estetykę hampton.

Podkręć wystrój za pomocą dodatków

Wybór elementów dekoracyjnych do salonu to ważny etap aranżowania wnętrza. Sprawdzą się zarówno dodatki z naturalnych materiałów (kamień, wiklina, drewno, len, bawełna), jak i przedmioty wykonane ze szkła lub metalu (m.in. metalowa lampa, szklany stolik pomocniczy, krzesło z przezroczystego tworzywa sztucznego). Niewielkie wnętrze optycznie powiększysz za pomocą dużego lustra w zdobionej ramie. Nie zapomnij o odświeżeniu wystroju okna – zawieś zwiewne zasłony, zamontuj roletę w jasnym kolorze i zaopatrz się w zielone rośliny doniczkowe.

