Kiedyś aparat ortodontyczny – zupełnie niesłusznie! – traktowano nieco jako obciach. Wśród nastolatków z czasem na szczęście zaczęła się kształtować nawet moda na aparat na zęby, ale dorośli wciąż mieli opory. Dziś można powiedzieć, że zaczyna się to zmieniać i coraz więcej dorosłych postanawia zawalczyć o piękny i zdrowy uśmiech, nosząc aparat ortodontyczny. Współcześnie bowiem to nie aparat na zębach jest powodem do wstydu, a krzywy zgryz. Tym bardziej, że obecnie ortodonta ma tak wiele opcji do zaoferowania pacjentowi, że odpowiednio dobrany aparat może nosić niemal każdy.

Dlaczego warto sięgnąć po aparat na zęby?

Najczęstszym powodem, dla którego decydujemy się na rozpoczęcie leczenia ortodontycznego i noszenie aparatu, jest kwestia estetyki. Krzywe pojedyncze zęby lub wysunięty do przodu cały łuk zębowy psują uśmiech i sprawiają, że ludzie niechętnie ten uśmiech pokazują. Ale aparat na zęby to nie tylko ratunek na kompleksy związane z wyglądem. To także sposób na lepszą kondycję całej jamy ustnej. Nierówny zgryz bowiem wywołuje szereg dolegliwości zdrowotnych, takich jak między innymi:

nierównomierne ścieranie się zębów,

trudności przy żuciu i gryzieniu,

częstsze ataki próchnicy (bakterie kryją się w przestrzeniach między zębami),

brak miejsca w szczęce na wszystkie zęby,

rozchwianie zębów,

wypadanie zębów,

trudności z wymową,

uszkodzenia błony śluzowej warg i policzków,

bóle głowy i całej twarzy.

To oczywiście tylko niektóre problemy, jakie mogą dotknąć osoby z nieleczonym krzywym zgryzem. Czasem ludzie latami nie zdają sobie sprawy, że uciążliwe migreny wywołane są właśnie wadą zgryzu. Trzeba też pamiętać, że przy niektórych wadach zgryzu trudno jest dotrzeć szczoteczką do wszystkich szczelin między zębami. A to właśnie tam kryją się bakterie, które wywołują próchnicę. Nieleczona próchnica zaś może prowadzić nie tylko do bólu zęba i powiększającego się ubytku, który może skończyć się nawet usunięciem zęba, ale także do rozwijającego się w całym organizmie groźnego stanu zapalnego.

Rodzaje aparatów ortodontycznych

Dynamiczny rozwój stomatologii nie ominął również jakże istotnej ortodoncji. Obecnie do leczenia wad zgryzu ortodonta ma do dyspozycji kilka rodzajów aparatów na zęby. Główny podział zakłada aparaty ortodontyczne ruchome i stałe.

Aparat na zęby zdejmowany

Aparat ortodontyczny ruchomy – zwany też zdejmowanym – to rodzaj aparatu, który nie jest przymocowany na stałe do zębów. Tym samym pacjent sam może zdejmować i zakładać aparat w dowolnej chwili. To duże ułatwienie, ponieważ aparat ten można zdejmować do jedzenia i szczotkowania, przez co utrzymanie higieny jamy ustnej nie jest tak trudne jak w przypadku aparatu stałego. Aparat ruchomy można także zdjąć przed ważnym spotkaniem i imprezą, co znacząco wpływa na samopoczucie pacjenta. Niekwestionowanym atutem tego aparatu jest również niższa cena.

Aby jednak nie było tak różowo, to zdejmowany aparat ortodontyczny ma też swoje ograniczenia. Przede wszystkim nie stosuje się go przy skomplikowanych wadach zgryzu, ponieważ będzie wówczas nieskuteczny. Z tego samego powodu takiego aparatu nie montuje się również dorosłym już pacjentom. Aparat na zęby ruchomy jest za to świetną metodą na leczenie drobnych wad zgryzu u dzieci i nastolatków.

Aparat ortodontyczny stały

Z kolei aparat ortodontyczny stały – jak nazwa wskazuje – to aparat zakładany na stałe. Oznacza to, że pacjent sam nie może zdejmować aparatu przez cały okres leczenia. Zazwyczaj czas noszenia stałego aparatu na zębach wynosi od półtora roku do dwóch lat, choć zdarzają się przypadki, gdy aparat trzeba nosić dłużej. Taki aparat ortodontyczny stały składa się z pierścieni, zamków i łuku. Stosuje się go w przypadku bardziej zaawansowanych wad zgryzu lub przy leczeniu ortodontycznym u dorosłych. Do wad zgryzu, z którymi walczy stały aparat, należą między innymi:

przodozgryz,

tyłozgryz,

rozwarstwienie zębów,

przemieszczenie zębów,

zęby skrzyżowane.

Stałe aparaty ortodontyczne są droższe niż aparaty ruchome, ale też bardziej skuteczne. Do wad stałego aparatu zaliczyć możemy za to utrudnioną higienę jamy ustnej przez czas noszenia aparatu. To z kolei wymusza szczególnie dbanie o szczotkowanie zębów, co może być czasem problematyczne. Po zdjęciu aparatu stałego konieczne jest jeszcze noszenie specjalnych nakładek retencyjnych, które mają za zadanie utrzymać efekt prostego zgryzu.

Najbardziej podstawowym rodzajem stałego aparatu jest aparat metalowy. Jest on jednocześnie najbardziej widoczny na zębach.

Dla osób, którym zależy na tym, by aparat na zębach był jak najmniej widoczny, istnieją jeszcze aparaty estetyczne. W grupie tej możemy wyróżnić:

aparat ceramiczny – stały aparat ortodontyczny z zamkami porcelanowymi o mlecznej barwie,

– stały aparat ortodontyczny z zamkami porcelanowymi o mlecznej barwie, aparat kryształowy – stały aparat na zęby z zamkami szafirowymi o przezroczystej barwie,

– stały aparat na zęby z zamkami szafirowymi o przezroczystej barwie, aparat samoligaturujący – aparat ortodontyczny stały, który nie wymaga gumowych ligatur mocujących łuk w zamkach,

– aparat ortodontyczny stały, który nie wymaga gumowych ligatur mocujących łuk w zamkach, aparat lingwalny – w odróżnieniu od pozostałych aparatów, tu łuki i zamki mocowane są na podniebnej i językowej stronie zębów. Dzięki temu aparat ortodontyczny jest praktycznie niewidoczny, choć jednocześnie higiena jamy ustnej jest utrudniona, a niektórzy pacjenci mogą mieć problem z prawidłową wymową.

Niewidoczny aparat na zęby

Od kilku lat coraz modniejszy staje się nowatorski aparat ortodontyczny w formie przezroczystych nakładek na zęby, które pacjent może samodzielnie zdejmować i zakładać. To sprawia, że nie ma problemów z higieną jamy ustnej, nakładki zdejmuje się do jedzenia, a to wszystko powoduje, że zęby nie są narażone bardziej niż zwykle na próchnicę.

Największym atutem takich nakładek jest jednak ich niewidoczność. Ciężko dopatrzeć się, że ktoś w ogóle nosi coś na zębach. Niestety nie wszystkie wady zgryzu da się skorygować tym aparatem. Zawsze warto jednak zapytać ortodonty o możliwość noszenia takiego aparatu. Z roku na rok pojawia się coraz więcej niewidocznych aparatów na zęby, a do najbardziej znanych należą nakładki Invisalign i Clear Aligner.

Ile kosztuje aparat na zęby?

Cena aparatu ortodontycznego w dużej mierze zależy od poszczególnego gabinetu stomatologicznego. W większych miastach ceny na ogół są wyższe. Najtańszy jest aparat na zęby ruchomy, a średnio jego cena waha się od 700 do 900 zł. Za jeden łuk (góra lub dół) aparatu stałego metalowego zapłacimy około 2000 zł, za łuk aparatu estetycznego 2900 zł, a za montaż aparatu samoligaturującego około 3500 zł. Do tego trzeba jeszcze uwzględnić koszty wizyt kontrolnych i nakładek retencyjnych po zdjęciu aparatu. Natomiast koszt niewidocznych nakładek typu Invisalign wynosi od 5000 do 25 000 zł w zależności od wady zgryzu i wybranego pakietu.

Aparat ortodontyczny może wydawać się sporym wydatkiem, jednak jest to jedna z najlepszych inwestycji, jakich możemy dokonać. Proste zęby to zbawienie dla naszej jamy ustnej i całego organizmu, a także wzrost pewności siebie i lepsze samopoczucie. Dlatego warto zadbać o prosty zgryz.

