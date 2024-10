Amazon przygotowuje się do okresu przedświątecznego w swoich centrach logistycznych i rozpoczyna sezonową rekrutację. Na wszystkich pracowników poziomu początkowego, w tym również sezonowych, od 1 października czeka nowa, wyższa stawka wynagrodzenia oraz benefity już od pierwszego dnia pracy.

Od 1 października 2024 r. stawka godzinowa dla pracowników poziomu początkowego (stałych i sezonowych) wzrośnie o 13,5 proc. w stosunku do roku 2023 i wyniesie 33,92 zł/godz. brutto, wliczając premię frekwencyjną. Firma oferuje też atrakcyjny pakiet benefitów: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatny dojazd do pracy autobusem na wybranych trasach czy ciepłe posiłki za 1 zł.

Do 2022 roku inwestycje firmy wygenerowały lokalnie ponad 15 mld zł wynagrodzeń[1]. W 2022 roku pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni w Amazon na stanowiskach operacyjnych otrzymali w formie wynagrodzeń łącznie 1,4 mld zł przy średnim wynagrodzeniu w wysokości 74 328,10 zł[2]. Tegoroczna podwyżka wynagrodzeń stanowi łączną inwestycję w polski zespół w wysokości 59,7 mln USD (236,4 mln zł) i jest najwyższą, jak dotąd tego typu inwestycją w kraju.

– Pracownicy centrów operacyjnych Amazon są częścią sukcesu naszej firmy, dlatego regularnie przeprowadzamy analizę naszych wynagrodzeń, aby mieć pewność, że są one atrakcyjne. Od 1 października 2024 r. stawkę początkową podnosimy o 13,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. – komentuje Sławomir Płonka, dyrektor ds. operacji Amazon w regionie CEE i dodaje: Rekrutacja na stanowiska początkowe skierowana jest do szerokiego grona osób. Nie wymagamy wcześniejszych kwalifikacji, co daje możliwość podjęcia pracy zarówno tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i osobom z większym doświadczeniem zawodowym, szukającym nowych wyzwań.

– Okres świąteczny to bardzo satysfakcjonujący czas pracy w Amazon. Bardzo cieszę się, że przyczyniam się do szybkiej i sprawnej obsługi zamówień, dzięki czemu wszystkie zakupy, w tym prezenty, trafiają do klientów na czas. Wzrost wynagrodzenia w tym wzmożonym okresie to miły dodatek, a moi znajomi i bliscy często pytają mnie, jak mogą dołączyć do zespołu Amazon, zarówno jako pracownicy sezonowi, jak i na stałe – dodaje Katarzyna Laszczyk, asystentka dyrektora zarządzającego centrum logistycznym w Pawlikowicach k. Łodzi, pracująca 5 lat w Amazon.

Kandydaci na stanowiska początkowe nie muszą posiadać doświadczenia – oferta odpowiada na potrzeby osób rozpoczynających karierę zawodową lub planujących zmianę branży. Wszyscy pracownicy poziomu początkowego zyskują dostęp do szerokiej oferty szkoleniowej – już od pierwszego dnia pracy mogą rozpocząć naukę jęz. angielskiego w ramach flagowego, realizowanego od 10 lat programu „Postaw na swój rozwój”.

– Na polskim rynku pracy odnotowujemy wyjątkowo niski poziom bezrobocia. W sierpniu stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 5 proc. Stąd wynikają coraz większe wyzwania po stronie pracodawców w pozyskiwaniu kandydatów do pracy. Dotyczy to także prac sezonowych, przedświątecznych. Dla pracodawców oznacza to konieczność zapewnienia atrakcyjnych warunków współpracy. Po stronie osób podejmujących się prac sezonowych istotne jest nawiązanie współpracy z wiarygodnymi, doświadczonymi pracodawcami, co zapewni im gwarancje bezpiecznych warunków współpracy – Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, Konfederacja Lewiatan.

Bogata oferta rozwojowa

Amazon oferuje pełnoetatowym pracownikom różnorodną ścieżkę rozwoju, m.in. program mentoringowy czy rozwoju przywództwa operacyjnego. Pracownicy mogą też korzystać z inicjatywy „Postaw na swój rozwój”, w ramach której dostępne jest dofinansowanie w wysokości do 26 tys. zł w ciągu 4 lat na pokrycie kosztów edukacji. Celem programu jest zapewnienie atrakcyjnych możliwości rozwoju kariery zarówno w firmie, jak i poza nią.

– Do Amazon dołączyłem ponad 8 lat temu jako pracownik Agencji Pracy Tymczasowej. Aktualnie jestem starszym kierownikiem do spraw BHP w centrum logistycznym w Sadach koło Poznania. Na początku ścieżki zawodowej zrozumiałem, że chcę zdobyć dodatkowe umiejętności, które pozwolą mi ubiegać się o nową rolę. Jedną z nich był język angielski. Z pomocą przyszedł mi program „Postaw na swój rozwój”, dzięki któremu nauczyłem się lepiej posługiwać tym właśnie językiem, co było jednym z wymogów, aby pracować w dziale BHP. Jestem wdzięczny mentorom, którzy wspierali mnie w nowych osiągnięciach i rozwoju zawodowym – mówi Marek Kempiński, starszy kierownik ds. BHP Centrum Logistycznego Amazon w Sadach k. Poznania.

W ciągu 10 lat funkcjonowania Amazon w Polsce, 6,5 tys. pracowników skorzystało z programu, którego beneficjentem jest Marek. Firma wdrożyła także 50 nowych programów szkoleniowych w Europie, a w najbliższych latach zainwestuje kolejne 40 mln euro w 10 krajach na rzecz rozwoju inicjatywy „Postaw na swój rozwój”.

Różnorodność i inkluzywność

Amazon dba o różnorodność, równość i integrację. Firma wyróżnia się przejrzystymi procesami rekrutacyjnymi, szerokimi możliwościami rozwoju zawodowego oraz włączającą kulturą organizacyjną. Każdy pracownik może tu liczyć na równy dostęp do szkoleń i awansu, niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia.

Amazon już po raz trzeci znalazł się wśród laureatów certyfikatu dla najlepszych pracodawców, przyznawanego przez Top Employers Institute. Firmę wyróżniono m.in. za skuteczne zarządzanie strategią biznesową i zasobami ludzkimi, przebieg procesu rekrutacyjnego oraz tworzenie integracyjnego środowiska pracy.

10 lat działalności w Polsce

W 2024 roku Amazon obchodzi 10-lecie działalności w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat, licząc od uruchomienia pierwszego centrum logistycznego w Polsce w 2014 roku, Amazon zainwestował w kraju ponad 20 mld złotych, wspierając rozwój segmentu e-commerce, działających w nim przedsiębiorców, społeczności, a także lokalnego zatrudnienia. Do 2022 roku firma stworzyła nad Wisłą ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, a jej inwestycje wygenerowały lokalnie ponad 15 mld zł wynagrodzeń. Amazon stał się tym samym integralną częścią lokalnej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu polskiego PKB o ponad 24 mld zł na koniec 2022 roku.

Więcej na temat pracy w Amazon – w tym: aktualnych ofert, możliwości rozwoju zawodowego, warunków pracy, zasad bezpieczeństwa i zaangażowania społecznego firmy – można znaleźć na stronie https://www.aboutamazon.pl/miejscepracy/, zaś szczegóły dotyczące oferty pracy sezonowej oraz linki do aplikowania na wybrane stanowiska znajdują się na stronie http://pracujwamazon.pl/.

