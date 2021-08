Ile można zarobić w Amazon?

Amazon gwarantuje przejrzyste warunki zatrudnienia. Osoby aplikujące na stanowiska początkowe w Świebodzinie mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie wraz z premią za frekwencję, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy oraz liczby przepracowanych godzin w miesiącu. Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, firma zapewnia atrakcyjne świadczenia, w tym prywatną opiekę medyczną, bezpłatny transport do pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za złotówkę i innowacyjny program rozwoju zawodowego „Postaw na Swój Rozwój”. W ramach programu pracownik może otrzymać dofinansowanie do 26 tys. zł w ciągu 4 lat na pokrycie kursów i edukacji.

– Podoba mi się system pracy w Amazon – pracuję 4 dni w tygodniu, w 10-godzinnych zmianach, z atrakcyjną stawką godzinową oraz bogatym pakietem benefitów. Mam świetnego menadżera, z którym współpracuję od początku mojej kariery w firmie. Mogę na nim polegać, zachęca mnie do dalszego rozwoju. Podobnie jak reszta zespołu – wspieramy się wzajemnie – mówi Natalia Sitko, która pracuje w Gliwicach, w jednym z robotycznych centrów Amazon. Pracuje w dziale rozkładania towarów, a w pracy pomagają jej wyspecjalizowane roboty. Pełni również funkcję ambasadora zrównoważonego rozwoju, a jej celem jest promowanie działań na rzecz środowiska. Natalia docenia również możliwość zdobywania nowych umiejętności: Amazon zapewnił mi szeroką gamę różnych szkoleń, dzięki którym mogę się rozwijać. Jeśli miałabym ponownie decydować o rozpoczęciu pracy w Amazon, nie zastanawiałabym się ani chwili. Zachęcam wszystkich znajomych oraz bliskich do złożenia aplikacji w naszej firmie – to świetne miejsce do pracy.

Jak aplikować?

Rekrutacja na stanowiska poziomu początkowego już trwa i odbywa się zdalnie. Jak wygląda taki proces? Rekruterzy kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi kandydatami, a następnie wybrane osoby są zapraszane na spotkanie rekrutacyjne w formule online. Wówczas przedstawiciele Amazon przekazują najważniejsze informacje o firmie, zatrudnieniu i warunkach współpracy. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w Świebodzinie są dostępne na stronie: http://amazon.com/swiebodzin

Otwarcie już wkrótce

Trwają przygotowania do otwarcia dziesiątego centrum Amazon w Polsce. Będzie to drugi największy obiekt firmy w naszym kraju. Powstające centrum w Świebodzinie zostanie wyposażone w najnowsze technologie, które na co dzień zadbają o bezpieczeństwo pracowników i wesprą ich w pracy. To jeden z trzech obiektów robotycznych Amazon w Polsce, gdzie zatrudnienie znajdzie ponad 1 000 osób, a ich codziennie obowiązki ułatwi 3 000 specjalistycznych robotów transportowych.

– Przygotowujemy się do otwarcia nowego obiektu i naszym celem jest zbudowanie świetnego zespołu, z którym stworzymy przyjazne oraz bezpieczne miejsce pracy. Aktualnie trwa rekrutacja pracowników na stanowiska operacyjne i inżynieryjne. W przypadku stanowisk początkowych nie wymagamy doświadczenia. Już od pierwszego dnia pracy nowi pracownicy mogą liczyć na konkurencyjne warunki płacowe oraz atrakcyjne świadczenia dodatkowe – opowiada Marcin Sobkowiak, kierownik ds. HR w centrum logistycznym w Świebodzinie.

Amazon stawia na rozwój pracowników

Pracownicy Amazon cenią sobie długoterminowe możliwości rozwoju, które gwarantuje im firma. Pokazują to liczby – 601 pracowników centrów logistycznych otrzymało awans na wyższe stanowisko w 2020 r., a w sumie 2 358 pracowników centrów awansowało od początku działalności Amazon w Polsce.

– Pracę w Amazon rozpoczynałam jako pracownik magazynowy, a teraz, jako kierownik, odpowiadam za około 90 osób – opowiada Joanna Nyga, Area Manager w centrum logistycznym w Gliwicach, która pracuje w Amazon od 6 lat i w tym czasie awansowała 5 razy. – W mojej pracy najbardziej lubię rozwój, który umożliwia mi Amazon. Czuję, że mogę tu jeszcze wiele osiągnąć, a moją karierę wspiera wiele osób.

Bezpieczne miejsce pracy

Amazon stawia na bezpieczeństwo swoich pracowników – szczególnie w dobie pandemii. Wszystkie obiekty firmy przyjęły jako nadrzędny priorytet zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, inwestując w 2020 r. ponad 11,5 miliardów dolarów w realizację tego celu i zapewniając urządzenia do pomiaru temperatury, maseczki, rękawice, ulepszone procesy czyszczenia i dezynfekcji, testy. Tylko w Polsce Amazon dostarczył swoim pracownikom ponad 19,5 mln par rękawiczek, ponad 7,2 mln maseczek, 37,1 mln chusteczek dezynfekujących i 141,3 mln opakowań środków do dezynfekcji rąk, a także dokonał ponad 150 istotnych zmian w procesach w celu poprawy bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19.