Święta coraz bliżej. Wraz z nadchodzącym sezonem pojawia się odwieczne pytanie o to, co kupić najbliższej osobie na prezent. Jeśli ktoś, komuś chcemy zrobić prezent, a jest miłośnikiem przyrody, to odpowiedź na to pytanie jest prosta: akwarium!

Akwarystyka to wspaniałe hobby, nie tylko pozwalające na obcowanie z przepięknymi gatunkami zwierząt i roślin, ale także oferujące sposobność do ciągłej nauki i poszerzania wiedzy. Na całym świecie, miliony ludzi relaksuje się z widokiem na pięknie utrzymane zbiorniki, w których pływają bajecznie kolorowe tropikalne ryby.

Nie powinno zatem dziwić, że zestawy do akwarystyki słodkowodnej regularnie lądują pod choinką, wywołując uśmiech radości na twarzach obdarowanych nimi osób.

Przymierzając się do zakupu akwarium na prezent, warto jest odpowiedzieć najpierw na kilka pytań, dzięki czemu łatwiej na będzie dopasować zakup do poziomu zaawansowania i możliwości przyszłego akwarysty. Najważniejsze z nich, to pytanie o wiek osoby, która ma otrzymać akwarium, a także o to, ile ma miejsca na nie. Nie bez znaczenia jest również kwestia finansowa.

Jeśli szukamy prezentu dla dziecka lub dysponujemy niewielką przestrzenią, z pewnością najlepszym wyjściem będą małe zestawy akwariowe oparte na kwadratowych zbiornikach popularnie zwanych “kostkami” o wielkości ok. 30 l. Z reguły zawierają one – oprócz akwarium – również elementy wyposażenia technicznego, niezbędnego, aby mieszkańcy zbiornika żyli w zdrowiu i wygodzie. Należą do nich: filtr, oświetlenie oraz grzałka.

Jeśli chodzi o filtrację, to do najmniejszych zbiorników oferowane są najczęściej filtry wewnętrzne. Ich zaletą jest niewielki pobór prądu, niska cena oraz fakt, że montuje się je wewnątrz akwarium, przez co eliminuje się ryzyko zalania mieszkania.

Wśród oświetlenia dodawanego do tego typu zestawów dużą popularnością cieszą się lampy Day & Night, czyli takie, które mają możliwość symulowania różnych por dnia. Dzięki niebieskim diodom, które świecą się również w nocy, akwarium nabiera niesamowitego, tajemniczego wymiaru, a my zyskujemy oryginalną lampkę nocną, co z pewnością docenią dzieci, w których pokoju stanie zestaw akwariowy.

Oprócz tych elementów wyposażenia, kluczowa jest również grzałka, która jest niezbędna do zapewnienia właściwych warunków naszym podopiecznym. Zdecydowana większość gatunków ryb i innych stworzeń akwariowych pochodzi ze stref tropikalnych, zatem w naszych warunkach niezbędne jest zapewnienie im zewnętrznego źródła ciepła – szczególnie zimą. Współczesne grzałki są wyposażone w termostat, dzięki któremu działają one tylko wtedy, gdy potrzeba i nie marnują niepotrzebnie energii elektrycznej.

Innymi akcesoriami często dołączonymi do zestawów są termometry, siatki do odłowu ryb, preparaty do przygotowywania wody wodociągowej oraz produkty umożliwiające rozpoczęcie procesu “dojrzewania” wody akwariowej.

Należy bowiem pamiętać, że pod żadnym pozorem nie wolno wpuszczać ryb do wody od razu po zalaniu akwarium! Woda pochodząca z wodociągów może zawierać w sobie chlor, który jest szkodliwy dla organizmów wodnych, za to pozbawiona jest dobroczynnych bakterii, które w ustabilizowanych zbiornikach dbają o jakość wody. Z tego powodu, po zalaniu akwarium należy dodać do niego specjalne szczepy bakterii i odczekać ok. 2 tygodni, zanim woda stanie się bezpieczna dla ryb. Parametry wody możemy na bieżąco kontrolować za pomocą specjalnych testów akwarystycznych. Gdy wykażą one brak chloru oraz innych toksycznych związków chemicznych będzie to dla nas sygnał, że możemy wpuszczać ryby.

Najpopularniejszymi gatunkami, które z powodzeniem można hodować w takich małych zbiornikach są popularne Gupiki Endlera, Bystrzyki Amandy czy Microrasbory Galaxy. Akwaria “kostki” świetnie nadają się również do hodowli słodkowodnych krewetek. Wszystkie te zwierzęta – choć niewielkie – są bardzo kolorowe i wykazują szereg fascynujących zachowań, więc obserwacja podwodnego świata nigdy się nie znudzi!

Takie najmniejsze zestawy dostępne są już w kwocie kilkuset złotych, więc nie ma ryzyka, że jeśli z jakichś powodów, obdarowana osoba nie załapie akwarystycznego bakcyla (co jest mało prawdopodobne), to zmarnujemy dużo pieniędzy.

Oczywiście, na rynku dostępne są zestawy akwariowe różnych wielkości – nie tylko te najmniejsze. “Mikołaje” z bardziej zasobnym portfelem mogą pokusić się o zakup zestawów opartych na znacznie większych zbiornikach – liczących 100 l, a nawet 200 l i więcej! Wiele firm oferuje je w sprzedaży wraz z przygotowanymi do nich na wymiar szafkami akwarystycznymi, dzięki czemu stają się one pełnoprawnym – i niezwykle ozdobnym – elementem wystroju wnętrza!

Szafki takie oferowane są w wielu wersjach kolorystycznych, więc bez problemu dobierzemy taką, która będzie pasować do mieszkania osoby obdarowanej. Oprócz funkcji ozdobnej mają one również funkcję praktyczną, umożliwiają bowiem przechowywanie pokarmów, preparatów i innych produktów, które stosuje się podczas codziennej opieki nad akwarium. Dzięki temu są one zawsze pod ręką, ale przebywają ukryte we wnętrzu szafki, więc nie zaburzają estetyki wnętrza. Oczywiście, szafki w takich zestawach wykonane są z materiałów odpornych na wilgoć, więc nie ma obawy, że za jakiś czas przestaną być ozdobą mieszkania!