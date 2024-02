Na czym polega koloryzacja włosów nazywana air touch i dla kogo będzie ona najlepszym rozwiązaniem? Dlaczego warto ją stosować? Chyba każda kobieta lubi czasami wybrać się do fryzjera i wyjść od niego z nową, piękną fryzurą. Jedną z najnowszych technik koloryzacji jest właśnie air touch. W tekście poniżej napisaliśmy o niej kilka słów.

Nowoczesne trendy w stylizacji włosów

W 2024 roku bardzo modne będą krótko ścięte włosy. Wśród trendów zauważalne są szczególnie włosy bardzo krótkie oraz te w postaci boba. Ale nie martw się, dłuższe nie wychodzą z mody. Fryzjerzy nadal wykonują cieniowanie, szczególnie końcówek. Chyba, że chcesz uzyskać całkowicie proste cięcie, które wygląda bardzo nowocześnie, szczególnie dla posiadaczek prostych włosów lub tych, które często używają prostownicy. W tym roku można także pozwolić sobie na naturalny wygląd w postaci lekkich fali, nie musisz zatem wymyślać sposobów na uzyskanie mocno kręconych loków. Air touch może pięknie wyglądać na każdej długości włosów. To bardzo nowoczesny zabieg koloryzujący stosowany w światowej sławy salonach fryzjerskich na całym świecie. Dzięki niemu fryzjer ma możliwość bardzo precyzyjnego nakładania farby na włosy. Jak to wygląda? Potrzebne jest urządzenie, które będzie wypuszczało strumień sprężonego powietrza, wraz z którym rozpryśnie się na Twoich kosmykach specjalna farba.

Air touch dla osób z wrażliwą skórą głowy

Dzięki precyzyjnemu nakładaniu możesz odetchnąć z ulgą, ponieważ w ten sposób unika się kontaktu skalpu, czyli skóry głowy z substancjami zawartymi w produkcie. Ta wiadomość jest szczególnie ważna dla posiadaczek wrażliwej skóry, które obawiają się o jej kondycję. Dzięki metodzie air touch fryzjer może stworzyć na Twoich włosach prawdziwe arcydzieło. Pragniesz efektu wyglądającego bardzo naturalnie? Nie ma sprawy – Twoje kosmyki będą jakby naturalnie rozjaśnione niczym od promieni słonecznych. Chcesz coś zdecydowanie mocnejszego? Może jakiś bardziej szalony kolor – czerwień, fiolet, granatowy? Jesteś odważną kobietą – spróbuj kolorowego sombre. Air touch Warszawa w salonie Fast Line Studio nie ma sobie równych. Przyjdź do nas, zapisać możesz się przez Internet, a ceny przejrzysz na stronie https://fastlinestudio.pl/cennik/farbowanie-wlosow/farbowanie-airtouch/.

Dlaczego warto wybrać tę metodę?

Zabieg koloryzacji włosów tą techniką będzie trwał kilka godzin, w zależności od długości Twoich włosów i efektu, jaki zamierzasz uzyskać. W tym czasie będziesz mogła się odprężyć, a nasz fryzjer kompleksowo zajmie się Twoimi włosami, więc nie będziesz musiała o nic się martwić. Wytłumaczy Ci również, jak powinna wyglądać pielęgnacja włosów po farbowaniu, aby jak najdłużej cieszyć się wspaniałym kolorem. Poleci kosmetyki, jakie możesz stosować, a także będziesz mogła je u niego zakupić, co jest dla Ciebie sporą oszczędnością czasu, ponieważ nie musisz szukać ich w sklepach stacjonarnych czy internetowych, a warto wspomnieć, że są to szampony i odżywki dla profesjonalistów, więc nie znajdziesz ich w markecie, czy drogerii. Air touch jest zdecydowanie zdrowszy dla kondycji włosa niż tradycyjne farbowanie pędzlem, który może uszkodzić jego strukturę mechanicznie (poprzez proces tarcia). Precyzyjność nakładania i zmniejszone ryzyko uszkodzeń skóry oraz włosa to zatem cecha odróżniająca air touch od pozostałych metod koloryzacji w salonach fryzjerskich. To sprawia, że klientki bardzo często są zadowolone z efektów, jakie powstały w jej wyniku.