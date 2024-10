Wykonawcy zabiorą Państwa w niecodzienna, czarującą muzyczna podróż, która rozpocznie się w Starym Wiedniu, stopniowo odkrywając fascynacje mistrzów takich jak Strauss, Lehar, Kalman, folklorem Romskim, by w drugiej części koncertu porwać słuchaczy wraz z taborem cygańskim do różnych krajów i kultur Europy (m. in. Austria, Polska, Węgry, Rumunia, Bałkany, Hiszpania, Włochy).

Prawdziwą atrakcją będę wirtuozowskie, niezwykle efektowne, przyjmowane entuzjastycznie na całym świecie, skrzypcowe parafrazy i fantazje Maryjana Lomahy w wirtuozowskim wykonaniu oraz światowy unikatowy glos, wielki sceniczny urok i ognisty temperament divy operowej Agaty Savy – mezzosopran i tenora Nazara Tatsyshyna. A także popisowy, brawurowy taniec solistów baletu. Artyści zapewniają pełen gorących emocji i atrakcyjnych wrażeń wieczór, który na długo zapadnie w pamięci słuchaczy. Podczas koncertu usłyszą Państwo kompozycje: J. Straussa, F. Lehara, I. Kalmana, V. Monti, J. Brahmsa, G. Bizeta oraz autorskie, wirtuozowskie parafrazy Artura Banaszkiewicza takie jak: Czardasz Hrabiny Maricy, Czardasz Montiego i wiele innych muzycznych niespodzianek. Wszystko przy akompaniamencie znakomitej, międzynarodowej i jedynej w Polsce Vienna Chamber Orchestra oraz trupy tancerzy klasycznego baletu. Agata Sava – wybitna polska mezzosopranistka, solistka opery w Pradze. Absolwentka Hohschule fur Musik w Monachium, którą ukończyła z wyróżnieniem, a także stypendystka dwóch prestiżowych grantów: DAAB – Dwuletniego Stypendium Rządu Niemiec oraz Yehudi Menuhin Live Music Now. Koncertuje aktywnie na scenach całego świata, m.in.: Chicago Philharmonic Hall, Filharmonii Narodowej w Warszawie, czy Lucerne Concert Hall. Maryjan Lomaha – skrzypek, kompozytor, aranżer. Oprócz klasycznego repertuaru skrzypcowego artysta często prezentuje publiczności własne opracowania powstałe na kanwie repertuaru Roby Lakatosa i parafrazy znanych, utworów z różnych obszarów muzyki, m.in.: Viva Strauss!, Czardasze, Skrzypek na Dachu, Hava Nagilah, Zagraj mi piękny Cyganie. Autorski koncert Wieczór w krainie Czardasza, inspirowany folklorem cygańskim i żydowskim otworzył mu drzwi wielu prestiżowych sal koncertowych świata, m.in. Concertgebow, Berlińskiej Filharmonii, Lipskiego Gewandhaus a także wielu sal koncertowych w Japonii, gdzie artysta koncertował w latach 2021-2023. Nazar Tatsyshyn – tenor, solista Opery w Budapeszcie wystąpi w tym programie jako gość specjalny. Artysta obdarzony jest niezwykłą barwą głosu i naturalną muzykalnością. Koncertuje w Polsce oraz wielu krajach w Europie.

Bilety do nabycia na www.kupbilecik.pl, oraz www.biletyna.pl