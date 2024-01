Bezpieczeństwo daje w życiu spokój i pozwala zredukować stres, którego większość osób i tak ma na co dzień za dużo. Jednym z elementów, który pozytywnie wpływa na dobre samopoczucie, jest odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów poprzez wykupienie polisy na życie. Poznaj powody, dla których warto ją mieć.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na życie? 5 powodów, które przekonają Cię do wyboru polisy

Ubezpieczenie na życie to regularny wydatek, dlatego wiele osób się na nie nie decyduje. Warto jednak wiedzieć, jakie są powody, dla których warto je zakupić. Okazuje się bowiem, że polisa może Ci zapewnić wiele korzyści, a jej brak w wielu sytuacjach będzie po prostu problematyczny. Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie w 2024 roku?

1. Zapewnienie ochrony finansowej dla rodziny na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Wypadki na drodze, w pracy, niespodziewane zachorowania — to tylko kilka sytuacji, które mogą prowadzić do powstania zagrożenia dla zdrowia i życia. Mogę one spotkać Ciebie, Twojego sąsiada, znajomego. Ich losowość sprawia, że trudno się przed nimi skutecznie chronić. Można jednak zabezpieczać się przed ich skutkami, wykupując polisę.

Dzięki niej zadbasz o to, aby Twoi bliscy mieli ochronę finansową, jeśli coś by Ci się stało. Dzięki temu nie będziesz musiał martwić się o to, jak poradzą sobie z codziennymi obowiązkami w żałobie. Będą mieć pieniądze, dzięki którym skupią się na radzeniu sobie ze stratą bez obaw o takie rzeczy jak np. opłacenie czynszu czy rachunków za media.

2. Możliwość zapewnienia spłaty zobowiązań na wypadek śmierci

Obecnie wielu Polaków ma różnego rodzaju zobowiązania: kredyty hipoteczne, gotówkowe, zakupy sprzętu AGD na raty, leasingi i wiele innych. Ich spłacanie jest sporym wyzwaniem. Co się jednak stanie, jeśli zobowiązana osoba odejdzie i nie będzie już mogła regulować należności? Obowiązek spłaty przechodzi w takiej sytuacji na spadkobierców.

Jeśli nie chcesz, aby bliscy musieli się martwić ratą za dom albo za auto, wykup odpowiednią polisę. Pozyskane z niej środki będą mogli przeznaczyć na całkowitą lub chociaż częściową spłatę należności.

Na stronie https://rankomat.pl/zycie/odszkodowanie-za-smierc-babci znajdziesz informacje dotyczące odszkodowania dla wnuka za śmierć babci. Pamiętaj jednak, że nie wypłaci go np. ZUS, który zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi, a nie polisami prywatnymi. Aby w takiej sytuacji wnuk mógł uzyskać wsparcie finansowe, dziadkowie muszą wykupić polisę na życie i wskazać go jako osobę uposażoną. Wówczas otrzyma on ustaloną kwotę na wypadek odejścia babci.

3. Pokrycie kosztów związanych z pogrzebem

Koszty pochówku mogą obecnie sięgać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zasiłek pogrzebowy wynosi z kolei zaledwie 4000 złotych. Stanowi on tylko ułamek wydatków, z jakimi będą zmagali się bliscy zmarłego. Aby ochronić ich w tym czasie przed dodatkowym stresem czy koniecznością zadłużania się, warto zadbać o to, aby towarzystwo ubezpieczeniowe zapewniło środki, które umożliwią pokrycie powstałych kosztów.

Warto zwrócić przy tym uwagę na to, jaką kwotę otrzymają Twoi bliscy po śmierci. Na stronie https://rankomat.pl/ubezpieczenia-na-zycie/kalkulator znajdziesz kalkulator ubezpieczenia. Porównasz w nim ceny dostępnych opcji, ale także warunki oferowane przez różne firmy. Dopasuj konkretny wariant do swoich oczekiwań. Uwzględnij przy tym potrzeby finansowe rodziny, którą chcesz zabezpieczyć. Im są większe, o tym wyższą kwotę warto się postarać.

4. Zabezpieczenie środków na edukację dla dzieci na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Możliwość pójścia na studia to szansa na lepsze życie — wygodną, dobrze płatną pracę i realizację marzeń o karierze. W związku z tym wielu rodziców stara się w czasie edukacji wspierać swoje pociechy. Może się jednak zdarzyć, że niespodziewane odejście jednego z nich sprawi, że dziecko nie otrzyma pomocy w czasie nauki.

Aby uniknąć takiej sytuacji, możesz wybrać polisę o odpowiednich warunkach finansowych. Wówczas uzyskane środki dziecko bądź jego opiekun wpłacą na konto, gdzie będą czekały aż do rozpoczęcia konkretnego etapu edukacji.

5. Możliwość dobrania do polisy dodatkowej ochrony

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie na życie, będziesz mógł do niego dobrać dodatkowe elementy rozszerzające zakres ochrony. Należą do nich m.in.:

pomoc finansowa na wypadek leczenia/zabiegów specjalistycznych;

dodatkowe świadczenie w przypadku realizacji operacji chirurgicznej;

pokrycie kosztów związanych z konsultacjami medycznymi;

wsparcie finansowe na wypadek zdiagnozowania nowotworu.

Szerszy zakres pozwala zapewnić zabezpieczenie finansowe nie tylko na wypadek śmierci, ale też wystąpienia szeregu innych nieprzewidzianych zdarzeń. Sięgnięcie po pakiet ubezpieczeń będzie bardzo często korzystniejsze finansowo niż wykupienie każdego z nich osobno.

Zawarcie polisy na życie się opłaca. Zapewnia bliskim wsparcie finansowe w różnych obszarach. Zakres ubezpieczenia można dodatkowo rozszerzyć, aby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.